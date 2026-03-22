Résultat de l'élection municipale 2026 à Guilliers : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Guilliers

Le deuxième tour des élections municipales à Guilliers a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Joël Lemazurier
Joël Lemazurier Divers
Avec vous, continuons l'action pour 2032
  • Joël Lemazurier
  • Lydie Le Turnier
  • Bruno Dubois
  • Claudine Cerveaux
  • David Gourvenec
  • Magali Arsel
  • Frédéric Taillardat
  • Isabelle Auquet
  • Jean-François Springinsfeld
  • Morgane Chantrel
  • Stéphane Gorius
  • Dominique Serre
  • Julien Carret
  • Gaëlle Pereira
  • David Catherinet
  • Natacha Morel
  • Mathieu Olivier
Jean-Luc Gicquel
Jean-Luc Gicquel Divers
Agir avec vous pour Guilliers
  • Jean-Luc Gicquel
  • Jacqueline Massieu
  • Miguel Rodrigues
  • Elisabeth Bourhis
  • Philippe Duval
  • Aurélie Piquet
  • Mickaël Delalande
  • Charlotte Minand
  • Derhen Pinel
  • Fabienne Gresneau
  • Yannick Pugin
  • Marine Courtel
  • Patrick Fournier
  • Sonia Devouges
  • Mickaël Le Cheviller
  • Lottie-Ann Quéré
Thierry Duval
Thierry Duval Divers
Terre de projets et d'actions
  • Thierry Duval
  • Sandrine Cresteaux
  • Loïc Boco
  • Claire Thoron
  • Jean-Louis Couteller
  • Annie Lefevre
  • Arnaud Dauphin
  • Angelina Posnic
  • Régis Thebault
  • Laure Chalimand
  • Franck Courtel
  • Marie Despres
  • Michel Lefevre
  • Hélène Annic
  • Stéphane Le Hasif
  • Caroline Le Meur
  • François André

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Guilliers

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc GICQUEL
Jean-Luc GICQUEL (Ballotage) Agir avec vous pour Guilliers 		273 36,74%
Joël LEMAZURIER
Joël LEMAZURIER (Ballotage) Avec vous, continuons l'action pour 2032 		254 34,19%
Thierry DUVAL
Thierry DUVAL (Ballotage) Terre de projets et d'actions 		216 29,07%
Participation au scrutin Guilliers
Taux de participation 76,02%
Taux d'abstention 23,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 761

Source : ministère de l’Intérieur

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