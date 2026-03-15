Résultat municipale 2026 à Gujan-Mestras (33470) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gujan-Mestras a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gujan-Mestras, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gujan-Mestras [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier PARIS
Xavier PARIS GUJAN-MESTRAS à COEUR 		4 834 42,04%
Tony LOURENÇO
Tony LOURENÇO Protéger Gujan-Mestras, préparer l'avenir. 		2 848 24,77%
Jacques CHAUVET
Jacques CHAUVET NATURELLEMENT CHAUVET AGIR POUR GUJAN-MESTRAS 		1 693 14,72%
Fabrice WEBER
Fabrice WEBER RASSEMBLONS-NOUS POUR AGIR 		1 281 11,14%
Cédric FRANÇOIS
Cédric FRANÇOIS Liste citoyenne Gujan-Mestras 2026 		843 7,33%
Participation au scrutin Gujan-Mestras
Taux de participation 61,35%
Taux d'abstention 38,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 11 682

Source : ministère de l’Intérieur

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