Résultat municipale 2026 à Gujan-Mestras (33470) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
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- Election municipale 2026 à Gujan-Mestras [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Gujan-Mestras
- Gujan-Mestras (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gujan-Mestras a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gujan-Mestras, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Gujan-Mestras [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier PARIS GUJAN-MESTRAS à COEUR
|4 834
|42,04%
|Tony LOURENÇO Protéger Gujan-Mestras, préparer l'avenir.
|2 848
|24,77%
|Jacques CHAUVET NATURELLEMENT CHAUVET AGIR POUR GUJAN-MESTRAS
|1 693
|14,72%
|Fabrice WEBER RASSEMBLONS-NOUS POUR AGIR
|1 281
|11,14%
|Cédric FRANÇOIS Liste citoyenne Gujan-Mestras 2026
|843
|7,33%
|Participation au scrutin
|Gujan-Mestras
|Taux de participation
|61,35%
|Taux d'abstention
|38,65%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Nombre de votants
|11 682
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Gujan-Mestras [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Gujan-Mestras en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Gujan-Mestras
19:21 - Les défis socio-économiques de Gujan-Mestras et leurs implications électorales
A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Gujan-Mestras regorge de diversité et d'activités. Avec ses 22 643 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 2 242 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 6 917 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (74,53%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les 472 résidents étrangers, représentant 2,08% de la population, participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 35 123 €/an, la ville est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les obstacles. Gujan-Mestras incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en évolution.
17:57 - Les électeurs de Gujan-Mestras conquis par le RN ?
Le mouvement lepéniste restait loin du match lors des élections municipales à Gujan-Mestras il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 23,43% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 42,28% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 18,63% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 39,46% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 32,52% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 36,60% pour le Rassemblement national. Il terminera avec 43,35% le dimanche suivant.
16:58 - Quels niveaux d'abstention à Gujan-Mestras aux dernières élections ?
Dans le cadre de la municipale 2026 à Gujan-Mestras, la désertion des bureaux de vote jouera un rôle pivot sur les résultats. La fuite des électeurs atteignait 56,49 % pour le premier tour des élections il y a six ans (un score dans la norme) alors que la pandémie du Covid-19 avait fait fuir bon nombre d'électeurs. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est toutefois fixé à 21,22 %. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 43,60 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 28,33 %, contre 49,23 % en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la ville s'affiche à l'arrivée comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention.
15:59 - Gujan-Mestras : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Le panorama politique de Gujan-Mestras a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Le scrutin des Européennes du printemps 2024 à Gujan-Mestras avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,52%), devant Valérie Hayer qui avait obtenu 18,62% des suffrages. Laurent Lamara (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Gujan-Mestras après la dissolution avec 36,60%. Sophie Panonacle (Ensemble !) échouait à la deuxième place avec 31,99%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Sophie Panonacle (Ensemble !) jusqu'à la première place avec 56,65%.
14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Gujan-Mestras : ce qu'il faut comprendre
Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Gujan-Mestras plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 31,92% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 23,43%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,72% pour Emmanuel Macron, contre 42,28% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Gujan-Mestras accordaient leurs suffrages à Sophie Panonacle (Ensemble !) avec 35,63% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sophie Panonacle virant de nouveau en tête avec 60,54% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Gujan-Mestras s'inscrit comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.
12:58 - Et si l'élection à Gujan-Mestras se jouait sur la fiscalité ?
S'agissant de la pression fiscale de Gujan-Mestras, le montant moyen versé par foyer fiscal s'est établi à 1 170 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 1 240 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à 42,55 % en 2024 (contre 25,09 % en 2020). Un chiffre à comparer avec la moyenne nationale, évaluée à environ 40 %. Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 1,44386 million d'euros de recettes en 2024, loin des quelque 9,24495 millions d'euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 19,93 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et forçant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.
11:59 - Résultats des municipales 2020 : comment Marie-Hélène Des Esgaulx s'est imposée à Gujan-Mestras
Les équilibres politiques locaux en 2026 sont à ce jour encore influencés par le résultat du dernier scrutin communal à Gujan-Mestras. Lors de la première manche électorale, Marie-Hélène Des Esgaulx (Divers droite) a raflé la première place en rassemblant 57,10% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Jacques Chauvet (Divers) a rassemblé 2 170 voix (29,44%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Tony Lourenço (Divers), avec 13,44% des bulletins. Cette victoire écrasante de Marie-Hélène Des Esgaulx a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Gujan-Mestras, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Renverser une majorité si large constituera un challenge titanesque pour le camp adverse ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Elections à Gujan-Mestras : les horaires des 20 bureaux de vote
Les 20 bureaux de vote de l'agglomération de Gujan-Mestras seront ouverts de 8 h à 18 h pour permettre aux électeurs de prendre une décision. Ce dimanche 15 mars, les votants de Gujan-Mestras sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. En comparaison, le premier tour des précédentes élections municipales s’est tenu le 15 mars 2020, en pleine crise sanitaire, suscitant de nombreuses controverses. Retrouvez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Gujan-Mestras. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
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