Résultat de l'élection municipale 2026 à Guyancourt : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Guyancourt

Le deuxième tour des élections municipales à Guyancourt a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Rodolphe Barry
Rodolphe Barry Liste divers centre
ENSEMBLE, AGISSONS POUR GUYANCOURT
  • Rodolphe Barry
  • Lisiane Pitou
  • Didier Morel
  • Aurélie Durepaire
  • Sylvain Bigot
  • Camille Gontier
  • Philippe Chancelier
  • Nadia Aïssani
  • Mohamed Madmar
  • Catherine Fagon
  • Grégory Bayart
  • Françoise Malabar
  • Grégory Juraver
  • Elyane Figuiere
  • Chawki Benatallah
  • Jeanne Bigot
  • Sébastien Bos
  • Françoise Vanroyen
  • Laurent Humbert
  • Laurence Vadurel
  • Birkan Ulusan
  • Valérie Cottin
  • Jean-Michel Polomat
  • Naoual Said
  • Théo Laderriere
  • Maud Etienne
  • Jonathan Schneider
  • Liliane Vissac
  • Alexis Coriol
  • Sylvie Ozanne
  • Stéphane Grazi
  • Tiffanie Piochon
  • Patrick Sachet
  • Sophie Maman
  • Thierry Courtot
  • Michèle Moessinger
  • Michel Leblanc
François Morton
François Morton Liste divers gauche
GUYANCOURT EN COMMUN 2026
  • François Morton
  • Florence Coquart
  • Richard Mézières
  • Bénédicte Allier Coyne
  • Roger Adelaïde
  • Nathalie Pecnard
  • Ali Benaboud
  • Virginie Vairon
  • Christian Grande
  • Danielle Majcherczyk
  • Jean-Louis Barré
  • Francine Lacroix
  • Pascal Henry
  • Fabienne Josse
  • Luc Guilleux
  • Cindy Gars
  • Camel Idir
  • Sarah Rabault
  • Lassaâd Amich
  • Juliette Beillard
  • Guillaume Vairon
  • Cloé Lacaze
  • Hassan Bezzaz
  • Marie-Pierre Jaffrezic
  • Mathias Sehi
  • Elisabeth Pradeloux
  • Bilaal Lookman
  • Florence Bourreau
  • Mohammed Lazaar
  • Sylvie Leclere
  • Jérôme Cherrier
  • Maram Briolant
  • Raphaël Defaix
  • Lucie Bougeault
  • Didier Forget
  • Nicole Michel
  • Yves Colin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Guyancourt

Tête de listeListe Voix % des voix
Rodolphe BARRY
Rodolphe BARRY (Ballotage) ENSEMBLE, AGISSONS POUR GUYANCOURT 		3 560 39,37%
François MORTON
François MORTON (Ballotage) GUYANCOURT EN COMMUN 2026 		3 524 38,97%
Sébastien RAMAGE
Sébastien RAMAGE (Ballotage) Union Populaire et Ecologique à Guyancourt 		1 958 21,65%
Participation au scrutin Guyancourt
Taux de participation 49,57%
Taux d'abstention 50,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 9 222

Source : ministère de l’Intérieur

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