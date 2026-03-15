Résultat de l'élection municipale 2026 à Guipavas : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Guipavas

Tête de listeListe
Claire Le Roy
Claire Le Roy Liste Divers
ICI POUR GUIPAVAS
  • Claire Le Roy
  • Xavier Le Guen
  • Charlène Berault Rolland
  • Didier Faujour
  • Céline Le Roy
  • Yann Dupuy
  • Christine Roudaut
  • Pierre Bodart
  • Catherine Guyader
  • Alain Lamour
  • Maryse Houllier
  • Mikaël Arnaut
  • Élodie Chatalic
  • Laurent Guille Des Buttes
  • Audrey Archimbaud
  • Amaury Plantec
  • Louise Lamour
  • Pierre-Yves Guéguen
  • Dominique Kerdraon
  • Luc Tréguer
  • Sandrine Berthier
  • Bernard Calvez
  • Isabelle Tréguier
  • André Quéffélec
  • Sylvie L'Her
  • Laurent Abily
  • Lénaïg Yvenat
  • Alexandre Bigot
  • Marie-Pierre Laforge
  • Marcel Massiquet
  • Maï Kervella
  • Clément Arnaut
  • Catherine Bruneau
  • Didier Malleron
  • Sylvie Milon
Fabrice Jacob
Fabrice Jacob Liste divers droite
Guipavas Avenir
  • Fabrice Jacob
  • Monique Bronec
  • Joël Tranvouez
  • Ingrid Morvan
  • Pierre Grandjean
  • Catherine Andrieux
  • Lionel Bodiou
  • Éliane Picart
  • Philippe Jaffres
  • Céline Senechal
  • Nicolas Cann
  • Aurélie Meslet-Kervella
  • Daniel Le Roux
  • Elodie Lousse
  • Patrice Sidoine
  • Soisic Voxeur
  • Jean-Yvon Bouchevaro
  • Lauriane Chatry
  • Eric Lefeuvre
  • Laëtitia Com
  • Yann Lejolivet
  • Carole Le Pape-Caroff
  • Abdourahim Diallo
  • Nadya Bougrine
  • Adrien Connan
  • Catherine Marrec
  • David Colaço
  • Morgane David
  • Florent Boucher
  • Julie Pape
  • Louis Morvan
  • Marie Fourn
  • Yvann Landuré

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice Jacob
Fabrice Jacob (25 élus) Guipavas avenir 		2 175 50,62%
  • Fabrice Jacob
  • Anne Delaroche
  • Christian Petitfrere
  • Marie-Thérèse Bronec
  • Jacques Gosselin
  • Catherine Andrieux
  • Joël Tranvouez
  • Céline Senechal
  • Philippe Jaffres
  • Ingrid Morvan
  • Nicolas Cann
  • Danièle Le Calvez
  • Yannick Cadiou
  • Morgane Loaec
  • Pierre Grandjean
  • Soisic Voxeur
  • Claude Segalen
  • Gisèle Le Dall
  • Patrice Sidoine
  • Éliane Picart
  • Jean-Claude Coquereau
  • Aurélie Meslet-Kervella
  • Simon De Meyer
  • Marie-Françoise Fourn
  • Daniel Le Roux
Claire Le Roy
Claire Le Roy (4 élus) Initiative citoyenne pour guipavas 		1 055 24,55%
  • Claire Le Roy
  • Pierre Bodart
  • Catherine Guyader
  • Alain Lamour
Isabelle Guerin Balem
Isabelle Guerin Balem (3 élus) Guipavas passionnement 		811 18,87%
  • Isabelle Guerin Balem
  • Gildas Roue
  • Régine Saint-Jal
Emmanuel Morucci
Emmanuel Morucci (1 élu) Union pour guipavas 		255 5,93%
  • Emmanuel Morucci
Participation au scrutin Guipavas
Taux de participation 41,59%
Taux d'abstention 58,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 631

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gurvan Moal
Gurvan Moal (25 élus) Guipavas solidaire 2014 		3 214 46,97%
  • Gurvan Moal
  • Sylvie Nedelec
  • Jacques Moal
  • Nadine Grimal
  • Bernard Kerleguer
  • Marie-Pierre Laforge
  • Christian Guyonvarc'h
  • Aurélie Le Moal
  • Daniel Leal
  • Agnès Fromentoux-Roudaut
  • Jean-Paul Messager
  • Marie Heron
  • Patrick Frin
  • Irène Treguer
  • Michel Bars
  • Adeline Cosquer-Lespagnol
  • Paul Lucas
  • Dona Auffray
  • Bernard Chaline
  • Dominique Kerdraon
  • Philippe Papin
  • Odile Henry-Martin
  • Gildas Bescond
  • Aurélie Lannuzel
  • Ronan Tromeur
Fabrice Jacob
Fabrice Jacob (7 élus) Guipavas avenir 		3 193 46,66%
  • Fabrice Jacob
  • Yolande Kerezeon
  • Gildas Roue
  • Isabelle Guerin
  • Albert Kermarec
  • Joselyne Moalic
  • Jacques Gosselin
Catherine Guyader
Catherine Guyader (1 élu) Pour guipavas 		435 6,35%
  • Catherine Guyader
Participation au scrutin Guipavas
Taux de participation 69,73%
Taux d'abstention 30,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,40%
Nombre de votants 7 083

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice Jacob
Fabrice Jacob Guipavas avenir 		2 217 33,54%
Gurvan Moal
Gurvan Moal Guipavas solidaire 2014 		2 066 31,25%
Alain Queffelec
Alain Queffelec Agir pour guipavas 		1 593 24,09%
Catherine Guyader
Catherine Guyader Pour guipavas 		734 11,10%
Participation au scrutin Guipavas
Taux de participation 66,96%
Taux d'abstention 33,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,81%
Nombre de votants 6 801

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