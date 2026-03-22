Résultat de l'élection municipale 2026 à Gujan-Mestras : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gujan-Mestras [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Gujan-Mestras sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gujan-Mestras.
L'actu des élections municipales 2026 à Gujan-Mestras
11:50 - Les premiers résultats de l'élection municipale 2026 à Gujan-Mestras
Pour le premier tour des élections municipales à Gujan-Mestras, c'est Xavier Paris (Divers droite) qui a pris l'avantage en récoltant 42,04 % des bulletins valides. Derrière, Jacques Chauvet est arrivé en deuxième position avec 24,77 %. Le match a nettement tourné à l'avantage du leader. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Fabrice Weber, étiqueté Rassemblement National, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Cédric François, avec la nuance Divers gauche, a rassemblé 11,14 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Enfin, concernant la participation à Gujan-Mestras, le vote a mobilisé 61,35 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gujan-Mestras
Le deuxième tour des élections municipales à Gujan-Mestras a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Cédric François
Liste divers gauche
Liste citoyenne Gujan-Mestras 2026
|
|
Xavier Paris
Liste divers droite
GUJAN-MESTRAS à COEUR
|
|
Fabrice Weber
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLONS-NOUS POUR AGIR
|
|
Jacques Chauvet
Liste Divers
NATURELLEMENT CHAUVET AGIR POUR GUJAN-MESTRAS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gujan-Mestras
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier PARIS (Ballotage) GUJAN-MESTRAS à COEUR
|4 834
|42,04%
|Jacques CHAUVET (Ballotage) NATURELLEMENT CHAUVET AGIR POUR GUJAN-MESTRAS
|2 848
|24,77%
|Fabrice WEBER (Ballotage) RASSEMBLONS-NOUS POUR AGIR
|1 693
|14,72%
|Cédric FRANÇOIS (Ballotage) Liste citoyenne Gujan-Mestras 2026
|1 281
|11,14%
|Tony LOURENÇO Protéger Gujan-Mestras, préparer l'avenir.
|843
|7,33%
|Participation au scrutin
|Gujan-Mestras
|Taux de participation
|61,35%
|Taux d'abstention
|38,65%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Nombre de votants
|11 682
Source : ministère de l’Intérieur
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