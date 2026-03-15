Résultat de l'élection municipale 2026 à Guilherand-Granges : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Guilherand-Granges

Tête de listeListe
Sylvie Gaucher
Sylvie Gaucher Liste divers droite
Union d'action municipale
  • Sylvie Gaucher
  • Stéphane Cremillieux
  • Clara Delord
  • Kévin Ranc
  • Caroline Abrial
  • Alain Bernaud
  • Jany Riffard
  • Nicolas Mienville
  • Ilhem Chebbi
  • Régis Ponsich
  • Isabelle Renaud
  • Sébastien Caparros
  • Sandrine Cladiere
  • Jean-Michel Chartoire
  • Josette Mallet
  • Antoine Cochet
  • Sylvie Adragna
  • Rodolphe Meunier
  • Stella Bsereni
  • Rémy Marcon
  • Audrey Halle
  • Philippe Masson
  • Stéphanie Didier
  • Philippe Gaillard
  • Rose-Anne Ruiz
  • Mathieu Darnaud
  • Ana Escoffier
  • Thomas Drogue
  • Kareen Darnaud
  • Jonathan Paulandre
  • Maëlys Bussiere
  • Pierre Lesage
  • Agnès Jouffre
  • Pierrick Montgour
  • Cali Pichon
Catherine Rolin
Catherine Rolin Liste divers gauche
Idées d'avenir pour Guilherand-Granges
  • Catherine Rolin
  • Jean-Noel Krau
  • Astrid Caddoux
  • Olivier Baracand
  • Anne-Sophie Jupont
  • Pierre Gattegno
  • Anne-Sophie Le Leuch
  • David Seignobos
  • Elisabeth Rocher
  • Denis Bergognon
  • Claudine Banc
  • Eric Rothenbusch
  • Chantal Guilbert
  • Philippe Banc
  • Coline Baracand
  • Rolland Faraco
  • Marylène Iund
  • Dominique Bois
  • Aurélie Magnouloux
  • Thierry Bonthoux
  • Carol Lamglait
  • Michel Mathevet
  • Catherine Orset
  • Julien Chambon
  • Cécile Col
  • Jean-Luc Arnod
  • Isabel Sierra
  • Vincent Hesters
  • Hélène Desse
  • Philippe Georges
  • Monique Lambert
  • Serge Foin
  • Monique Gonnet
Christophe Frachon
Christophe Frachon Liste d'union à l'extrême-droite
Union pour Guilherand-Granges
  • Christophe Frachon
  • Ludivine Thomas
  • Vincent Trebuchet
  • Sara Bencardino
  • Sébastien Brocard
  • Sandrine Finance
  • Jean-Paul Brottes
  • Gordana Nikolic
  • Bruno Fouard
  • Isabelle Gay
  • Gilbert Vignal
  • Nathalie Pinna
  • Thibault Anselmo
  • Patricia Noalhyt
  • Davy Dorne
  • Isabelle Cornet
  • Joris Arnaud
  • Amparo Haro Segura
  • Aimé Croze
  • Valérie Gresse
  • Philippe Theveniaud-Demaline
  • Camille Frachon
  • Théodore Tiapatai
  • Marie Wetter
  • Bernard Fioretta
  • Julie Nale
  • Alexandre Fito
  • Camille Bacque
  • Jean-Bernard Sajas
  • Renée Habrard
  • Cyril Gaillardon
  • Jane Ferrier
  • Thierry Boyadjian

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie Gaucher
Sylvie Gaucher (33 élus) Union d'action municipale 		1 969 100,00%
  • Sylvie Gaucher
  • Mathieu Darnaud
  • Stella Bsereni
  • Régis Ponsich
  • Josette Mallet
  • Kévin Ranc
  • Jany Riffard
  • André Coquelet
  • Nancy Gattegno
  • Rémy Marcon
  • Ana Escoffier
  • Bernard Gounon
  • Brigitte Costerousse
  • Jacky Cloué
  • Brigitte Sallier
  • Laurent Rodriguez
  • Ilhem Chebbi-Khelifi
  • Stéphane Cremillieux
  • Véronique Eiler
  • Rodolphe Meunier
  • Isabelle Renaud
  • Michel Mienville
  • Kareen Darnaud
  • Richard Courteix
  • Sandrine Cladiere
  • Jean-Michel Chartoire
  • Catherine Chosson-Ramette
  • Olivier Mastorakis
  • Sylvie Adragna
  • Alain Bernaud
  • Jessica Inaudi
  • Claude Covato
  • Stéphanie Didier
Participation au scrutin Guilherand-Granges
Taux de participation 28,00%
Taux d'abstention 72,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 265

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu Darnaud
Mathieu Darnaud (30 élus) Union d'action municipale 		4 273 80,34%
  • Mathieu Darnaud
  • Anne-Cécile Olu
  • André Coquelet
  • Sylvie Gaucher
  • Stéphane Cremillieux
  • Jany Riffard
  • Laurent Rodriguez
  • Stella Bsereni
  • Daniel Blache
  • Brigitte Sallier
  • Christophe Frachon
  • Stéfania Faliez
  • Bernard Gounon
  • Brigitte Costerousse
  • Alain Bernaud
  • Isabelle Renaud
  • Michel Mienville
  • Nancy Gattegno
  • Jean-Pierre Schmitt
  • Josette Mallet
  • Michel Pachot
  • Marie Fourel
  • Rodolphe Meunier
  • Catherine Rochette
  • Pascal Mussard
  • Marie-Thérèse Delarbre
  • Sylvain Boussard
  • Nathalie Courtial
  • Cyril Gaillardon
  • Ana Escoffier
Marc Consola
Marc Consola (3 élus) Guilherand-granges a venir 		1 045 19,65%
  • Marc Consola
  • Pauline Brun
  • Albert Rey
Participation au scrutin Guilherand-Granges
Taux de participation 69,66%
Taux d'abstention 30,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,68%
Nombre de votants 5 521

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