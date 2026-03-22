Résultat de l'élection municipale 2026 à Guilliers : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Guilliers [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Guilliers sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Guilliers.
L'actu des élections municipales 2026 à Guilliers
11:43 - Un premier constat à Guilliers avec les résultats du 1er tour
Pour le premier tour des élections municipales à Guilliers, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 23,98 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. À l'issue du dépouillement, c'est Jean-Luc Gicquel qui est arrivé en tête en rassemblant 36,74 % des bulletins valides. À sa suite, Joël Lemazurier s'est classé deuxième avec 34,19 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Du côté des autres candidats, avec 29,07 %, Thierry Duval est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Guilliers
Le deuxième tour des élections municipales à Guilliers a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Joël Lemazurier
Divers
Avec vous, continuons l'action pour 2032
|
|
Jean-Luc Gicquel
Divers
Agir avec vous pour Guilliers
|
|
Thierry Duval
Divers
Terre de projets et d'actions
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Guilliers
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc GICQUEL (Ballotage) Agir avec vous pour Guilliers
|273
|36,74%
|Joël LEMAZURIER (Ballotage) Avec vous, continuons l'action pour 2032
|254
|34,19%
|Thierry DUVAL (Ballotage) Terre de projets et d'actions
|216
|29,07%
|Participation au scrutin
|Guilliers
|Taux de participation
|76,02%
|Taux d'abstention
|23,98%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Nombre de votants
|761
Source : ministère de l’Intérieur
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