Résultat municipale 2026 à Gurunhuel (22390) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gurunhuel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gurunhuel, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gurunhuel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne Yvonne DANIEL
Anne Yvonne DANIEL (9 élus) pour un avenir ensemble à Gurunhuel 		135 46,08%
  • Anne Yvonne DANIEL
  • Philippe AUDOUARD
  • Ludivine SAANDA
  • Jackie MEUROU
  • Aurore BURGER
  • Romuald GUYOMARCH
  • Marion QUILIN
  • Jean François COROLLER
  • Charlène MULLER
Philippe QUÉLEN
Philippe QUÉLEN (2 élus) Gurunhuel, un nouvel élan 		122 41,64%
  • Philippe QUÉLEN
  • Laurianne CADOUDAL
Rémy CHAPELAIN
Rémy CHAPELAIN GURUNHUEL, UN BOCAGE ACCUEILLANT ET SOLIDAIRE 		36 12,29%
Participation au scrutin Gurunhuel
Taux de participation 83,62%
Taux d'abstention 16,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,34%
Nombre de votants 296

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Gurunhuel - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne Yvonne DANIEL
Anne Yvonne DANIEL (Ballotage) pour un avenir ensemble à Gurunhuel 		105 35,71%
Philippe QUÉLEN
Philippe QUÉLEN (Ballotage) Gurunhuel, un nouvel élan 		86 29,25%
Laurent CHAMBRY
Laurent CHAMBRY (Ballotage) RENOUVEAU POUR GURUNHUEL 		69 23,47%
Rémy CHAPELAIN
Rémy CHAPELAIN (Ballotage) GURUNHUEL, UN BOCAGE ACCUEILLANT ET SOLIDAIRE 		34 11,56%
Participation au scrutin Gurunhuel
Taux de participation 83,90%
Taux d'abstention 16,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 297

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