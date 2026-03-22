Résultat de l'élection municipale 2026 à Hagondange : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Hagondange

Le deuxième tour des élections municipales à Hagondange a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Wesley Bresson
Wesley Bresson Liste du Rassemblement National
RASSEMBLONS-NOUS POUR HAGONDANGE
  • Wesley Bresson
  • Clara Metz
  • Jean-François Nardi
  • Vanessa Coupet
  • Georges Fournier
  • Mélanie Coelho
  • Jean-Louis Simek
  • Virginie Fournier
  • Marc Ritz
  • Jennifer Decker
  • Aymerick Weber
  • Huguette Messner
  • Théo Bauer
  • Pascale Da Silva
  • Emmanuel Blaes
  • Jennifer Stochement
  • Michel Perra
  • Draga Bettini
  • Jean Porte
  • Alyssia Schmitt
  • Boris Creton
  • Marie-Claude Herzog
  • Laurent Magagna
  • Isabelle Gilot
  • Lucas Neel
  • Pascale Osajda
  • Jean Schmitt
  • Nathalie Laurent
  • Marc Fabris
Mama Sajid
Mama Sajid Liste divers gauche
HAGONDANGE AUTREMENT
  • Mama Sajid
  • Thierry Desbonnets
  • Marjorie Duflot
  • Jean Wendenbaum
  • Mejda Rouziq
  • Jean Lecoq
  • Stéphanie Majewski
  • Eddy Acquart
  • Virginie Acquart
  • Hassan Sajid
  • Elodie Metz
  • Abdelkrim Khadir
  • Charazade Ait Hdi
  • Shahab Sial
  • Ouanissa Boudjelida
  • Albin Hodza
  • Maryam Kamel
  • Carlo Di Vito
  • Mélodie Saanoun
  • Eric Kambarambara
  • Nouria-Lucie Rouabah
  • Denis Doucet
  • Béatrice Toussaint
  • Gualter Atilano
  • Stéphanie Frisse
  • Hakim Ouannoughi
  • Jessica Antczak
  • Noé Bernard
  • Sandrine Macori
  • David Stauffer
  • Carmella Nicotra
Laurent Ernst
Laurent Ernst Liste divers droite
BIEN VIVRE A HAGONDANGE
  • Laurent Ernst
  • Patricia Bruni
  • Pierre Michalik
  • Julie Barbarossa
  • Jérôme Storck
  • Christiane Dubois
  • Maxence Broyez
  • Audrey Schneider
  • Benoit Honig
  • Annelaure Mura
  • Bertrand Forfert
  • Corinne Gorszczyk
  • Armin Sladek
  • Marguerite Tavares
  • Sébastien Walkiewicz
  • Laure Knob
  • Angelo Milano
  • Caroline Fedrigo
  • Denis Leonard
  • Lisa Ernst
  • Jacques Kasprzak
  • Maryse Zuzlewski
  • Thierry Groussier
  • Isabelle Dechuet
  • Baptiste Sibille
  • Sandra Pierron
  • Thierry Koenig
  • Emmanuelle Bach
  • Mathieu Lhuillery
  • Isabelle Santoro
  • Yves Parachini

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Hagondange

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent ERNST
Laurent ERNST (Ballotage) BIEN VIVRE A HAGONDANGE 		1 561 49,54%
Wesley BRESSON
Wesley BRESSON (Ballotage) RASSEMBLONS-NOUS POUR HAGONDANGE 		1 082 34,34%
Mama SAJID
Mama SAJID (Ballotage) HAGONDANGE AUTREMENT 		508 16,12%
Participation au scrutin Hagondange
Taux de participation 49,33%
Taux d'abstention 50,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 3 221

Source : ministère de l’Intérieur

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