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19:19 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Haillicourt Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Haillicourt comme dans toute la France. Avec une population de 4 974 habitants répartis dans 2 242 logements, cette ville présente une densité de 1115 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 149 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 898 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (79,57%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 18,02% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 702 €/an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,85%, synonyme d'une situation économique fragile. À Haillicourt, les spécificités locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Que pèse le RN à Haillicourt aux élections de 2026 ? Le mouvement nationaliste était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Haillicourt en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 50,90% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 69,19% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 54,39% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le parti à la flamme réunissait 68,83% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 61,59% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées donneront, lors du premier tour, un résultat de 65,32% pour le parti à la flamme. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Thierry Frappé.

16:58 - La commune d'Haillicourt plutôt abstentionniste lors des élections L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 58,43 % à Haillicourt pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score dans la norme alors que l'événement avait lieu dans un contexte de pandémie de Covid-19. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 28,06 % localement. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 57,49 % en 2022 à seulement 38,82 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 52,50 % (contre 48,51 % en France). Cet instantané des scrutins depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une commune assez abstentionniste. En marge des élections municipales de 2026, cette donnée pèsera en tout cas fortement sur les résultats d'Haillicourt.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quels résultats à Haillicourt ? Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 révèle que Haillicourt s'affirmait alors toujours comme une terre de droite mariniste. Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Haillicourt avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (61,59%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 8,15% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Haillicourt avaient ensuite placé en tête Thierry Frappé (Rassemblement National) avec 65,32% au premier tour, devant Emmanuelle Leveugle (Union de la gauche) avec 16,60%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs nécessaire dans la circonscription.

14:57 - Quels furent les résultats locaux d'Haillicourt il y a 4 ans ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Haillicourt plébiscitaient Thierry Frappé (RN) avec 54,39% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 68,83%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Haillicourt qui s'était déroulée en amont voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 50,90% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 18,27%. Lors de la finale de l'élection à Haillicourt, les électeurs accordaient 69,19% pour Marine Le Pen, contre 30,81% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Haillicourt se positionne comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Les impôts locaux ont-ils augmenté à Haillicourt à l'approche des municipales 2026 ? En matière d'impôts locaux à Haillicourt, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 507 € en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 413 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 46,44 % en 2024 (contre 24,18 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 12 900 euros en 2024, en net recul par rapport aux quelque 494 700 euros engrangés en 2020 avec un taux resté à environ 12,48 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement sa portée et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Une majorité Divers gauche issue des résultats des élections municipales de 2020 à Haillicourt À l'occasion des élections municipales il y a six ans à Haillicourt, les résultats ont offert un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Lors de la première manche de ce scrutin, Gerard Foucault (Divers gauche) a terminé en tête en récoltant 60,24% des bulletins. Deuxième, David Boucher (Divers gauche) a recueilli 15,22% des voix. Le trio de tête a été complété par Jean-Philippe Bourriez (Divers gauche), réunissant 12,33% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Haillicourt, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Afin d'ébranler cette domination ce dimanche, le camp adverse devra accomplir un effort colossal, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.