Résultat de l'élection municipale 2026 à Gujan-Mestras : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gujan-Mestras

Tête de listeListe
Cédric François
Cédric François Liste divers gauche
Liste citoyenne Gujan-Mestras 2026
  • Cédric François
  • Fanny Salles-Saraiva
  • Quentin Nutten
  • Dominique Ottenwaelter
  • Aubin Troubat
  • Patricia Onzon
  • Philippe Gaubert
  • Elisabeth Fradziak
  • Johann Vinouze
  • Sylvie Arbez
  • Régis Foucher
  • Béatrice Schramm
  • Hervé Dugény
  • Martine Chimot
  • Jean-Luc Sonnier
  • Caroline Chevillot
  • Tarik Ménaïa
  • Claude Fournier
  • Christian Lafaysse
  • Anne-Marie Soubie
  • Pierre Guibert
  • Sylvie Matras
  • Joël Le Flecher
  • Pascale Villechenoux
  • Nicolas Desclaux
  • Françoise Fonmarty
  • Bruno Aventur
  • Julie Boyer
  • Martin Gilet
  • Julie Patelin
  • Maxime Lafont
  • Annie Rosa
  • Stéphane Coudroy
  • Stéphanie Collaudin
  • Alexandre Bargue
  • Catherine Tardieu
  • Michel Arbez
Xavier Paris
Xavier Paris Liste divers droite
GUJAN-MESTRAS à COEUR
  • Xavier Paris
  • Magdalena Ruiz
  • André Moustié
  • Isabelle Gandon
  • Ludovic Ducourau
  • Fabienne Leheudé
  • Bernard Collinet
  • Mélanie Jean-Jean
  • Jean-Jacques Germaneau
  • Sylvie Bansard
  • Jérôme Keddah
  • Elodie Chaudron
  • Patrick Labrue
  • Chantal Dabé
  • Pierrick Leopold
  • Lucile Peyré
  • David Deligey
  • Corinne Gautiez
  • Stéphan Pey
  • Chantal Rieger
  • Jérémy Dupouy
  • Claude Benoit Balaguer
  • Paquito Sanchez
  • Carole Taïb
  • Kévin Langlade
  • Catherine Billard
  • Olivier Painchault
  • Mireille Mazurier
  • Maxime Tremon
  • Sandra Peignon
  • Rémy Servant
  • Joëlle Labadie
  • Daniel Bertail
  • Patricia Bouillon
  • Nicolas Brochu
  • Annie Duroux
  • Jean-Pierre Petit
Fabrice Weber
Fabrice Weber Liste du Rassemblement National
RASSEMBLONS-NOUS POUR AGIR
  • Fabrice Weber
  • Denise Delestre
  • Sébastien Moreau
  • Christiane Mouls
  • Pascal Di Martino
  • Maria Valverde
  • Marc Pierret
  • Christine Pulido-Chinarro
  • Luc Le Yondre
  • Séverine Martin
  • Alexandre Thouvenin
  • Corinne Tarnier
  • Philippe Gamache
  • Sandrine Gallien
  • Patrice Zubieta
  • Fabienne Coint
  • Alphonse L'Hoste-Clos
  • Patricia Personne
  • Nicolas Borrel-Bigot
  • Nadine Hautpré
  • Emmanuel Beauquel
  • Ophélie Rocheteau
  • David Pheng
  • Véronique Maury
  • Emmanuel Héquet
  • Stéphanie Gay
  • Alain Trouilh
  • Véronique Goupil
  • Jean-Philippe Coudannes
  • Claudine Page
  • Eric Bon
  • Marie France Cadiot
  • Christian Galinier
  • Denise Lounes
  • Pierre Pringault
  • Geneviève Benard
  • Claude Barbet-Carrere
Jacques Chauvet
Jacques Chauvet Liste Divers
NATURELLEMENT CHAUVET AGIR POUR GUJAN-MESTRAS
  • Jacques Chauvet
  • Anne Gonzales-Elissalde
  • Maxime Kheloufi
  • Maïder Vignolles-Tresserres
  • Jérôme Rousset
  • Carol Combecave
  • Michel Duvignac
  • Sandrine Chamballon
  • Didier Saule
  • Carole Veillard
  • Thierry Formoso-Siaba
  • Virginie Michaux
  • Patrick Fernandez
  • Nathalie Baumont
  • Jean-Paul Houen
  • Claire Duret-de Saint Aubert
  • Vincent Lafourcade-Barthe
  • Laetitia Brouillet
  • Bruno Dos Santos
  • Jeanne-Thérèse Schmit-Hastings
  • Eric Bougon
  • Catherine Colart-Vincent
  • Bernard Delis
  • Ingrid Cluzeau
  • François Leroy
  • Charlotte Maraque
  • Jonathan Henard
  • Virginie Gines
  • Flavien Brisseau
  • Clara Combe-Sperti
  • Fabrice Dussan
  • Corinne Delaplace
  • Philippe Guilhaume
  • Nathalie Oziard
  • Christian Descot
  • Fabienne Justrabo
  • Vincent Maymo
Tony Lourenço
Tony Lourenço Liste Divers
Protéger Gujan-Mestras, préparer l'avenir.
  • Tony Lourenço
  • Josefina Villemonteil
  • Ludovic Faure
  • Sandrine Colau
  • Thibault Tressières
  • Isaura Grau Tost
  • Olivier Beaufils
  • Katy Dos Santos
  • Emidio de Oliveira Tavares
  • Raphaëlle Dartiguelonge
  • François Bénéat
  • Marylise Prosper
  • Jacques Boilevin
  • Pauline Tourpe
  • Philippe Costeseque
  • Hélène Toulet
  • Didier Cardoso
  • Pascale Dubrulle
  • Jonathan Arraud
  • Armelle Levis
  • Aymeric Bourreau
  • Mélissa Placzek
  • Franck Chauffournier
  • Nathanaëlle Marek
  • Robert Berjon
  • Béatrice Audonneau
  • Laurent Caribeaux
  • Samantha Guicheney
  • Thierry Andrieu
  • Sandra Boltoukhine
  • Alix Bonnefont
  • Antonella Lourenço
  • Alexis Guichard
  • Catherine Charrier
  • Olivier Mouliets
  • Anne-Marie Morera
  • Alain Domenech

