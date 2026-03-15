Résultat de l'élection municipale 2026 à Gujan-Mestras : les infos en direct

Cédric François Liste divers gauche

Liste citoyenne Gujan-Mestras 2026 Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Cédric François Programme de Cédric François à Gujan-Mestras (Liste citoyenne Gujan-Mestras 2026) Engagement citoyen La liste citoyenne Gujan-Mestras 2026 est le fruit d'une initiative collective de citoyens engagés, tels que des artisans et des retraités. Leur objectif est de servir l'intérêt général sans dépendre d'un parti politique. Ils souhaitent mettre les habitants et l'environnement au cœur de chaque décision prise pour la commune. Défis environnementaux Gujan-Mestras fait face à des enjeux environnementaux majeurs, tels que la réduction des espaces forestiers et la dégradation de la qualité des eaux du Bassin. Les ostréiculteurs, qui sont essentiels à l'écosystème local, ne reçoivent pas le soutien nécessaire. Ces problèmes sont exacerbés par une urbanisation non maîtrisée et des inondations fréquentes. Démocratie participative La démocratie participative est au cœur des préoccupations de la liste citoyenne, qui prône une gouvernance transparente et inclusive. Les habitants doivent avoir le pouvoir de décider des choix qui affectent leur commune. Cela inclut des référendums pour impliquer directement les Gujanais dans les décisions importantes. Éthique et responsabilité La liste s'engage à respecter des principes éthiques stricts, notamment en signant la charte Anticor pour lutter contre la corruption. Ils visent à gérer les budgets de manière rigoureuse, sans augmenter les impôts ni s'endetter. Cette approche vise à garantir une gestion responsable des ressources publiques au service de la collectivité.

Cédric François

Fanny Salles-Saraiva

Quentin Nutten

Dominique Ottenwaelter

Aubin Troubat

Patricia Onzon

Philippe Gaubert

Elisabeth Fradziak

Johann Vinouze

Sylvie Arbez

Régis Foucher

Béatrice Schramm

Hervé Dugény

Martine Chimot

Jean-Luc Sonnier

Caroline Chevillot

Tarik Ménaïa

Claude Fournier

Christian Lafaysse

Anne-Marie Soubie

Pierre Guibert

Sylvie Matras

Joël Le Flecher

Pascale Villechenoux

Nicolas Desclaux

Françoise Fonmarty

Bruno Aventur

Julie Boyer

Martin Gilet

Julie Patelin

Maxime Lafont

Annie Rosa

Stéphane Coudroy

Stéphanie Collaudin

Alexandre Bargue

Catherine Tardieu

Michel Arbez

Xavier Paris Liste divers droite

GUJAN-MESTRAS à COEUR Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Xavier Paris Programme de Xavier Paris à Gujan-Mestras (GUJAN-MESTRAS à COEUR) Engagements pour l'environnement Le projet de Xavier Paris met l'accent sur la préservation du cadre de vie en conciliant environnement et développement. Il prévoit un nouveau Plan Local d’Urbanisme après concertation avec les Gujanais. Des actions concrètes comme un plan arbres et des espaces de fraîcheur seront intégrées pour répondre aux défis écologiques. Mobilité et infrastructures Un des axes prioritaires de la candidature est l'investissement dans les mobilités. Cela inclut le développement d'axes structurants et d'un plan vélo pour améliorer le réseau de transport en commun. Ces initiatives visent à dynamiser les déplacements et à renforcer l'accessibilité au sein de Gujan-Mestras. Soutien à la population Xavier Paris s'engage à ne laisser personne de côté, en proposant des initiatives comme une boutique solidaire et un contrat communal groupé pour l'énergie. Il met également l'accent sur l'accompagnement des personnes fragiles et l'accès au logement pour les jeunes. Ces mesures visent à renforcer la solidarité au sein de la communauté. Développement économique local La dynamisation de l'économie locale est essentielle pour Xavier Paris, avec des projets comme l'extension de la zone d'activités économiques Actipôle. La revitalisation des centres-bourgs est également une priorité pour stimuler l'emploi. Ces actions visent à créer un environnement propice à l'entrepreneuriat et à l'emploi.

