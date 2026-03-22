Résultat de l'élection municipale 2026 à Gujan-Mestras : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gujan-Mestras

Le deuxième tour des élections municipales à Gujan-Mestras a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Cédric François
Cédric François Liste divers gauche
Liste citoyenne Gujan-Mestras 2026
  • Cédric François
  • Fanny Salles-Saraiva
  • Quentin Nutten
  • Dominique Ottenwaelter
  • Aubin Troubat
  • Patricia Onzon
  • Philippe Gaubert
  • Elisabeth Fradziak
  • Johann Vinouze
  • Sylvie Arbez
  • Régis Foucher
  • Béatrice Schramm
  • Hervé Dugény
  • Martine Chimot
  • Jean-Luc Sonnier
  • Caroline Chevillot
  • Tarik Ménaïa
  • Claude Fournier
  • Christian Lafaysse
  • Anne-Marie Soubie
  • Pierre Guibert
  • Sylvie Matras
  • Joël Le Flecher
  • Pascale Villechenoux
  • Nicolas Desclaux
  • Françoise Fonmarty
  • Bruno Aventur
  • Julie Boyer
  • Martin Gilet
  • Julie Patelin
  • Maxime Lafont
  • Annie Rosa
  • Stéphane Coudroy
  • Stéphanie Collaudin
  • Alexandre Bargue
  • Catherine Tardieu
  • Michel Arbez
Xavier Paris
Xavier Paris Liste divers droite
GUJAN-MESTRAS à COEUR
  • Xavier Paris
  • Magdalena Ruiz
  • André Moustié
  • Isabelle Gandon
  • Ludovic Ducourau
  • Fabienne Leheudé
  • Bernard Collinet
  • Mélanie Jean-Jean
  • Jean-Jacques Germaneau
  • Sylvie Bansard
  • Jérôme Keddah
  • Elodie Chaudron
  • Patrick Labrue
  • Chantal Dabé
  • Pierrick Leopold
  • Lucile Peyré
  • David Deligey
  • Corinne Gautiez
  • Stéphan Pey
  • Chantal Rieger
  • Jérémy Dupouy
  • Claude Benoit Balaguer
  • Paquito Sanchez
  • Carole Taïb
  • Kévin Langlade
  • Catherine Billard
  • Olivier Painchault
  • Mireille Mazurier
  • Maxime Tremon
  • Sandra Peignon
  • Rémy Servant
  • Joëlle Labadie
  • Daniel Bertail
  • Patricia Bouillon
  • Nicolas Brochu
  • Annie Duroux
  • Jean-Pierre Petit
Fabrice Weber
Fabrice Weber Liste du Rassemblement National
RASSEMBLONS-NOUS POUR AGIR
  • Fabrice Weber
  • Denise Delestre
  • Sébastien Moreau
  • Christiane Mouls
  • Pascal Di Martino
  • Maria Valverde
  • Marc Pierret
  • Christine Pulido-Chinarro
  • Luc Le Yondre
  • Séverine Martin
  • Alexandre Thouvenin
  • Corinne Tarnier
  • Philippe Gamache
  • Sandrine Gallien
  • Patrice Zubieta
  • Fabienne Coint
  • Alphonse L'Hoste-Clos
  • Patricia Personne
  • Nicolas Borrel-Bigot
  • Nadine Hautpré
  • Emmanuel Beauquel
  • Ophélie Rocheteau
  • David Pheng
  • Véronique Maury
  • Emmanuel Héquet
  • Stéphanie Gay
  • Alain Trouilh
  • Véronique Goupil
  • Jean-Philippe Coudannes
  • Claudine Page
  • Eric Bon
  • Marie France Cadiot
  • Christian Galinier
  • Denise Lounes
  • Pierre Pringault
  • Geneviève Benard
  • Claude Barbet-Carrere
Jacques Chauvet
Jacques Chauvet Liste Divers
NATURELLEMENT CHAUVET AGIR POUR GUJAN-MESTRAS
  • Jacques Chauvet
  • Anne Gonzales-Elissalde
  • Maxime Kheloufi
  • Maïder Vignolles-Tresserres
  • Jérôme Rousset
  • Carol Combecave
  • Michel Duvignac
  • Sandrine Chamballon
  • Didier Saule
  • Carole Veillard
  • Thierry Formoso-Siaba
  • Virginie Michaux
  • Patrick Fernandez
  • Nathalie Baumont
  • Jean-Paul Houen
  • Claire Duret-de Saint Aubert
  • Vincent Lafourcade-Barthe
  • Laetitia Brouillet
  • Bruno Dos Santos
  • Jeanne-Thérèse Schmit-Hastings
  • Eric Bougon
  • Catherine Colart-Vincent
  • Bernard Delis
  • Ingrid Cluzeau
  • François Leroy
  • Charlotte Maraque
  • Jonathan Henard
  • Virginie Gines
  • Flavien Brisseau
  • Clara Combe-Sperti
  • Fabrice Dussan
  • Corinne Delaplace
  • Philippe Guilhaume
  • Nathalie Oziard
  • Christian Descot
  • Fabienne Justrabo
  • Vincent Maymo

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gujan-Mestras

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier PARIS
Xavier PARIS (Ballotage) GUJAN-MESTRAS à COEUR 		4 834 42,04%
Jacques CHAUVET
Jacques CHAUVET (Ballotage) NATURELLEMENT CHAUVET AGIR POUR GUJAN-MESTRAS 		2 848 24,77%
Fabrice WEBER
Fabrice WEBER (Ballotage) RASSEMBLONS-NOUS POUR AGIR 		1 693 14,72%
Cédric FRANÇOIS
Cédric FRANÇOIS (Ballotage) Liste citoyenne Gujan-Mestras 2026 		1 281 11,14%
Tony LOURENÇO
Tony LOURENÇO Protéger Gujan-Mestras, préparer l'avenir. 		843 7,33%
Participation au scrutin Gujan-Mestras
Taux de participation 61,35%
Taux d'abstention 38,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 11 682

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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