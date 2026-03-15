Résultat de l'élection municipale 2026 à Gujan-Mestras : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Gujan-Mestras [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Gujan-Mestras sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gujan-Mestras.
L'actu des élections municipales 2026 à Gujan-Mestras
13:09 - Résultats des municipales 2020 : comment Marie-Hélène Des Esgaulx s'est imposée à Gujan-Mestras
Les équilibres politiques locaux en 2026 sont à ce jour encore influencés par le résultat du dernier scrutin communal à Gujan-Mestras. Lors de la première manche électorale, Marie-Hélène Des Esgaulx (Divers droite) a raflé la première place en rassemblant 57,10% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Jacques Chauvet (Divers) a rassemblé 2 170 voix (29,44%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Tony Lourenço (Divers), avec 13,44% des bulletins. Cette victoire écrasante de Marie-Hélène Des Esgaulx a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Gujan-Mestras, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Renverser une majorité si large constituera un challenge titanesque pour le camp adverse ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Elections à Gujan-Mestras : les horaires des 20 bureaux de vote
Les 20 bureaux de vote de l'agglomération de Gujan-Mestras seront ouverts de 8 h à 18 h pour permettre aux électeurs de prendre une décision. Ce dimanche 15 mars, les votants de Gujan-Mestras sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. En comparaison, le premier tour des précédentes élections municipales s’est tenu le 15 mars 2020, en pleine crise sanitaire, suscitant de nombreuses controverses. Retrouvez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Gujan-Mestras. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gujan-Mestras
|Tête de listeListe
|
Cédric François
Liste divers gauche
Liste citoyenne Gujan-Mestras 2026
|
|
Xavier Paris
Liste divers droite
GUJAN-MESTRAS à COEUR
|
|
Fabrice Weber
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLONS-NOUS POUR AGIR
|
|
Jacques Chauvet
Liste Divers
NATURELLEMENT CHAUVET AGIR POUR GUJAN-MESTRAS
|
|
Tony Lourenço
Liste Divers
Protéger Gujan-Mestras, préparer l'avenir.
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Hélène Des Esgaulx (28 élus) Ensemble pour gujan-mestras
|4 208
|57,10%
|
|Jacques Chauvet (5 élus) Chauvet 2020 un nouveau cap pour demain
|2 170
|29,44%
|
|Tony Lourenço (2 élus) Osons changer d'ère
|991
|13,44%
|
|Participation au scrutin
|Gujan-Mestras
|Taux de participation
|43,51%
|Taux d'abstention
|56,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 594
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Hélène Des Esgaulx (28 élus) Une dynamique durable avec marie-helene des esgaulx
|6 735
|69,17%
|
|Sylviane Stome (3 élus) Gujan-mestras autrement
|1 718
|17,64%
|
|Rémy Bouin (2 élus) Enfin moins d'impôts à gujan-mestras
|1 283
|13,17%
|
|Participation au scrutin
|Gujan-Mestras
|Taux de participation
|65,00%
|Taux d'abstention
|35,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,12%
|Nombre de votants
|10 050
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