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19:21 - Les défis socio-économiques de Gujan-Mestras et leurs implications électorales A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Gujan-Mestras regorge de diversité et d'activités. Avec ses 22 643 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 2 242 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 6 917 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (74,53%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les 472 résidents étrangers, représentant 2,08% de la population, participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 35 123 €/an, la ville est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les obstacles. Gujan-Mestras incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en évolution.

17:57 - Les électeurs de Gujan-Mestras conquis par le RN ? Le mouvement lepéniste restait loin du match lors des élections municipales à Gujan-Mestras il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 23,43% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 42,28% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 18,63% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 39,46% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 32,52% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 36,60% pour le Rassemblement national. Il terminera avec 43,35% le dimanche suivant.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Gujan-Mestras aux dernières élections ? Dans le cadre de la municipale 2026 à Gujan-Mestras, la désertion des bureaux de vote jouera un rôle pivot sur les résultats. La fuite des électeurs atteignait 56,49 % pour le premier tour des élections il y a six ans (un score dans la norme) alors que la pandémie du Covid-19 avait fait fuir bon nombre d'électeurs. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est toutefois fixé à 21,22 %. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 43,60 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 28,33 %, contre 49,23 % en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la ville s'affiche à l'arrivée comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Gujan-Mestras : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le panorama politique de Gujan-Mestras a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Le scrutin des Européennes du printemps 2024 à Gujan-Mestras avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,52%), devant Valérie Hayer qui avait obtenu 18,62% des suffrages. Laurent Lamara (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Gujan-Mestras après la dissolution avec 36,60%. Sophie Panonacle (Ensemble !) échouait à la deuxième place avec 31,99%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Sophie Panonacle (Ensemble !) jusqu'à la première place avec 56,65%.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Gujan-Mestras : ce qu'il faut comprendre Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Gujan-Mestras plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 31,92% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 23,43%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,72% pour Emmanuel Macron, contre 42,28% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Gujan-Mestras accordaient leurs suffrages à Sophie Panonacle (Ensemble !) avec 35,63% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sophie Panonacle virant de nouveau en tête avec 60,54% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Gujan-Mestras s'inscrit comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Et si l'élection à Gujan-Mestras se jouait sur la fiscalité ? S'agissant de la pression fiscale de Gujan-Mestras, le montant moyen versé par foyer fiscal s'est établi à 1 170 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 1 240 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à 42,55 % en 2024 (contre 25,09 % en 2020). Un chiffre à comparer avec la moyenne nationale, évaluée à environ 40 %. Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 1,44386 million d'euros de recettes en 2024, loin des quelque 9,24495 millions d'euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 19,93 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et forçant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Résultats des municipales 2020 : comment Marie-Hélène Des Esgaulx s'est imposée à Gujan-Mestras Les équilibres politiques locaux en 2026 sont à ce jour encore influencés par le résultat du dernier scrutin communal à Gujan-Mestras. Lors de la première manche électorale, Marie-Hélène Des Esgaulx (Divers droite) a raflé la première place en rassemblant 57,10% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Jacques Chauvet (Divers) a rassemblé 2 170 voix (29,44%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Tony Lourenço (Divers), avec 13,44% des bulletins. Cette victoire écrasante de Marie-Hélène Des Esgaulx a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Gujan-Mestras, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Renverser une majorité si large constituera un challenge titanesque pour le camp adverse ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.