Xavier Paris

Magdalena Ruiz

André Moustié

Isabelle Gandon

Ludovic Ducourau

Fabienne Leheudé

Bernard Collinet

Mélanie Jean-Jean

Jean-Jacques Germaneau

Sylvie Bansard

Jérôme Keddah

Elodie Chaudron

Patrick Labrue

Chantal Dabé

Pierrick Leopold

Lucile Peyré

David Deligey

Corinne Gautiez

Stéphan Pey

Chantal Rieger

Jérémy Dupouy

Claude Benoit Balaguer

Paquito Sanchez

Carole Taïb

Kévin Langlade

Catherine Billard

Olivier Painchault

Mireille Mazurier

Maxime Tremon

Sandra Peignon

Rémy Servant

Joëlle Labadie

Daniel Bertail

Patricia Bouillon

Nicolas Brochu

Annie Duroux

Jean-Pierre Petit

Fabrice Weber Liste du Rassemblement National

RASSEMBLONS-NOUS POUR AGIR Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Fabrice Weber Programme de Fabrice Weber à Gujan-Mestras (RASSEMBLONS-NOUS POUR AGIR) Sécurité et prévention La sécurité est présentée comme une priorité essentielle pour les habitants de Gujan-Mestras. Des mesures telles que le renforcement de la police municipale et l'amélioration de la vidéoprotection sont proposées. L'initiative Volons vigilants et solidaires vise à impliquer la communauté dans la sécurité locale. Préservation de l'environnement La préservation du cadre de vie est un enjeu majeur, avec un rejet du PLU actuel et une volonté de concertation citoyenne. La protection des quartiers pavillonnaires et la sanctuarisation de la forêt sont des objectifs clairs. Ces actions visent à maintenir l'identité naturelle et architecturale de la ville. Développement économique local Le commerce de proximité est encouragé par la création d'un marketplace à Acheter Gujan pour soutenir les commerçants locaux. Un guichet unique pour les commerces est également proposé pour simplifier les démarches. Ces initiatives visent à dynamiser l'économie locale et à renforcer les liens entre producteurs et consommateurs. Engagement citoyen La redynamisation de la participation citoyenne est au cœur des préoccupations, avec la mise en place d'une plateforme numérique de consultation citoyenne. Des permanences municipales délocalisées sont également envisagées pour rapprocher les élus des habitants. Ces mesures visent à donner une voix aux Gujanais et à renforcer la démocratie locale.

Fabrice Weber

Denise Delestre

Sébastien Moreau

Christiane Mouls

Pascal Di Martino

Maria Valverde

Marc Pierret

Christine Pulido-Chinarro

Luc Le Yondre

Séverine Martin

Alexandre Thouvenin

Corinne Tarnier

Philippe Gamache

Sandrine Gallien

Patrice Zubieta

Fabienne Coint

Alphonse L'Hoste-Clos

Patricia Personne

Nicolas Borrel-Bigot

Nadine Hautpré

Emmanuel Beauquel

Ophélie Rocheteau

David Pheng

Véronique Maury

Emmanuel Héquet

Stéphanie Gay

Alain Trouilh

Véronique Goupil

Jean-Philippe Coudannes

Claudine Page

Eric Bon

Marie France Cadiot

Christian Galinier

Denise Lounes

Pierre Pringault

Geneviève Benard

Claude Barbet-Carrere

Jacques Chauvet Liste Divers

NATURELLEMENT CHAUVET AGIR POUR GUJAN-MESTRAS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jacques Chauvet Programme de Jacques Chauvet à Gujan-Mestras (NATURELLEMENT CHAUVET AGIR POUR GUJAN-MESTRAS) Protection de la forêt Le candidat s'engage à sanctuariser la forêt de Gujan-Mestras en interdisant toute urbanisation sur ces espaces naturels. Il souligne l'importance de préserver ce patrimoine naturel pour les générations futures. La forêt est considérée comme un bien commun fragile qui doit être protégé contre l'expansion urbaine. Revitalisation des centres-bourgs Le projet vise à redynamiser les centres-bourgs historiques tels que Mestras, Gujan, Meyran et La Hume. L'idée est de transformer ces lieux en espaces de vie animés, avec des commerces et des marchés. Cela permettra de renforcer le lien social et d'améliorer l'attractivité des quartiers. Protection du Bassin d'Arcachon La préservation de la qualité de l'eau du Bassin d'Arcachon est une priorité pour le candidat. Il met en avant que la santé publique, les emplois liés à la mer et la qualité de vie des habitants dépendent de cette protection. Un engagement fort est pris pour lutter contre l'urbanisation qui menace cet écosystème. Engagement pour l'économie locale Le candidat souhaite soutenir les commerçants et les associations locales pour dynamiser l'économie de Gujan-Mestras. Il propose des mesures concrètes comme la baisse de la taxe foncière pour améliorer le pouvoir d'achat des habitants. L'objectif est de créer une ville culturelle et sportive active tout au long de l'année.

Jacques Chauvet

Anne Gonzales-Elissalde

Maxime Kheloufi

Maïder Vignolles-Tresserres

Jérôme Rousset

Carol Combecave

Michel Duvignac

Sandrine Chamballon

Didier Saule

Carole Veillard

Thierry Formoso-Siaba

Virginie Michaux

Patrick Fernandez

Nathalie Baumont

Jean-Paul Houen

Claire Duret-de Saint Aubert

Vincent Lafourcade-Barthe

Laetitia Brouillet

Bruno Dos Santos

Jeanne-Thérèse Schmit-Hastings

Eric Bougon

Catherine Colart-Vincent

Bernard Delis

Ingrid Cluzeau

François Leroy

Charlotte Maraque

Jonathan Henard

Virginie Gines

Flavien Brisseau

Clara Combe-Sperti

Fabrice Dussan

Corinne Delaplace

Philippe Guilhaume

Nathalie Oziard

Christian Descot

Fabienne Justrabo

Vincent Maymo

Tony Lourenço Liste Divers

Protéger Gujan-Mestras, préparer l'avenir. Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Tony Lourenço Programme de Tony Lourenço à Gujan-Mestras (Protéger Gujan-Mestras, préparer l'avenir.) Protéger Gujan-Mestras La protection de Gujan-Mestras est au cœur du projet municipal. Cela inclut la préservation de l'identité de la ville face aux défis environnementaux et sociaux. L'objectif est de garantir un cadre de vie sain et sécurisé pour tous les habitants. Développement Durable Un développement raisonné et financé est essentiel pour l'avenir de Gujan-Mestras. Chaque projet sera conçu pour être utile aux habitants tout en respectant l'environnement. Cela implique une attention particulière à la qualité de vie et à la durabilité des initiatives. Démocratie Participative La mise en place d'une démocratie locale est primordiale pour associer les citoyens aux décisions. Des réunions de quartier et des consultations régulières seront organisées pour recueillir les avis des habitants. Cela favorisera une gouvernance transparente et responsable. Attractivité et Vie Locale Gujan-Mestras doit devenir une ville attractive pour ses habitants et les visiteurs. Le développement économique, sportif et culturel sera encouragé pour dynamiser la vie locale. Cela inclut la création d'un centre-ville vivant et accueillant pour tous.