Résultat municipale 2026 à Guyancourt (78280) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Guyancourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Guyancourt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Guyancourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Rodolphe BARRY
Rodolphe BARRY ENSEMBLE, AGISSONS POUR GUYANCOURT 		3 560 39,37%
François MORTON
François MORTON GUYANCOURT EN COMMUN 2026 		3 524 38,97%
Sébastien RAMAGE
Sébastien RAMAGE Union Populaire et Ecologique à Guyancourt 		1 958 21,65%
Participation au scrutin Guyancourt
Taux de participation 49,57%
Taux d'abstention 50,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 9 222

Source : ministère de l’Intérieur

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