Résultat de l'élection municipale 2026 à Guyancourt : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Guyancourt

Tête de listeListe
Sébastien Ramage
Sébastien Ramage Liste de La France insoumise
Union Populaire et Ecologique à Guyancourt
  • Sébastien Ramage
  • Juliette Nitecki
  • Samba Niangané
  • Gaëlle Lascoux
  • Hadi Hmamed
  • Fatiha Mellal
  • Adlene Askri
  • Tiffanie Daubié
  • Clément Véret
  • Jeanne Rousseau
  • Driss Akkaoui
  • Pauline Forest-Colombel
  • Jacques Henry
  • Amira Sahi
  • Samir Redjati
  • Fatimata Diaw
  • Sami Boussaïd
  • Isadora Boggero
  • Adrien Gossart
  • Marie Passu Cabanga
  • Clément Troux
  • Hadda Belkhiri
  • Robert Bussière
  • Mathilde Inglebert
  • Yannick Marlot
  • Nino Daher Hassan Waïs
  • Pierre Bernadet
  • Joséphine Pavilla
  • Daniel Hermange
  • Nora Ayed
  • Jean-François Ranjard
  • Bernadette Isnard-Zhu
  • Elhadji Seydou Ndiaye
  • Emilie Magali Lo
  • Isaac Mavoungou
  • Laurence Ould Ferhat
  • Olivier Pareja
Rodolphe Barry
Rodolphe Barry Liste divers centre
ENSEMBLE, AGISSONS POUR GUYANCOURT
  • Rodolphe Barry
  • Lisiane Pitou
  • Didier Morel
  • Aurélie Durepaire
  • Sylvain Bigot
  • Camille Gontier
  • Philippe Chancelier
  • Nadia Aïssani
  • Mohamed Madmar
  • Catherine Fagon
  • Grégory Bayart
  • Françoise Malabar
  • Grégory Juraver
  • Elyane Figuiere
  • Chawki Benatallah
  • Jeanne Bigot
  • Sébastien Bos
  • Françoise Vanroyen
  • Laurent Humbert
  • Laurence Vadurel
  • Birkan Ulusan
  • Valérie Cottin
  • Jean-Michel Polomat
  • Naoual Said
  • Théo Laderriere
  • Maud Etienne
  • Jonathan Schneider
  • Liliane Vissac
  • Alexis Coriol
  • Sylvie Ozanne
  • Stéphane Grazi
  • Tiffanie Piochon
  • Patrick Sachet
  • Sophie Maman
  • Thierry Courtot
  • Michèle Moessinger
  • Michel Leblanc
François Morton
François Morton Liste divers gauche
GUYANCOURT EN COMMUN 2026
  • François Morton
  • Florence Coquart
  • Richard Mézières
  • Bénédicte Allier Coyne
  • Roger Adelaïde
  • Nathalie Pecnard
  • Ali Benaboud
  • Virginie Vairon
  • Christian Grande
  • Danielle Majcherczyk
  • Jean-Louis Barré
  • Francine Lacroix
  • Pascal Henry
  • Fabienne Josse
  • Luc Guilleux
  • Cindy Gars
  • Camel Idir
  • Sarah Rabault
  • Lassaâd Amich
  • Juliette Beillard
  • Guillaume Vairon
  • Cloé Lacaze
  • Hassan Bezzaz
  • Marie-Pierre Jaffrezic
  • Mathias Sehi
  • Elisabeth Pradeloux
  • Bilaal Lookman
  • Florence Bourreau
  • Mohammed Lazaar
  • Sylvie Leclere
  • Jérôme Cherrier
  • Maram Briolant
  • Raphaël Defaix
  • Lucie Bougeault
  • Didier Forget
  • Nicole Michel
  • Yves Colin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Morton
François Morton (27 élus) Guyancourt pour tous 2020 - decidons ensemble a guyancourt 		2 667 51,47%
  • François Morton
  • Florence Coquart
  • Richard Mezieres
  • Bénédicte Allier-Coyne
  • Roger Adelaïde
  • Danièle Viala
  • Olivier Pareja
  • Nathalie Pecnard
  • Raphaël Defaix
  • Virginie Vairon
  • Ali Benaboud
  • Danielle Majcherczyk
  • Sébastien Ramage
  • Sarah Rabault
  • Sylvain Levasseur
  • Francine Lacroix
  • Samuel Torrero
  • Cindy Mugerin
  • Quentin Demmer
  • Noémie Audouze
  • Driss Akkaoui
  • Caroline Kohler
  • Sébastien Merrien
  • Caroline De Brauer
  • Jean-François Ranjard
  • Sabine Basse-Mendy
  • Christian Grande
Rodolphe Barry
Rodolphe Barry (5 élus) Ensemble, agissons pour guyancourt - eapg - 		1 660 32,04%
  • Rodolphe Barry
  • Annick Cavelan
  • Didier Morel
  • Zora Daira
  • Philippe Chancelier
Grégory Pape
Grégory Pape (3 élus) Nouvel elan a guyancourt 		854 16,48%
  • Grégory Pape
  • Nathalie Hatton
  • Hadi Hmamed
Participation au scrutin Guyancourt
Taux de participation 29,46%
Taux d'abstention 70,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 324

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Morton
François Morton Guyancourt pour tous 2020 		2 587 42,01%
Rodolphe Barry
Rodolphe Barry Ensemble, agissons pour guyancourt - eapg - 		1 398 22,70%
Grégory Pape
Grégory Pape Nouvel elan a guyancourt 		1 159 18,82%
Olivier Pareja
Olivier Pareja Decidons ensemble a guyancourt 		1 013 16,45%
Participation au scrutin Guyancourt
Taux de participation 35,31%
Taux d'abstention 64,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 349

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Deligne
François Deligne (30 élus) Guyancourt pour tous 		5 949 67,74%
  • François Deligne
  • Marie-Christine Letarnec
  • Gilles Breton
  • Virginie Vairon
  • Patrick Planque
  • Bénédicte Allier-Coyne
  • Roger Adelaide
  • Florence Coquart
  • Benoît Ferre
  • Emilie Germain-Vedrenne
  • Fabrice Delamarre
  • Danièle Viala
  • Olivier Pareja
  • Nicole Boubert
  • Philippe Tramcourt
  • Danielle Hamard
  • Bernard Tabarie
  • Zora Daira
  • Stéphane Olivier
  • Nathalie Pecnard
  • Raphaël Defaix
  • Malika Reboulet
  • Lassaâd Amich
  • Juliette Snitter
  • François Morton
  • Christine Chauvineau
  • Ali Benaboud
  • Danielle Majcherczyk
  • Richard Mezieres
  • Maire-Claude Riocreux
Ladislas Skura
Ladislas Skura (5 élus) Osons guyancourt 		2 833 32,25%
  • Ladislas Skura
  • Annick Cavelan
  • Jean-Loup Carriat
  • Laurence Trochu
  • Philippe Chancelier
Participation au scrutin Guyancourt
Taux de participation 51,30%
Taux d'abstention 48,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,48%
Nombre de votants 9 194

Villes voisines de Guyancourt

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