Résultat de l'élection municipale 2026 à Guyancourt : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Guyancourt [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Guyancourt sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Guyancourt.
L'actu des élections municipales 2026 à Guyancourt
11:52 - Qui est en tête à Guyancourt avant le 2e tour de ces municipales ?
Les élections municipales 2026 à Guyancourt ont vu Rodolphe Barry (Divers centre) arriver en tête dimanche dernier avec 39,37 % des voix. Dans son sillage, François Morton (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 38,97 %. Le duel s'est avéré serré. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il a même bondi fortement dans les urnes avec un gain de 16,67 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Sébastien Ramage, étiqueté La France insoumise, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Guyancourt, l'élection a vu 49,57 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Guyancourt
Le deuxième tour des élections municipales à Guyancourt a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Rodolphe Barry
Liste divers centre
ENSEMBLE, AGISSONS POUR GUYANCOURT
|
|
François Morton
Liste divers gauche
GUYANCOURT EN COMMUN 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Guyancourt
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rodolphe BARRY (Ballotage) ENSEMBLE, AGISSONS POUR GUYANCOURT
|3 560
|39,37%
|François MORTON (Ballotage) GUYANCOURT EN COMMUN 2026
|3 524
|38,97%
|Sébastien RAMAGE (Ballotage) Union Populaire et Ecologique à Guyancourt
|1 958
|21,65%
|Participation au scrutin
|Guyancourt
|Taux de participation
|49,57%
|Taux d'abstention
|50,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,14%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Nombre de votants
|9 222
Source : ministère de l’Intérieur
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