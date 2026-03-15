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19:21 - Haguenau et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la ville de Haguenau, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,93% et une densité de population de 198 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2 349 €/mois montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 14920 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 6,89% et d'une population immigrée de 9,72% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Haguenau mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,43% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Haguenau ? Le parti à la flamme avait totalisé 12,00% des bulletins exprimés lors des élections locales à Haguenau il y a six ans. Il n'y aura aucun second tour, Claude Sturni étant reconduit au premier tour. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 27,65% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 43,35% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 20,85% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le mouvement lepéniste obtenait 39,20% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 34,99% pour les européennes. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 37,19% pour le mouvement lepéniste. Il clôturera le scrutin avec 42,36% lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Haguenau : le point sur la participation Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 29,38 % à Haguenau lors des municipales de 2020, bien loin des 44,7 % observés au niveau national alors que la pandémie du Covid-19 commençait à se propager dans le pays. Les municipales restent pourtant, avec la présidentielle, un scrutin où les Français votent le plus souvent. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 71,49 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). En 2022, les législatives livraient de leur côté une participation de 41,60 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 61,30 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient attiré 48,77 % des électeurs (soit environ 11 708 votants). Cette photographie des urnes depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une contrée en retrait des urnes par rapport au reste du pays. En marge de cette élection municipale de 2026, l'état de la participation agira en définitive sur les résultats de Haguenau.

15:59 - Quel bilan pour les dernières élections à Haguenau ? Marc Wolff (Rassemblement National) avait performé au premier tour des élections des députés à Haguenau au printemps 2024 avec 37,19%. Vincent Thiebaut (Majorité présidentielle) était à la deuxième place avec 31,19%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Vincent Thiebaut (Majorité présidentielle), avec 57,64%. À l'occasion du match européen précédemment, les citoyens de Haguenau avaient cette fois placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 34,99% des votes. La physionomie politique de Haguenau a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait une terre macroniste, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme un territoire bleu marine.

14:57 - Au regard des élections passées, Haguenau reste un territoire orienté vers les macronistes Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Haguenau accordaient leurs suffrages à Vincent Thiebaut (Ensemble !) avec 29,65% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,80%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Haguenau plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 31,39% des inscrits, devant Marine Le Pen qui récoltait 27,65%. Lors de la finale de l'élection à Haguenau, les électeurs accordaient 56,65% pour Emmanuel Macron, contre 43,35% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Haguenau laisse apparaître un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité : les chiffres clés de Haguenau Tandis que les impôts locaux ont augmenté à Haguenau entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 14,84 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de près de 600 900 euros, en net recul par rapport aux quelque 5,73787 millions d'euros perçus en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Haguenau atteint désormais un peu plus de 26,45 % en 2024 (contre 10,58 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Haguenau a représenté 690 € en 2024, alors que ce montant se situait à 537 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Haguenau ? Les résultats des précédentes élections municipales à Haguenau ont livré un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Claude Sturni (Divers droite) a fait la course en tête en rassemblant 65,71% des soutiens. Deuxième, Armand Marx (Divers) a obtenu 1 485 suffrages en sa faveur (22,28%). Cette victoire écrasante du candidat Divers droite a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Haguenau, cette dynamique pose les bases. Pour le camp adverse, renverser une majorité aussi écrasante sera ce dimanche une tâche colossale, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.