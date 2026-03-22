Résultat de l'élection municipale 2026 à Hagondange : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Hagondange [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Hagondange sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Hagondange.
L'actu des élections municipales 2026 à Hagondange
11:43 - Un premier constat à Hagondange avec les résultats du 1er tour
A l'ouverture de l'élection municipale à Hagondange, le rendez-vous a vu 49,33 % des inscrits se déplacer dans la ville, malgré une abstention historiquement haute en France. C'est Laurent Ernst (Divers droite) qui est arrivé en tête avec 49,54 % des bulletins valides. Derrière, Wesley Bresson (Rassemblement National) s'est classé deuxième avec 34,34 %. Un écart conséquent a été constaté entre les deux candidats. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Mama Sajid, étiquetée Divers gauche, est arrivée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Hagondange
Le deuxième tour des élections municipales à Hagondange a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Wesley Bresson
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLONS-NOUS POUR HAGONDANGE
|
|
Mama Sajid
Liste divers gauche
HAGONDANGE AUTREMENT
|
|
Laurent Ernst
Liste divers droite
BIEN VIVRE A HAGONDANGE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Hagondange
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent ERNST (Ballotage) BIEN VIVRE A HAGONDANGE
|1 561
|49,54%
|Wesley BRESSON (Ballotage) RASSEMBLONS-NOUS POUR HAGONDANGE
|1 082
|34,34%
|Mama SAJID (Ballotage) HAGONDANGE AUTREMENT
|508
|16,12%
|Participation au scrutin
|Hagondange
|Taux de participation
|49,33%
|Taux d'abstention
|50,67%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Nombre de votants
|3 221
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines d'Hagondange
- Hagondange (57300)
- Ecole primaire à Hagondange
- Maternités à Hagondange
- Crèches et garderies à Hagondange
- Classement des collèges à Hagondange
- Salaires à Hagondange
- Impôts à Hagondange
- Dette et budget d'Hagondange
- Climat et historique météo d'Hagondange
- Accidents à Hagondange
- Délinquance à Hagondange
- Inondations à Hagondange
- Nombre de médecins à Hagondange
- Pollution à Hagondange
- Entreprises à Hagondange
- Prix immobilier à Hagondange