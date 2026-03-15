Résultat de l'élection municipale 2026 à Haguenau : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Haguenau

Tête de listeListe
Marc Wolff
Marc Wolff Liste divers droite
Un autre avenir pour Haguenau
  • Marc Wolff
  • Véronique Lienhardt
  • Robin Gerolt
  • Emeline Patou
  • Jérôme Wiss
  • Caroline Noellenburg
  • Eric Quenot
  • Anne Pereira
  • Emeric Kehres--Loisel
  • Clémence Ducruit
  • Jean-Luc Leber
  • Anick Laeufer
  • Christian Brenner
  • Francine Stieber
  • Christophe Wagner
  • Chantal Chapuy
  • Jérémy Kaiser
  • Nadine Guermeur
  • Dany Fritz
  • Yolande Esnault
  • Damien Noellenburg
  • Annick Fehr
  • Thierry Barbier
  • Nadège Haus
  • Nicolas Djuric
  • Irma Jacob
  • Roger Lorentz
  • Isabelle Herrmann
  • Gérard Evora
  • Maria Dorado
  • Jean Pfister
  • Nadine Ricavy
  • Daniel Bruder
  • Danièle Riandiere
  • Alexandre Haus
  • Evelyne Gasser
  • Michel Moretto
  • Christine Wiss
  • Daniel Ohlmann
  • Madeleine Martin
Armand Marx
Armand Marx Liste Divers
Ensemble pour Haguenau
  • Armand Marx
  • Anne-Marie Bock
  • Sofiane Jung-El Hamlili
  • Elodie Gruat
  • Jean-Philippe Wagner
  • Véronique Hartenstein
  • Jean-Philippe Atzenhoffer
  • Estelle Koessler
  • Sedat Tas
  • Patricia Fritsch
  • Yann Marques Miranda
  • Lydie Nemecek
  • Jacky Leborgne
  • Véronique Niess
  • Gilles Martzolff
  • Claire Denjean
  • Bruno Strentz
  • Samantha Pires
  • Yildiray Biri
  • Sophie Hammer Lachat
  • Bruno Schickel
  • Christelle Arnold
  • Christophe Dorffer
  • Odile Igersheim
  • Tristan Mieger
  • Anne-Sophie Bosurgi
  • Agnan Christmann
  • Johanna Pennuen
  • Claude Wild
  • Marilyn Roth
  • Jules Le Peru
  • Marie-Dominique Bruyere
  • Joël Diffiné
  • Cathie Safraoui
  • Gérard Feibel
  • Karine Gunthner
  • Stéphane Kister
  • Lalie Heinrich--Gruat
  • François Trousset
Frédéric Staut
Frédéric Staut Liste divers gauche
Haguenau en commun
  • Frédéric Staut
  • Elodie Schwartz
  • Tristan Witzmann
  • Audrey Hadjiat
  • Kyllian Jung
  • Sandrine Jacoby
  • Kalender Karaoglan
  • Patricia Michèle Brucker
  • Luc Deniau
  • Edith Helmlinger
  • Léo Selle
  • Sonia Benmansour
  • Marc Masala
  • Christelle Strecker
  • Franck Joseph Burg
  • Marie Friederich
  • Claude Charles Joseph Caspar
  • Claire Mantelet
  • Julien Gran
  • Sandrine Piquard
  • Dominique Kleiss
  • Aurélie Klein
  • Yaël Vitzikam
  • Nicole Yvette Loew
  • Lenny Steinmetz
  • Vanessa Liliane Marie Brochet
  • Francis Jean-Marie Bellera
  • Laura Stéphanie Guth
  • Samuel Helmlinger
  • Rabia Belkredim
  • Sébastien Keith
  • Dana Ziegler
  • Pierre-Lucas Schuller
  • Lydie Selle
  • Thierry Dominique Schwartz
  • Carole Schoefolt
  • Mathieu Jean-Baptiste Arbez
  • Alison Huber
  • Guillaume Lemonnier
Claude Sturni
Claude Sturni Liste Divers
Claude STURNI - avec Vous, pour Haguenau
  • Claude Sturni
  • Séverine Frommweiler
  • Lucas Dorschner
  • Lydie Daval
  • André Erbs
  • Isabelle Deutschmann
  • Jean-Michel Staerle
  • Valérie Taesch
  • Guillaume Schwartz
  • Coralie Tijou
  • Christophe Sturtzer
  • Eva Meyer
  • Marc Andre
  • Françoise Delcamp
  • Richard Mertz
  • Christine Schmelzer
  • Marcel Lemire
  • Cathy Fritsch
  • Christian Gueth
  • Stéphanie Lischka
  • Etienne Mangin
  • Victoria Ziegler
  • Claude Rau
  • Agnès Jully
  • Nicolas Steban
  • Charlotte Scharf
  • Christian Steinmetz
  • Laetitia Bektas
  • Stéphane Wahl
  • Laetitia Heinrich
  • Léo Brandt
  • Caroline Jung
  • Tarak Essaafi
  • Lavieen Singh-Bassi
  • Julien Jung
  • Christine Burger
  • Maxime Bastian
  • Mireille Illat
  • Jean-Claude Lux
  • Delphine Sturni
  • Stéphane Jeandemetz
Isabelle Stehli Juchs
Isabelle Stehli Juchs Liste Divers
HAGUENAU AVENIR
  • Isabelle Stehli Juchs
  • Eric Gouverneur
  • Gaëlle Martin
  • Gregor Mathias
  • Stéphanie Baldet
  • Pierre Le Gall
  • Annie Pagès
  • Jean-Marie Ledoux
  • Sylvia Willems
  • Philippe Hoeltzel
  • Carole Kress
  • Clément Durand
  • Myriam Durna
  • Gérard Reinbolt
  • Carole Birgel
  • Olivier Ubanell
  • Salima Saroui
  • Valentin Gebhart
  • Marie-Odile Hubka
  • Jonathan Wolffer
  • Miora Flore Schnell
  • Joseph Hess
  • Priscilia Andruette
  • Claude Bourrel
  • Stéphanie Dubois
  • Jean-Luc Baumann
  • Fabienne Jochim
  • Jérôme Douard
  • Claire Bourrel
  • Marc Fuchs
  • Françoise Clauss
  • Guillaume Daheuille
  • Marylène Fontaine
  • Bernard Lagas
  • Constance Hauss
  • Robert Joachim
  • Danielle Mattel
  • Bruno Kempf
  • Bernadette Gillig
  • Norbert Stoll
  • Christine Wathle

