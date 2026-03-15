Résultat municipale 2026 à Guilherand-Granges (07500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Guilherand-Granges a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Guilherand-Granges, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Guilherand-Granges [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie GAUCHER
Sylvie GAUCHER (27 élus) Union d'action municipale 		3 077 59,64%
  • Sylvie GAUCHER
  • Stéphane CREMILLIEUX
  • Clara DELORD
  • Kévin RANC
  • Caroline ABRIAL
  • Alain BERNAUD
  • Jany RIFFARD
  • Nicolas MIENVILLE
  • Ilhem CHEBBI
  • Régis PONSICH
  • Isabelle RENAUD
  • Sébastien CAPARROS
  • Sandrine CLADIERE
  • Jean-Michel CHARTOIRE
  • Josette MALLET
  • Antoine COCHET
  • Sylvie ADRAGNA
  • Rodolphe MEUNIER
  • Stella BSERENI
  • Rémy MARCON
  • Audrey HALLE
  • Philippe MASSON
  • Stéphanie DIDIER
  • Philippe GAILLARD
  • Rose-Anne RUIZ
  • Mathieu DARNAUD
  • Ana ESCOFFIER
Christophe FRACHON
Christophe FRACHON (4 élus) Union pour Guilherand-Granges 		1 231 23,86%
  • Christophe FRACHON
  • Ludivine THOMAS
  • Vincent TREBUCHET
  • Sara BENCARDINO
Catherine ROLIN
Catherine ROLIN (2 élus) Idées d'avenir pour Guilherand-Granges 		851 16,50%
  • Catherine ROLIN
  • Jean-Noel KRAU
Participation au scrutin Guilherand-Granges
Taux de participation 63,45%
Taux d'abstention 36,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 5 252

Source : ministère de l’Intérieur

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