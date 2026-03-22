Résultat municipale 2026 à Gy-les-Nonains (45220) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gy-les-Nonains a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gy-les-Nonains, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gy-les-Nonains [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry TOUZET (12 élus) AGy'ssons autrement
|163
|49,10%
|
|Marie-Noëlle CARMONA ORTÉJA (2 élus) Bien vivre à Gy-les-Nonains
|98
|29,52%
|
|André JALOUZOT (1 élu) AGIR POUR GY
|71
|21,39%
|
|Participation au scrutin
|Gy-les-Nonains
|Taux de participation
|65,69%
|Taux d'abstention
|34,31%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,60%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,30%
|Nombre de votants
|335
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Gy-les-Nonains - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry TOUZET (Ballotage) AGy'ssons autrement
|146
|42,94%
|Marie-Noëlle CARMONA ORTÉJA (Ballotage) Bien vivre à Gy-les-Nonains
|101
|29,71%
|André JALOUZOT (Ballotage) AGIR POUR GY
|93
|27,35%
|Participation au scrutin
|Gy-les-Nonains
|Taux de participation
|67,65%
|Taux d'abstention
|32,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,87%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,58%
|Nombre de votants
|345
Election municipale 2026 à Gy-les-Nonains [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Gy-les-Nonains sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gy-les-Nonains.
L'actu des élections municipales 2026 à Gy-les-Nonains
18:34 - Des résultats tranchés à l'extrême droite pour Gy-les-Nonains en 2024
Thomas Ménagé (Rassemblement National) avait enlevé le premier tour des élections des députés à Gy-les-Nonains en juin 2024 avec 53,03%. Bruno Nottin (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 20,46%. Le second round n'a pas changé grand chose, Thomas Ménagé culminant à 67,52% des suffrages exprimés dans la commune. Le choc des Européennes près d'un mois plus tôt à Gy-les-Nonains avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,85%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 13,00% des voix. L'analyse de ces scrutins de 2024 a donc révélé que Gy-les-Nonains s'affirmait alors toujours comme une terre de droite mariniste.
15:57 - Quel était le résultat des dernières municipales à Gy-les-Nonains ?
Les résultats des dernières élections municipales à Gy-les-Nonains ont fourni un constat instructif sur la configuration politique locale. Rappelons qu'à l'époque, ce scrutin s'est déroulé avec des candidatures à titre individuel et non de listes, avec la possibilité de barrer ou ajouter des noms au bulletin de vote. Dès le premier tour, 14 sièges ont été pourvus. Lors de ce premier round, Estelle Collumeau a obtenu les meilleurs résultats avec 56,31% des bulletins, devant Michel Poutier qui a recueilli 56,31% des suffrages. Les résultats extrêmement homogènes révélaient une décision partagée chez les votants. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 16 participants. A ce deuxième tour, Alain Pyrrha a recueilli 56,47% des votes, devant Alexandre Norest avec 84 électeurs (43,52%). L'écart final a finalement été plus marqué. Pour les municipales 2026 à Gy-les-Nonains, ces équilibres individuels si spécifiques aux communes rurales vont encore compter. Le système électoral spécifique sans liste appartient cependant au passé.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Gy-les-Nonains pour le 2e tour ?
Selon la liste des candidats pour le deuxième tour publiée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le match des minicipales a donc une suite ce dimanche, avec la liste "Bien Vivre À Gy-Les-Nonains" emmenée par Marie-Noëlle Carmona Ortéja (DIV), André Jalouzot, à la tête de "Agir Pour Gy" (DIV) et la liste "Agy'ssons Autrement" emmenée par Thierry Touzet (DIV). Le bureau de vote de la commune de Gy-les-Nonains fermera à 18 heures en prévision du dépouillement.
11:59 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Gy-les-Nonains pour les élections
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Gy-les-Nonains dimanche dernier, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 32,35 %. C'est Thierry Touzet qui a terminé premier avec 42,94 % des suffrages exprimés. À sa suite, Marie-Noëlle Carmona Ortéja a pris la position de dauphine avec 29,71 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, André Jalouzot s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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