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Sturni
Claude Sturni (33 élus) Claude sturni - pour haguenau, naturellement ! 		4 379 65,71%
  • Claude Sturni
  • Marie Odile Becker
  • André Erbs
  • Séverine Frommweiler
  • Marc Andre
  • Isabelle Deutschmann
  • Alban Fabacher
  • Eva Meyer
  • Jean-Michel Staerle
  • Mireille Illat
  • Vincent Lehoux
  • Christine Schmelzer
  • Etienne Mangin
  • Françoise Delcamp
  • Claude Rau
  • Coralie Tijou
  • Marcel Lemire
  • Marie-France Genochio
  • Christian Gueth
  • Stéphanie Lischka
  • Jean Schimpf
  • Agnès Jully
  • Christophe Sturtzer
  • Evelyne Risch
  • Christian Steinmetz
  • Elsa Banaszak
  • Pascal Quiniou
  • Elisabeth Zilliox
  • Stéphane Wahl
  • Martine Schaudel
  • Laurent Jost-Walter
  • Lavleen Singh-Bassi
  • Léo Brandt
Armand Marx
Armand Marx (4 élus) Ambition haguenau 		1 485 22,28%
  • Armand Marx
  • Isabelle Stehli-Juchs
  • Eric Gouverneur
  • Patricia Fritsch
Patrick Muller
Patrick Muller (2 élus) Mieux vivre chez nous a haguenau 		800 12,00%
  • Patrick Muller
  • Marguerite Lemaire
Participation au scrutin Haguenau
Taux de participation 29,38%
Taux d'abstention 70,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 819

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Sturni
Claude Sturni (31 élus) Claude sturni - l'avenir de haguenau, ensemble ! 		6 352 54,71%
  • Claude Sturni
  • Séverine Frommweiler
  • André Erbs
  • Isabelle Deutschmann
  • Jean-Michel Staerle
  • Christine Schmelzer
  • Pierre Fenninger
  • Coralie Tijou
  • Rémy Peter
  • Françoise Delcamp
  • Daniel Clauss
  • Simone Luxembourg
  • Claude Rau
  • Nadia Zaegel
  • Michel Thiebaut
  • Stéphanie Lischka
  • Vincent Lehoux
  • Eva Meyer
  • Lucas Kessenheimer
  • Mireille Illat
  • Pascal Quiniou
  • Marie-France Genochio
  • Jean Schimpf
  • Evelyne Risch
  • Marc Muckensturm
  • Fidan Acinikli
  • Eric Hauss
  • Marianne Roser
  • Christian Gueth
  • Elisabeth Zilliox
  • Christian Steinmetz
Jean-Claude Altherr
Jean-Claude Altherr (4 élus) Haguenau bleu marine 		2 399 20,66%
  • Jean-Claude Altherr
  • Emmanuelle Lang
  • Jacques Vanderbeken
  • Marguerite Lemaire
Luc Lehner
Luc Lehner (3 élus) Haguenau vous appartient 		1 966 16,93%
  • Luc Lehner
  • Christine Debus
  • Luc Boeglin
Leilla Witzmann
Leilla Witzmann (1 élu) Haguenau une ville a votre ecoute 		892 7,68%
  • Leilla Witzmann
Participation au scrutin Haguenau
Taux de participation 52,72%
Taux d'abstention 47,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,95%
Nombre de votants 11 962

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