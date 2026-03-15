Résultat de l'élection municipale 2026 à Guipavas : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Guipavas [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Guipavas sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Guipavas.
L'actu des élections municipales 2026 à Guipavas
13:10 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Guipavas
Quel avait été le résultat des dernières élections municipales à Guipavas ? À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Fabrice Jacob (Divers droite) a pris les commandes en recueillant 2 175 voix (50,62%). Deuxième, Claire Le Roy (Divers) a obtenu 24,55% des votes. Cette victoire sans appel du candidat Divers droite a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette élection de 2026 à Guipavas, cette géographie électorale offre une matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire écrasante met le camp adverse face à une tâche considérable ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Guipavas (29490) ?
Ce dimanche 15 mars 2026, les 11 768 électeurs de Guipavas sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour déterminer qui va diriger leur commune pour les six prochaines années. En 2020, le lendemain du premier tour, le report du second tour est annoncé par le chef de l'État en raison du covid. Plus bas dans la page vous pourrez découvrir la liste des candidats aux municipales à Guipavas. Les 16 bureaux de vote de la commune de Guipavas sont ouverts de 8 heures à 18 heures pour accueillir les habitants. Pour visualiser les résultats à Guipavas, rendez vous sur cette page dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Guipavas
|Tête de listeListe
|
Claire Le Roy
Liste Divers
ICI POUR GUIPAVAS
|
|
Fabrice Jacob
Liste divers droite
Guipavas Avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabrice Jacob (25 élus) Guipavas avenir
|2 175
|50,62%
|
|Claire Le Roy (4 élus) Initiative citoyenne pour guipavas
|1 055
|24,55%
|
|Isabelle Guerin Balem (3 élus) Guipavas passionnement
|811
|18,87%
|
|Emmanuel Morucci (1 élu) Union pour guipavas
|255
|5,93%
|
|Participation au scrutin
|Guipavas
|Taux de participation
|41,59%
|Taux d'abstention
|58,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 631
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gurvan Moal (25 élus) Guipavas solidaire 2014
|3 214
|46,97%
|
|Fabrice Jacob (7 élus) Guipavas avenir
|3 193
|46,66%
|
|Catherine Guyader (1 élu) Pour guipavas
|435
|6,35%
|
|Participation au scrutin
|Guipavas
|Taux de participation
|69,73%
|Taux d'abstention
|30,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,40%
|Nombre de votants
|7 083
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabrice Jacob Guipavas avenir
|2 217
|33,54%
|Gurvan Moal Guipavas solidaire 2014
|2 066
|31,25%
|Alain Queffelec Agir pour guipavas
|1 593
|24,09%
|Catherine Guyader Pour guipavas
|734
|11,10%
|Participation au scrutin
|Guipavas
|Taux de participation
|66,96%
|Taux d'abstention
|33,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,81%
|Nombre de votants
|6 801
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