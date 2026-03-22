Résultat de l'élection municipale 2026 à Haguenau : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Haguenau [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Haguenau sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Haguenau.
L'actu des élections municipales 2026 à Haguenau
11:50 - Quels sont les rapports de force à Haguenau pour ce 2e tour de la municipale ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Haguenau, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote a mobilisé 48,91 % des électeurs dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Claude Sturni qui a terminé premier en récoltant 48,12 % des voix. À sa suite, Armand Marx s'est classé deuxième avec 23,01 %. La confrontation a abouti à un ascendant très fort du leader. La première place, déjà occupée il y a six ans, a été conservée pour Claude Sturni, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 17 points depuis 2020. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Frédéric Staut, étiqueté Divers gauche, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Marc Wolff, avec la nuance Divers droite, a récolté 10,52 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Haguenau
Le deuxième tour des élections municipales à Haguenau a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marc Wolff
Liste divers droite
Un autre avenir pour Haguenau
|
|
Armand Marx
Liste Divers
Ensemble pour Haguenau
|
|
Frédéric Staut
Liste divers gauche
Haguenau en commun
|
|
Claude Sturni
Liste Divers
Claude STURNI - avec Vous, pour Haguenau
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Haguenau
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude STURNI (Ballotage) Claude STURNI - avec Vous, pour Haguenau
|5 693
|48,12%
|Armand MARX (Ballotage) Ensemble pour Haguenau
|2 723
|23,01%
|Frédéric STAUT (Ballotage) Haguenau en commun
|1 284
|10,85%
|Marc WOLFF (Ballotage) Un autre avenir pour Haguenau
|1 245
|10,52%
|Isabelle STEHLI JUCHS HAGUENAU AVENIR
|887
|7,50%
|Participation au scrutin
|Haguenau
|Taux de participation
|48,91%
|Taux d'abstention
|51,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Nombre de votants
|12 091
Source : ministère de l’Intérieur
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