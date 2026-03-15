Résultat municipale 2026 à Haillicourt (62940) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Haillicourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Haillicourt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Haillicourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégory FOUCAULT
Grégory FOUCAULT (26 élus) HAILLICOURT NOTRE HISTOIRE, NOTRE AVENIR 		1 523 73,97%
  • Grégory FOUCAULT
  • Emmanuelle DEBUSNE
  • Samuel GORILLOT
  • Michèle VANDAMME
  • Philippe BLOND
  • Hélène DESCAMPS
  • Gérard BLONDEL
  • Brigitte DESSAILLY
  • Morgan LAMBERT
  • Sylvie DEMONCHAUX
  • Claude ARDON
  • Florence LEROY
  • Emmanuel DELANGHE
  • Béatrice DEMONT
  • David BOUCHER
  • Virginie ROUTIER
  • Gilles DOURLENS
  • Denise BÉCU
  • Claude NICOLE
  • Cathy BERNARD
  • Frédéric BAR
  • Émilie KERFYSER
  • Thomas BECQ
  • Céline CORDONNIER
  • Éric STANISLAWSKI
  • Jennifer DELEGLISE
Jean-Philippe BOURRIEZ
Jean-Philippe BOURRIEZ (3 élus) HAILLICOURT, L'ESSENTIEL C'EST VOUS 		536 26,03%
  • Jean-Philippe BOURRIEZ
  • Michèle BOURRIEZ
  • Gerald CONTU
Participation au scrutin Haillicourt
Taux de participation 57,38%
Taux d'abstention 42,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 2 130

Source : ministère de l’Intérieur

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