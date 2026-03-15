Résultat de l'élection municipale 2026 à Haguenau : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Haguenau [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Haguenau sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Haguenau.
L'actu des élections municipales 2026 à Haguenau
13:09 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Haguenau ?
Les résultats des précédentes élections municipales à Haguenau ont livré un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Claude Sturni (Divers droite) a fait la course en tête en rassemblant 65,71% des soutiens. Deuxième, Armand Marx (Divers) a obtenu 1 485 suffrages en sa faveur (22,28%). Cette victoire écrasante du candidat Divers droite a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Haguenau, cette dynamique pose les bases. Pour le camp adverse, renverser une majorité aussi écrasante sera ce dimanche une tâche colossale, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Premier tour des municipales à Haguenau : horaires des 27 bureaux de vote
Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 27 bureaux de vote de Haguenau. Ce dimanche 15 mars, les 24 340 électeurs de Haguenau sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les prochaines années. À titre de rappel, le premier tour des précédentes municipales s’est déroulé le 15 mars 2020, en pleine crise du coronavirus, suscitant de nombreuses controverses. Parcourez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Haguenau. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Haguenau
|Tête de listeListe
|
Marc Wolff
Liste divers droite
Un autre avenir pour Haguenau
|
|
Armand Marx
Liste Divers
Ensemble pour Haguenau
|
|
Frédéric Staut
Liste divers gauche
Haguenau en commun
|
|
Claude Sturni
Liste Divers
Claude STURNI - avec Vous, pour Haguenau
|
|
Isabelle Stehli Juchs
Liste Divers
HAGUENAU AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Sturni (33 élus) Claude sturni - pour haguenau, naturellement !
|4 379
|65,71%
|
|Armand Marx (4 élus) Ambition haguenau
|1 485
|22,28%
|
|Patrick Muller (2 élus) Mieux vivre chez nous a haguenau
|800
|12,00%
|
|Participation au scrutin
|Haguenau
|Taux de participation
|29,38%
|Taux d'abstention
|70,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 819
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Sturni (31 élus) Claude sturni - l'avenir de haguenau, ensemble !
|6 352
|54,71%
|
|Jean-Claude Altherr (4 élus) Haguenau bleu marine
|2 399
|20,66%
|
|Luc Lehner (3 élus) Haguenau vous appartient
|1 966
|16,93%
|
|Leilla Witzmann (1 élu) Haguenau une ville a votre ecoute
|892
|7,68%
|
|Participation au scrutin
|Haguenau
|Taux de participation
|52,72%
|Taux d'abstention
|47,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,95%
|Nombre de votants
|11 962
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