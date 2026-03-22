Résultat de l'élection municipale 2026 à Gujan-Mestras : les résultats du 2e tour

Cédric François Liste divers gauche

Liste citoyenne Gujan-Mestras 2026 Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Cédric François Programme de Cédric François à Gujan-Mestras (Liste citoyenne Gujan-Mestras 2026) Engagement citoyen La liste citoyenne Gujan-Mestras 2026 est composée de citoyens engagés, tels que des artisans, des entrepreneurs et des retraités. Leur objectif est de servir l'intérêt général sans dépendre d'un parti politique. Ils souhaitent mettre les habitants et l'environnement au cœur de chaque décision prise pour la commune. Démocratie participative La démocratie participative vise à redonner aux habitants le pouvoir de décider des choix qui façonnent l'avenir de leur commune. Cela implique une transparence totale dans le processus décisionnel. Les citoyens sont encouragés à s'impliquer activement dans les décisions qui les concernent. Éthique et responsabilité L'éthique et la responsabilité sont au cœur des engagements de la liste citoyenne. Ils s'engagent à respecter la charte Anticor et à gérer strictement les budgets municipaux. L'objectif est de ne pas augmenter les impôts et de ne plus s'endetter pour financer des projets qui relèvent de l'État. Priorités pour l'avenir Les priorités de la liste incluent la protection des forêts, la qualité des eaux du Bassin et le logement pour tous. Ils souhaitent également soutenir le commerce local et améliorer la santé et la qualité de vie des habitants. Ces priorités sont essentielles pour garantir un cadre de vie durable et agréable à Gujan-Mestras.

Cédric François

Fanny Salles-Saraiva

Quentin Nutten

Dominique Ottenwaelter

Aubin Troubat

Patricia Onzon

Philippe Gaubert

Elisabeth Fradziak

Johann Vinouze

Sylvie Arbez

Régis Foucher

Béatrice Schramm

Hervé Dugény

Martine Chimot

Jean-Luc Sonnier

Caroline Chevillot

Tarik Ménaïa

Claude Fournier

Christian Lafaysse

Anne-Marie Soubie

Pierre Guibert

Sylvie Matras

Joël Le Flecher

Pascale Villechenoux

Nicolas Desclaux

Françoise Fonmarty

Bruno Aventur

Julie Boyer

Martin Gilet

Julie Patelin

Maxime Lafont

Annie Rosa

Stéphane Coudroy

Stéphanie Collaudin

Alexandre Bargue

Catherine Tardieu

Michel Arbez

Xavier Paris Liste divers droite

GUJAN-MESTRAS à COEUR Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Xavier Paris Programme de Xavier Paris à Gujan-Mestras (GUJAN-MESTRAS à COEUR) Engagement pour l'environnement Le projet de Xavier Paris met l'accent sur la préservation du cadre de vie en conciliant environnement et développement. Il prévoit un nouveau Plan Local d’Urbanisme, élaboré après concertation avec les Gujanais. Des initiatives comme le plan arbres et la création d'espaces de fraîcheur sont également envisagées pour répondre aux défis écologiques. Mobilité et infrastructures Un des axes majeurs du programme est l'investissement dans les mobilités, avec des projets pour renforcer le réseau de transport en commun et développer des axes structurants. Le plan vélo est également une priorité pour encourager des modes de transport durables. Ces initiatives visent à améliorer la qualité de vie des Gujanais tout en réduisant l'impact environnemental. Sécurité et bien-être La sécurité des citoyens est une préoccupation centrale, avec des mesures pour renforcer les effectifs de la Police Municipale et lutter contre les incivilités. Un dispositif de « Participation Citoyenne » sera mis en place en collaboration avec la Gendarmerie Nationale. De plus, des actions seront entreprises pour accompagner les victimes de violences et de harcèlement. Solidarité et inclusion Le programme de Xavier Paris vise à ne laisser personne de côté, en proposant des initiatives comme une boutique solidaire et un accompagnement pour les personnes fragiles. L'accès au logement pour les jeunes et la création d'un Point Information Santé sont également des priorités. Ces mesures visent à renforcer la cohésion sociale et à améliorer le bien-être de tous les Gujanais.

