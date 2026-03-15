Résultat de l'élection municipale 2026 à Halluin : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Halluin

Tête de listeListe
Jean-Christophe Destailleur
Jean-Christophe Destailleur Liste divers droite
UN SAVOIR-FAIRE, UNE ÉNERGIE NOUVELLE
  • Jean-Christophe Destailleur
  • Vanessa Belval
  • Louis Genelle
  • Fatima Guettaf
  • Corentin Boutignon
  • Peggy Coopman
  • Alexandre Croin
  • Isabelle Desmarest
  • Mathieu Witdouck
  • Juliette Danis
  • Romuald Ledoux
  • Hélène Vanderhaeghe
  • Christopher Soitoux
  • Catherine Verpoort
  • Clément Debusschère
  • Carine Mordacq
  • André Verbruggen
  • Blandine Béga
  • Arthur Zeghers
  • Romane Bedleem
  • Frédéric Coopman
  • Safia Guettaf
  • François Grdemyan
  • Maira Verpoort
  • Guy Casier
  • Kelly Lefebvre
  • Loïc Machy
  • Prescilia Lemoine
  • Bernard Fernandez
  • Laetitia Cousin
  • Kevin Leveugle
  • Océane Ruysschaert
  • Andy Kabuth
  • Cassandre Devos
  • Frédéric Bordier
  • Audrey Trudel
  • Xavier Dubus
Laurent Caure
Laurent Caure Liste divers centre
VOUS ÊTES HALLUIN
  • Laurent Caure
  • Caroline Faidherbe
  • Jean-François Caron
  • Sylvie Derdeyn
  • Arnaud Julien
  • Magaly Monnier
  • Robert Hasbroucq
  • Delphine Demarck
  • Christophe Heberle
  • Bérangère Henry
  • Mohamed Saïd Oulad Moussa
  • Marie de Bue
  • Dominique Coone
  • Nathalie Beyens
  • Natale Vinciguerra
  • Lucile Jonnekin
  • Dominique Noppe
  • Sloane Boucourt
  • Éric Bertrand
  • Sylvie Gevaert
  • José de Carvalho
  • Capucine Fauquembergue
  • Dominique Morel
  • Séverine Eghermanne
  • Éric Dedrie
  • Sylvie Wagon
  • Jean-Joseph Menet
  • Nathalie Duhain
  • Johnny Covemacker
  • Virginie Gadeyne
  • Luc Vanoverberghe
  • Pauline Anno
  • Philippe Jouanneau
  • Stéphanie Janssens
  • Stéphane Lebrun
  • Lucie Her
  • Bernard Verduyn
Vincent Ledoux
Vincent Ledoux Liste divers centre
HALLUIN NATURELLEMENT
  • Vincent Ledoux
  • Sylvie Gilmé
  • Karim Chigri
  • Céline Mestdag
  • Pascal Verbeke
  • Stéphanie Pujalte
  • Kevin Henri Jean Cornu
  • Xandrine Antoinette Delobelle
  • Blaise Michel Metangmo Nguena
  • Marie-Paule Heiblé
  • Alain Cappe
  • Pauline Swirog
  • Jean-Pierre Nuyttens
  • Roseline Adrienne Desprez
  • Nicolas Martinage
  • Corinne Dubuis
  • Jean-Michel Kenney
  • Catherine Beaurain
  • Abdel Majide Chigri
  • Clémence Godefroy
  • Yvan Hennion
  • Séverine Kheloui
  • Benjamin Mequignon
  • Lydie Vivier Verpoort
  • Laurent Stock
  • Monique Husson
  • Arnaud Galez
  • Myriam Ceriez
  • Michel Leclercq
  • Coralie Bompard
  • Jacques Novak
  • Dorothée Nga Messi
  • Maxime Debels
  • Chantal Grouwet-Delafosse
  • Gontran de Roo
Fabien Desmet
Fabien Desmet Liste divers droite
UNION POUR LA SECURITE ET LA GESTION D'ABORD D'HALLUIN
  • Fabien Desmet
  • Delphine Deboeuf
  • Jean-Emmanuel Hagnere
  • Gwenaelle Provoyeur
  • Dominique Voet
  • Laurence Dattignie
  • Oueb Leuchi
  • Elodie Her
  • Philippe Verhaeghe
  • Caroline Vandeputte
  • Patrick Splete
  • Beatrice Dereumaux
  • Bertrand Odoux
  • Megane Cornard
  • Jules Bompard
  • Lea Delval
  • Jean-Charles Lefebvre
  • Pauline Tytgat
  • Franck Deleporte
  • Juliette Carpentier
  • Guillaume Remmerie
  • Larysa Moreau
  • Ludovic Steclebout
  • Sonia Francisco
  • Stephane Bosteels
  • Oceane Decock
  • Fabrice Ruysschaert
  • Alessia Barone
  • Kamel Taleb
  • Juliette Meuleman
  • Gilles Guiot
  • Soraya Azziz
  • Valentin Leroy
  • Pascale Destabelle
  • Adrien Plet
  • Monique Anraet
  • David Merlin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Christophe Destailleur
Jean-Christophe Destailleur (26 élus) L'union, mon parti c'est halluin 		2 317 47,17%
  • Jean-Christophe Destailleur
  • Sylvie Gilme
  • Jean-François Caron
  • Marie-Paule Heible
  • Andy Kabuth
  • Caroline Faidherbe
  • Karim Chigri
  • Marie De Bue
  • Jean-Emmanuel Hagnere
  • Joséphine Lammin
  • Alain Cappe
  • Stéphanie Deribreu
  • Blaise Metangmo
  • Roseline Desprez
  • Nicolas Martinage
  • Ludivine Onraet
  • Marc Desbuquois
  • Anita Delporte
  • Jean-Michel Kenney
  • Evelyne Ferret
  • Gontran De Roo
  • Lauraine Alossery
  • Jean-Pierre Nuyttens
  • Patricia Dumez
  • Damien Penot
  • Odette Nimmegeers
Gustave Dassonville
Gustave Dassonville (8 élus) Allons plus loin pour halluin 		2 225 45,29%
  • Gustave Dassonville
  • Marie-Thérèse Canoot
  • Patrick Splète
  • Aline Corbillon
  • François Dedryver
  • Christine Ghesquière
  • Dominique Voet
  • Sylvie Derdeyn
Quentin Soldera
Quentin Soldera (1 élu) Collectif citoyen halluin 		370 7,53%
  • Quentin Soldera
Participation au scrutin Halluin
Taux de participation 33,73%
Taux d'abstention 66,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 029

