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19:21 - Les enjeux locaux de Guyancourt : tour d'horizon démographique Au cœur de la campagne électorale municipale, Guyancourt est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 29,71% de cadres supérieurs pour 29 758 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Avec 1 785 entreprises, Guyancourt est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 43% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 3,08% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 3 619 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,61%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3 133 € par mois. À Guyancourt, où la jeunesse représente 43% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Le RN à Guyancourt : quel score aux municipales 2026 ? Le mouvement nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Guyancourt en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 11,72% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 24,76% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 9,71% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Guyancourt comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 16,95% pour les européennes. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 19,03% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 19,91% lors du vote définitif.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Guyancourt aux municipales ? Pour ces élections municipales 2026, la désertion des bureaux de vote à Guyancourt sera capitale dans l'épilogue du scrutin. Les archives de 2020 révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 64,69 % des inscrits, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux alors que l'épidémie de Covid-19 planait sur l'événement. Notons que les élections municipales sont pourtant de longue date, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs participent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'établir à 24,08 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). L'abstention aux législatives, mesurée à 51,72 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 32,50 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 47,71 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - À Guyancourt, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Sébastien Ramage (Union de la gauche) avait gagné au premier tour des législatives à Guyancourt après la dissolution de 2024 avec 44,14%. Charles Rodwell (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 26,91%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Sébastien Ramage culminant à 46,50% des voix sur place. Pour le tour unique des européennes en amont, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Manon Aubry (23,42%). .

14:57 - À Guyancourt, l'élection il y a 4 ans fut d'abord en faveur de la gauche La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville acquise aux forces de gauche. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Guyancourt votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (35,04%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 29,60%. Lors de la finale de l'élection à Guyancourt, les électeurs accordaient 75,24% pour Emmanuel Macron, contre 24,76% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Guyancourt soutenaient en priorité Sébastien Ramage (Nupes) avec 39,05% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sébastien Ramage virant de nouveau en tête avec 52,73% des voix.

12:58 - La commune de Guyancourt a généralement augmenté sa fiscalité locale Tandis que les impôts locaux ont progressé à Guyancourt entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 12,23 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant près de 422 800 euros la même année, marquant une forte baisse face aux quelque 5,90351 millions d'euros récoltés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Guyancourt est passé à 33,62 % en 2024 (contre 20,04 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Guyancourt a atteint 2 011 € en 2024 (contre 1 489 € en 2020).

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Guyancourt Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Guyancourt ont été particulièrement parlants sur le paysage politique local. Lors de la première manche électorale à l'époque, François Morton (Divers gauche) a fait la course en tête en totalisant 42,01% des soutiens. Sur la seconde marche, Rodolphe Barry (Divers centre) a engrangé 22,70% des voix. Grégory Pape (La République en marche) suivait, glanant 1 159 suffrages (18,82%). Ce fossé assez fort installait la première liste dans de bonnes dispositions. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. François Morton l'a finalement emporté avec 2 667 voix (51,47%), face à Rodolphe Barry s'adjugeant 32,04% des électeurs et Grégory Pape réunissant 854 électeurs (16,48%). La mainmise de la liste 'Guyancourt pour tous 2020' s'est intensifiée pour aboutir à une victoire sans bavure. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Rodolphe Barry a certes gagné le pari des ralliements en ajoutant 262 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. L'équipe minoritaire est sommée de compter plus de bulletins aujourd'hui dès le premier tour, alors que l'équipe victorieuse veillera à empêcher toute union de ses adversaires.