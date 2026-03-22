Résultat de l'élection municipale 2026 à Haguenau : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Haguenau

Le deuxième tour des élections municipales à Haguenau a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marc Wolff
Marc Wolff Liste divers droite
Un autre avenir pour Haguenau
  • Marc Wolff
  • Véronique Lienhardt
  • Robin Gerolt
  • Emeline Patou
  • Jérôme Wiss
  • Caroline Noellenburg
  • Eric Quenot
  • Anne Pereira
  • Emeric Kehres--Loisel
  • Clémence Ducruit
  • Jean-Luc Leber
  • Anick Laeufer
  • Christian Brenner
  • Francine Stieber
  • Christophe Wagner
  • Chantal Chapuy
  • Jérémy Kaiser
  • Nadine Guermeur
  • Dany Fritz
  • Yolande Esnault
  • Damien Noellenburg
  • Annick Fehr
  • Thierry Barbier
  • Nadège Haus
  • Nicolas Djuric
  • Irma Jacob
  • Roger Lorentz
  • Isabelle Herrmann
  • Gérard Evora
  • Maria Dorado
  • Jean Pfister
  • Nadine Ricavy
  • Daniel Bruder
  • Danièle Riandiere
  • Alexandre Haus
  • Evelyne Gasser
  • Michel Moretto
  • Christine Wiss
  • Daniel Ohlmann
  • Madeleine Martin
Armand Marx
Armand Marx Liste Divers
Ensemble pour Haguenau
  • Armand Marx
  • Anne-Marie Bock
  • Sofiane Jung-El Hamlili
  • Elodie Gruat
  • Jean-Philippe Wagner
  • Véronique Hartenstein
  • Jean-Philippe Atzenhoffer
  • Estelle Koessler
  • Sedat Tas
  • Patricia Fritsch
  • Yann Marques Miranda
  • Lydie Nemecek
  • Jacky Leborgne
  • Véronique Niess
  • Gilles Martzolff
  • Claire Denjean
  • Bruno Strentz
  • Samantha Pires
  • Yildiray Biri
  • Sophie Hammer Lachat
  • Bruno Schickel
  • Christelle Arnold
  • Christophe Dorffer
  • Odile Igersheim
  • Tristan Mieger
  • Anne-Sophie Bosurgi
  • Agnan Christmann
  • Johanna Pennuen
  • Claude Wild
  • Marilyn Roth
  • Jules Le Peru
  • Marie-Dominique Bruyere
  • Joël Diffiné
  • Cathie Safraoui
  • Gérard Feibel
  • Karine Gunthner
  • Stéphane Kister
  • Lalie Heinrich--Gruat
  • François Trousset
Frédéric Staut
Frédéric Staut Liste divers gauche
Haguenau en commun
  • Frédéric Staut
  • Elodie Schwartz
  • Tristan Witzmann
  • Audrey Hadjiat
  • Kyllian Jung
  • Sandrine Jacoby
  • Kalender Karaoglan
  • Patricia Michèle Brucker
  • Luc Deniau
  • Edith Helmlinger
  • Léo Selle
  • Sonia Benmansour
  • Marc Masala
  • Christelle Strecker
  • Franck Joseph Burg
  • Marie Friederich
  • Claude Charles Joseph Caspar
  • Claire Mantelet
  • Julien Gran
  • Sandrine Piquard
  • Dominique Kleiss
  • Aurélie Klein
  • Yaël Vitzikam
  • Nicole Yvette Loew
  • Lenny Steinmetz
  • Vanessa Liliane Marie Brochet
  • Francis Jean-Marie Bellera
  • Laura Stéphanie Guth
  • Samuel Helmlinger
  • Rabia Belkredim
  • Sébastien Keith
  • Dana Ziegler
  • Pierre-Lucas Schuller
  • Lydie Selle
  • Thierry Dominique Schwartz
  • Carole Schoefolt
  • Mathieu Jean-Baptiste Arbez
  • Alison Huber
  • Guillaume Lemonnier
Claude Sturni
Claude Sturni Liste Divers
Claude STURNI - avec Vous, pour Haguenau
  • Claude Sturni
  • Séverine Frommweiler
  • Lucas Dorschner
  • Lydie Daval
  • André Erbs
  • Isabelle Deutschmann
  • Jean-Michel Staerle
  • Valérie Taesch
  • Guillaume Schwartz
  • Coralie Tijou
  • Christophe Sturtzer
  • Eva Meyer
  • Marc Andre
  • Françoise Delcamp
  • Richard Mertz
  • Christine Schmelzer
  • Marcel Lemire
  • Cathy Fritsch
  • Christian Gueth
  • Stéphanie Lischka
  • Etienne Mangin
  • Victoria Ziegler
  • Claude Rau
  • Agnès Jully
  • Nicolas Steban
  • Charlotte Scharf
  • Christian Steinmetz
  • Laetitia Bektas
  • Stéphane Wahl
  • Laetitia Heinrich
  • Léo Brandt
  • Caroline Jung
  • Tarak Essaafi
  • Lavieen Singh-Bassi
  • Julien Jung
  • Christine Burger
  • Maxime Bastian
  • Mireille Illat
  • Jean-Claude Lux
  • Delphine Sturni
  • Stéphane Jeandemetz

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Haguenau

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude STURNI
Claude STURNI (Ballotage) Claude STURNI - avec Vous, pour Haguenau 		5 693 48,12%
Armand MARX
Armand MARX (Ballotage) Ensemble pour Haguenau 		2 723 23,01%
Frédéric STAUT
Frédéric STAUT (Ballotage) Haguenau en commun 		1 284 10,85%
Marc WOLFF
Marc WOLFF (Ballotage) Un autre avenir pour Haguenau 		1 245 10,52%
Isabelle STEHLI JUCHS
Isabelle STEHLI JUCHS HAGUENAU AVENIR 		887 7,50%
Participation au scrutin Haguenau
Taux de participation 48,91%
Taux d'abstention 51,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 12 091

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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