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gustave Dassonville
Gustave Dassonville Allons plus loin pour halluin 		1 982 42,84%
Jean-Christophe Destailleur
Jean-Christophe Destailleur L'union, mon parti c'est halluin 		1 634 35,32%
Quentin Soldera
Quentin Soldera Collectif citoyen halluin 		603 13,03%
Yannick Zeghers
Yannick Zeghers Halluin l'humain au coeur de la ville 		407 8,79%
Participation au scrutin Halluin
Taux de participation 32,29%
Taux d'abstention 67,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 810

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gustave Dassonville
Gustave Dassonville (27 élus) Changeons l'avenir d'halluin 		4 627 50,36%
  • Gustave Dassonville
  • Véronique Six
  • Patrick Splete
  • Lydie Vivier-Verpoort
  • Gauthier Desplanque
  • Marie-Thérèse Canoot-Faillie
  • Yvan Hennion
  • Denise Simono-Delannoy
  • François Dedryver
  • Pascale Vanvlassenbroeck
  • Laurent Meunier
  • Fabiola Carré
  • Dominique Voet
  • Virginie Caulliez-Splete
  • Jean Vuylsteke
  • Lucie Bocquet
  • Frédéric Chrzanowski
  • Isabelle Cornette
  • Dominique Coone
  • Aline Corbillon
  • Christophe Beckaert
  • Laurence Vandevelde-Chelu
  • Georges Canoot
  • Céline Demanghon
  • Philippe Doziere
  • Sylvie Derdeyn
  • Mickael Dieryckx
Laurent Caure
Laurent Caure (6 élus) En avant halluin 		3 294 35,85%
  • Laurent Caure
  • Yasmina Chigri-Kernab
  • Jean-François Caron
  • Jocelyne Lefebvre
  • Alain Cappe
  • Sylvie Gilmé
Jean-Christophe Destailleur
Jean-Christophe Destailleur (2 élus) 100% halluin 		1 266 13,78%
  • Jean-Christophe Destailleur
  • Marie-Paule Heiblé
Participation au scrutin Halluin
Taux de participation 63,12%
Taux d'abstention 36,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Nombre de votants 9 370

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gustave Dassonville
Gustave Dassonville Changeons l'avenir d'halluin 		3 421 40,03%
Laurent Caure
Laurent Caure En avant halluin 		2 887 33,78%
Jean-Christophe Destailleur
Jean-Christophe Destailleur 100% halluin 		1 879 21,98%
Alain Lambré
Alain Lambré Agissons pour les halluinois 		358 4,18%
Participation au scrutin Halluin
Taux de participation 59,29%
Taux d'abstention 40,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Nombre de votants 8 800

Villes voisines d'Halluin

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