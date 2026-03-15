Résultat de l'élection municipale 2026 à Guilherand-Granges : les infos en direct

Programme de Sylvie Gaucher à Guilherand-Granges (Union d'action municipale)

Sécurité et tranquillité

La sécurité des citoyens est une priorité pour la commune de Guilherand-Granges. Avec l'augmentation du nombre d'agents de police municipale et l'installation de caméras de vidéosurveillance, la ville s'engage à protéger ses habitants. De plus, des mesures spécifiques sont mises en place pour assurer la sécurité dans les écoles.

Cadre de vie et écologie

La commune vise à préserver son cadre de vie en refusant une urbanisation intensive et en favorisant des logements de qualité. Des projets tels que l'aménagement d'une forêt urbaine et l'entretien des espaces verts sont au cœur de cette démarche. La mise en valeur du patrimoine historique contribue également à l'identité de Guilherand-Granges.

Éducation et jeunesse

L'épanouissement des enfants est une préoccupation majeure pour la municipalité. Des améliorations dans les écoles et la restructuration du centre de loisirs visent à offrir un meilleur environnement aux jeunes. La participation des plus jeunes à la vie locale est encouragée par le renouvellement du Conseil Municipal des Jeunes.

Générations séniors

La commune met en place des initiatives pour améliorer la qualité de vie des séniors. Cela inclut la création de logements adaptés et la rénovation de l'EHPAD Marcel Coulet. Des services tels qu'une conciergerie pour séniors et le portage de repas à domicile sont également proposés pour répondre à leurs besoins.