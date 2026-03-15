Résultat de l'élection municipale 2026 à Guyancourt : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Guyancourt [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Guyancourt sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Guyancourt.
L'actu des élections municipales 2026 à Guyancourt
13:10 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Guyancourt
Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Guyancourt ont été particulièrement parlants sur le paysage politique local. Lors de la première manche électorale à l'époque, François Morton (Divers gauche) a fait la course en tête en totalisant 42,01% des soutiens. Sur la seconde marche, Rodolphe Barry (Divers centre) a engrangé 22,70% des voix. Grégory Pape (La République en marche) suivait, glanant 1 159 suffrages (18,82%). Ce fossé assez fort installait la première liste dans de bonnes dispositions. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. François Morton l'a finalement emporté avec 2 667 voix (51,47%), face à Rodolphe Barry s'adjugeant 32,04% des électeurs et Grégory Pape réunissant 854 électeurs (16,48%). La mainmise de la liste 'Guyancourt pour tous 2020' s'est intensifiée pour aboutir à une victoire sans bavure. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Rodolphe Barry a certes gagné le pari des ralliements en ajoutant 262 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. L'équipe minoritaire est sommée de compter plus de bulletins aujourd'hui dès le premier tour, alors que l'équipe victorieuse veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
09:57 - Elections à Guyancourt : les horaires des 16 bureaux de vote
Pour voter, les votants de l'agglomération pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 16 bureaux de vote de Guyancourt. Ce dimanche 15 mars 2026, les votants de Guyancourt sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour déterminer qui va diriger leur commune pour les années à venir. À titre de rappel, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. Parcourez ci-dessous tous les candidats à Guyancourt. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Guyancourt
|Tête de listeListe
|
Sébastien Ramage
Liste de La France insoumise
Union Populaire et Ecologique à Guyancourt
|
|
Rodolphe Barry
Liste divers centre
ENSEMBLE, AGISSONS POUR GUYANCOURT
|
|
François Morton
Liste divers gauche
GUYANCOURT EN COMMUN 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Morton (27 élus) Guyancourt pour tous 2020 - decidons ensemble a guyancourt
|2 667
|51,47%
|
|Rodolphe Barry (5 élus) Ensemble, agissons pour guyancourt - eapg -
|1 660
|32,04%
|
|Grégory Pape (3 élus) Nouvel elan a guyancourt
|854
|16,48%
|
|Participation au scrutin
|Guyancourt
|Taux de participation
|29,46%
|Taux d'abstention
|70,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 324
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Morton Guyancourt pour tous 2020
|2 587
|42,01%
|Rodolphe Barry Ensemble, agissons pour guyancourt - eapg -
|1 398
|22,70%
|Grégory Pape Nouvel elan a guyancourt
|1 159
|18,82%
|Olivier Pareja Decidons ensemble a guyancourt
|1 013
|16,45%
|Participation au scrutin
|Guyancourt
|Taux de participation
|35,31%
|Taux d'abstention
|64,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 349
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Deligne (30 élus) Guyancourt pour tous
|5 949
|67,74%
|
|Ladislas Skura (5 élus) Osons guyancourt
|2 833
|32,25%
|
|Participation au scrutin
|Guyancourt
|Taux de participation
|51,30%
|Taux d'abstention
|48,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,48%
|Nombre de votants
|9 194
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