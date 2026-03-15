Résultat municipale 2026 à Haguenau (67500) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Haguenau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Haguenau, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Haguenau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude STURNI
Claude STURNI Claude STURNI - avec Vous, pour Haguenau 		5 693 48,12%
Armand MARX
Armand MARX Ensemble pour Haguenau 		2 723 23,01%
Frédéric STAUT
Frédéric STAUT Haguenau en commun 		1 284 10,85%
Marc WOLFF
Marc WOLFF Un autre avenir pour Haguenau 		1 245 10,52%
Isabelle STEHLI JUCHS
Isabelle STEHLI JUCHS HAGUENAU AVENIR 		887 7,50%
Participation au scrutin Haguenau
Taux de participation 48,91%
Taux d'abstention 51,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 12 091

Source : ministère de l’Intérieur

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