Xavier Paris

Magdalena Ruiz

André Moustié

Isabelle Gandon

Ludovic Ducourau

Fabienne Leheudé

Bernard Collinet

Mélanie Jean-Jean

Jean-Jacques Germaneau

Sylvie Bansard

Jérôme Keddah

Elodie Chaudron

Patrick Labrue

Chantal Dabé

Pierrick Leopold

Lucile Peyré

David Deligey

Corinne Gautiez

Stéphan Pey

Chantal Rieger

Jérémy Dupouy

Claude Benoit Balaguer

Paquito Sanchez

Carole Taïb

Kévin Langlade

Catherine Billard

Olivier Painchault

Mireille Mazurier

Maxime Tremon

Sandra Peignon

Rémy Servant

Joëlle Labadie

Daniel Bertail

Patricia Bouillon

Nicolas Brochu

Annie Duroux

Jean-Pierre Petit

Fabrice Weber Liste du Rassemblement National

RASSEMBLONS-NOUS POUR AGIR Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Fabrice Weber Programme de Fabrice Weber à Gujan-Mestras (RASSEMBLONS-NOUS POUR AGIR) Sécurité renforcée La sécurité est présentée comme une priorité essentielle pour la ville de Gujan-Mestras. Des mesures sont proposées pour améliorer la présence de la police municipale et optimiser l'utilisation de la vidéoprotection. Un éclairage nocturne cohérent sera également mis en place pour garantir la sécurité des habitants. Préservation du cadre de vie La préservation de l'environnement et du cadre de vie est un enjeu majeur pour les habitants. Un rejet du PLU actuel est proposé, avec une concertation citoyenne pour sa révision. La protection des quartiers pavillonnaires et la sanctuarisation de la forêt sont également des objectifs clés. Protection de l'identité locale La valorisation des ports et la défense de l'ostriculture sont des axes importants pour préserver l'identité de Gujan-Mestras. La création d'événements comme le *Mondial de l’huître* vise à renforcer cette identité. Ces initiatives visent à faire de la ville la véritable capitale de l’ostréiculture. Engagement citoyen Le projet inclut la mise en place d'une plateforme numérique pour renforcer la consultation citoyenne. Des mairies de quartier seront créées pour favoriser le dialogue entre les élus et les habitants. Ces actions visent à redonner la parole aux Gujanais et à renforcer leur implication dans la vie de la commune.

Fabrice Weber

Denise Delestre

Sébastien Moreau

Christiane Mouls

Pascal Di Martino

Maria Valverde

Marc Pierret

Christine Pulido-Chinarro

Luc Le Yondre

Séverine Martin

Alexandre Thouvenin

Corinne Tarnier

Philippe Gamache

Sandrine Gallien

Patrice Zubieta

Fabienne Coint

Alphonse L'Hoste-Clos

Patricia Personne

Nicolas Borrel-Bigot

Nadine Hautpré

Emmanuel Beauquel

Ophélie Rocheteau

David Pheng

Véronique Maury

Emmanuel Héquet

Stéphanie Gay

Alain Trouilh

Véronique Goupil

Jean-Philippe Coudannes

Claudine Page

Eric Bon

Marie France Cadiot

Christian Galinier

Denise Lounes

Pierre Pringault

Geneviève Benard

Claude Barbet-Carrere

Jacques Chauvet Liste Divers

NATURELLEMENT CHAUVET AGIR POUR GUJAN-MESTRAS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jacques Chauvet Programme de Jacques Chauvet à Gujan-Mestras (NATURELLEMENT CHAUVET AGIR POUR GUJAN-MESTRAS) Protection de la forêt La sanctuarisation de la forêt est un enjeu majeur pour l'équipe de Jacques Chauvet. Ils s'opposent à l'urbanisation de 32 hectares de forêt et d'espaces naturels, affirmant que ces zones doivent rester inconstructibles. La préservation de ce patrimoine naturel est essentielle pour les générations futures. Revitalisation des centres-bourgs Le projet vise à redonner vie aux centres-bourgs historiques tels que Mestras, Gujan, Meyran et La Hume. L'objectif est de créer des espaces de rencontre et d'échange, où les commerces et les marchés peuvent prospérer. Cela permettra de renforcer le lien social et d'attirer de nouveaux habitants. Protection du Bassin d'Arcachon La qualité de l'eau du Bassin d'Arcachon est une priorité pour l'équipe de Jacques Chauvet. Ils souhaitent stopper l'étalement urbain afin de préserver cet écosystème fragile. La protection de cette zone est cruciale pour la santé publique et le bien-être des habitants. Engagement pour l'économie locale Le soutien à l'économie locale est un axe central de la campagne. Cela inclut la réhabilitation des ports et le soutien aux professionnels de l'ostréiculture. L'équipe s'engage également à défendre le pouvoir d'achat des Gujanaises et Gujanais en réduisant la taxe foncière dès la première année.