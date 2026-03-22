Résultat municipale 2026 à Gy-les-Nonains (45220) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gy-les-Nonains a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gy-les-Nonains, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gy-les-Nonains [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry TOUZET
Thierry TOUZET (12 élus) AGy'ssons autrement 		163 49,10%
  • Thierry TOUZET
  • Pauline MILAN
  • Vincent FOREST
  • Nolwenn PERRINEL
  • Nolan LEGER
  • Martine LOMBARD
  • Arnaud BEAUJARD
  • Aurélie BEAUJARD
  • Gérard POGER
  • Floriane LACROIX
  • Francis TREBOSC
  • Josette RAMBERT
Marie-Noëlle CARMONA ORTÉJA
Marie-Noëlle CARMONA ORTÉJA (2 élus) Bien vivre à Gy-les-Nonains 		98 29,52%
  • Marie-Noëlle CARMONA ORTÉJA
  • Laurent BRICARD
André JALOUZOT
André JALOUZOT (1 élu) AGIR POUR GY 		71 21,39%
  • André JALOUZOT
Participation au scrutin Gy-les-Nonains
Taux de participation 65,69%
Taux d'abstention 34,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,30%
Nombre de votants 335

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Gy-les-Nonains - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry TOUZET
Thierry TOUZET (Ballotage) AGy'ssons autrement 		146 42,94%
Marie-Noëlle CARMONA ORTÉJA
Marie-Noëlle CARMONA ORTÉJA (Ballotage) Bien vivre à Gy-les-Nonains 		101 29,71%
André JALOUZOT
André JALOUZOT (Ballotage) AGIR POUR GY 		93 27,35%
Participation au scrutin Gy-les-Nonains
Taux de participation 67,65%
Taux d'abstention 32,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 345

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