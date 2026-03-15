Résultat de l'élection municipale 2026 à Guilherand-Granges : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Guilherand-Granges [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Guilherand-Granges sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Guilherand-Granges.
L'actu des élections municipales 2026 à Guilherand-Granges
13:10 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Guilherand-Granges
Dans la ville de Guilherand-Granges, les équilibres politiques locaux sont encore aujourd'hui façonnés par le résultat du dernier scrutin en 2020. Sans aucune opposition, la liste menée par Sylvie Gaucher a sans surprise recueilli 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans adversaire a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour cette élection de 2026 à Guilherand-Granges, cette dynamique pose les bases. Au moment des résultats des municipales à Guilherand-Granges, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à s'imposer. La liste des candidatures apporte assurément d'ores et déjà une première réponse.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Guilherand-Granges ?
Le premier tour des municipales se tient ce dimanche à Guilherand-Granges. Ce scrutin doit permettre de renouveler les élus locaux des 35 000 communes françaises. Lors des élections municipales précédentes, en raison de la crise sanitaire, le 2nd tour, initialement prévu le 22 mars, avait finalement été reporté au mois de juin. Ci-dessous, vous pouvez parcourir la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Guilherand-Granges. Il est important de souligner que les 8 bureaux de vote de la ville de Guilherand-Granges fermeront à 18 h pour le dépouillement. Vous pourrez consulter les résultats du premier tour à Guilherand-Granges ici dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Guilherand-Granges
|Tête de listeListe
|
Sylvie Gaucher
Liste divers droite
Union d'action municipale
|
|
Catherine Rolin
Liste divers gauche
Idées d'avenir pour Guilherand-Granges
|
|
Christophe Frachon
Liste d'union à l'extrême-droite
Union pour Guilherand-Granges
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie Gaucher (33 élus) Union d'action municipale
|1 969
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Guilherand-Granges
|Taux de participation
|28,00%
|Taux d'abstention
|72,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 265
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathieu Darnaud (30 élus) Union d'action municipale
|4 273
|80,34%
|
|Marc Consola (3 élus) Guilherand-granges a venir
|1 045
|19,65%
|
|Participation au scrutin
|Guilherand-Granges
|Taux de participation
|69,66%
|Taux d'abstention
|30,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,68%
|Nombre de votants
|5 521
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