Résultat municipale 2026 à Gurunhuel (22390) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gurunhuel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gurunhuel, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gurunhuel [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne Yvonne DANIEL (9 élus) pour un avenir ensemble à Gurunhuel
|135
|46,08%
|
|Philippe QUÉLEN (2 élus) Gurunhuel, un nouvel élan
|122
|41,64%
|
|Rémy CHAPELAIN GURUNHUEL, UN BOCAGE ACCUEILLANT ET SOLIDAIRE
|36
|12,29%
|Participation au scrutin
|Gurunhuel
|Taux de participation
|83,62%
|Taux d'abstention
|16,38%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,34%
|Nombre de votants
|296
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Gurunhuel - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne Yvonne DANIEL (Ballotage) pour un avenir ensemble à Gurunhuel
|105
|35,71%
|Philippe QUÉLEN (Ballotage) Gurunhuel, un nouvel élan
|86
|29,25%
|Laurent CHAMBRY (Ballotage) RENOUVEAU POUR GURUNHUEL
|69
|23,47%
|Rémy CHAPELAIN (Ballotage) GURUNHUEL, UN BOCAGE ACCUEILLANT ET SOLIDAIRE
|34
|11,56%
|Participation au scrutin
|Gurunhuel
|Taux de participation
|83,90%
|Taux d'abstention
|16,10%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,34%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Nombre de votants
|297
Election municipale 2026 à Gurunhuel [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Gurunhuel sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gurunhuel.
L'actu des élections municipales 2026 à Gurunhuel
18:33 - À Gurunhuel, les élections de 2024 en faveur de le centre
Lors du scrutin législatif du printemps 2024, les votants de Gurunhuel plébiscitaient Noël Lude (Rassemblement National) avec 47,23% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Noël Lude culminant à 60,20% des votes sur place. Le scrutin des Européennes quelques semaines plus tôt à Gurunhuel avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,22%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 10,56% des voix. La préférence des électeurs de Gurunhuel a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune dessinait une zone pivot, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.
15:57 - Résultat des municipales 2020 à Gurunhuel : un scrutin sans liste particulier
Les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui conditionnées par l'issue des dernières élections en date à Gurunhuel. Dans la commune, le vote s'est déroulé par candidatures individuelles à l'époque, sans liste constituée. Dès le premier tour, 10 sièges ont été pourvus. Anne-Yvonne Daniel a remporté la manche avec 159 voix (64,63%). Juste derrière, Yves Le Ny a obtenu 61,38% des voix. Le trio de tête a été complété par Guenaëlle Le Gac, avec 61,38% des suffrages. Un second tour a ensuite été organisé avec 12 candidats en lice. Pour ce scrutin décisif, Philippe Quélen a rassemblé 113 suffrages (57,94%), devant Marie-Claude Ropars rassemblant 82 électeurs inscrits (42,05%). L'écart final a finalement été plus marqué. Lors des municipales 2026 à Gurunhuel, les citoyens doivent à nouveau se prononcer dans ce cadre local très spécifique. Il faut toutefois souligner que le mode de scrutin individuel n'est plus en vigueur en France.
13:58 - Les candidats en lice pour le 2e tour de l'élection à Gurunhuel
La finale se joue donc ce dimanche entre Philippe Quélen et sa liste "Gurunhuel, Un Nouvel Élan", Rémy Chapelain avec la liste "Gurunhuel, Un Bocage Accueillant Et Solidaire" et la liste "Pour Un Avenir Ensemble À Gurunhuel" emmenée par Anne Yvonne Daniel, comme le précise la liste des candidats pour le deuxième tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Malgré un score supérieur à 10 %, Laurent Chambry a choisi de ne pas concourir à cette élection décisive. Pour remplir leur devoir de citoyen, les électeurs de la ville seront en mesure de se rendre dans l'isoloir jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Gurunhuel.
11:59 - Qui a fini en tête au 1er tour des municipales à Gurunhuel la semaine dernière ?
Anne Yvonne Daniel a terminé en tête du premier volet de l'élection municipale à Gurunhuel il y a une semaine, avec 35,71 % des votes. À sa suite, Philippe Quélen a pris la position de dauphin avec 29,25 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Laurent Chambry s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Rémy Chapelain a récolté 11,56 % des suffrages, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Gurunhuel, le rendez-vous électoral a mobilisé 83,90 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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