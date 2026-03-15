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19:21 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Guilherand-Granges En marge des municipales, Guilherand-Granges apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 11 277 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 824 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 233 foyers fiscaux. Dans la ville, 29% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 13,11% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 399 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 5,34%, participe à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 769 euros/an, la commune défend une stabilité économique malgré les défis. En conclusion, Guilherand-Granges incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Ce que disent les données sur le vote RN à Guilherand-Granges Le Rassemblement national restait loin du match lors des municipales à Guilherand-Granges en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 23,48% des voix lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 41,10% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 18,95% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Guilherand-Granges comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 32,10% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 34,29% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il l'emportera d'ailleurs avec 51,86% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Vincent Trebuchet.

16:58 - Guilherand-Granges : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 28,00 % à Guilherand-Granges lors des municipales de 2020, un score très inférieur aux 44,7 % du pays alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré rester chez eux du fait de l'épidémie de Covid. Traditionnellement, les élections municipales restent pourtant, avec l'élection présidentielle, un scrutin où les électeurs se déplacent en masse, puisqu'il s'agit de désigner leur maire et leur président. L'élection suprême en 2022 avait d'ailleurs attiré les électeurs, avec 79,00 % de participation dans la ville (contre 21,00 % d'abstention). Le nombre de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 54,56 % au premier tour en 2022 à 73,82 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'était fixée à 60,56 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la ville s'affiche à l'arrivée comme une zone assez participative. Pour ces élections municipales 2026, cette particularité à Guilherand-Granges sera en tout cas déterminante dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Il y a deux ans, Guilherand-Granges a choisi la droite Les élections européennes 2024 à Guilherand-Granges avaient vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (32,10%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait récolté 17,74% des voix. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Guilherand-Granges plébiscitaient ensuite Vincent Trebuchet (Union de l'extrême droite) avec 34,29% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Vincent Trebuchet culminant à 51,86% des suffrages exprimés localement. La préférence des électeurs de Guilherand-Granges a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une terre macroniste, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre de droite radicale.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Guilherand-Granges reste un territoire orienté vers le centre Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Guilherand-Granges accordaient leurs suffrages à Olivier Dussopt (Ensemble !) avec 29,65% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 62,92% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Guilherand-Granges quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 30,12% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 23,48%. Le second tour n'a fait que confirmer cette introduction en livrant 58,90% pour Emmanuel Macron, contre 41,10% pour de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Guilherand-Granges comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - La municipalité de Guilherand-Granges a dans l'ensemble augmenté sa fiscalité locale Alors que les impôts locaux se sont accrus à Guilherand-Granges entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 16,73 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 203 730 €, contre quelque 3,14333 millions d'euros engrangés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Guilherand-Granges est passé à 42,30 % en 2024 (contre 18,17 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Guilherand-Granges a représenté 1 099 € en 2024 (contre 874 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Guilherand-Granges Dans la ville de Guilherand-Granges, les équilibres politiques locaux sont encore aujourd'hui façonnés par le résultat du dernier scrutin en 2020. Sans aucune opposition, la liste menée par Sylvie Gaucher a sans surprise recueilli 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans adversaire a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour cette élection de 2026 à Guilherand-Granges, cette dynamique pose les bases. Au moment des résultats des municipales à Guilherand-Granges, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à s'imposer. La liste des candidatures apporte assurément d'ores et déjà une première réponse.