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Hélène Des Esgaulx
Marie-Hélène Des Esgaulx (28 élus) Ensemble pour gujan-mestras 		4 208 57,10%
  • Marie-Hélène Des Esgaulx
  • Xavier Paris
  • Magdalena Ruiz
  • André Moustie
  • Sylvie Bansard
  • David Deligey
  • Fabienne Leheude
  • Bernard Collinet
  • Elisabeth Rezer-Sandillon
  • Ludovic Ducourau
  • Corine Cazade
  • Bruno Dumonteil
  • Evelyne Donzeaud
  • Jean-Jacques Germaneau
  • Chantal Dabe
  • Jean-Pierre Petit
  • Mireille Mazurier
  • Stephan Pey
  • Corinne Gautiez
  • Mathieu Entraygues
  • Claude Benoit
  • Didier Lasserre
  • Patricia Bouillon
  • Jérémy Dupouy
  • Mélanie Jean-Jean
  • Kévin Langlade
  • Michelle Loussouarn
  • Olivier Painchault
Jacques Chauvet
Jacques Chauvet (5 élus) Chauvet 2020 un nouveau cap pour demain 		2 170 29,44%
  • Jacques Chauvet
  • Anne Elissalde
  • Maxime Kheloufi
  • France Normand
  • Michel Duvignac
Tony Lourenço
Tony Lourenço (2 élus) Osons changer d'ère 		991 13,44%
  • Tony Lourenço
  • Elsa Gady-Schiltz
Participation au scrutin Gujan-Mestras
Taux de participation 43,51%
Taux d'abstention 56,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 594

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Hélène Des Esgaulx
Marie-Hélène Des Esgaulx (28 élus) Une dynamique durable avec marie-helene des esgaulx 		6 735 69,17%
  • Marie-Hélène Des Esgaulx
  • Jacques Chauvet
  • Sylvie Bansard
  • Xavier Paris
  • Elisabeth Rezer-Sandillon
  • Patrick Malvaës
  • Evelyne Donzeaud
  • André Moustie
  • Michèle Bourgoin
  • André Castandet
  • Annie Duroux
  • Tony Lourenço
  • Chantal Dabé
  • Ludovic Ducourau
  • Monique Poisson
  • Bruno Dumonteil
  • Nicole Nugeyre
  • Maxime Kheloufi
  • Maryse Lalande
  • David Deligey
  • Mireille Mazurier
  • Bernard Collinet
  • Justine Bonneaud
  • François-Xavier Rahier
  • Michelle Loussouarn
  • Claude Raulin
  • Blanche Raufaste
  • Jean-Claude Chimot
Sylviane Stome
Sylviane Stome (3 élus) Gujan-mestras autrement 		1 718 17,64%
  • Sylviane Stome
  • Jean-Daniel Mazouat
  • Isabelle Déravin
Rémy Bouin
Rémy Bouin (2 élus) Enfin moins d'impôts à gujan-mestras 		1 283 13,17%
  • Rémy Bouin
  • Patricia Dubos
Participation au scrutin Gujan-Mestras
Taux de participation 65,00%
Taux d'abstention 35,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,12%
Nombre de votants 10 050

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