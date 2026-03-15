Résultat de l'élection municipale 2026 à Halluin : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Halluin [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Halluin sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Halluin.
L'actu des élections municipales 2026 à Halluin
13:09 - La liste Divers centre en tête à Halluin lors des dernières élections
L'étude des résultats des municipales il y a 6 ans à Halluin s'avère particulièrement éclairante. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Gustave Dassonville (Les Républicains) a creusé l'écart en récoltant 42,84% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Jean-Christophe Destailleur (Divers centre) a rassemblé 35,32% des voix. Quentin Soldera (Divers centre) était troisième, rassemblant 603 suffrages (13,03%). Une différence importante. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Jean-Christophe Destailleur l'a finalement emporté avec 2 317 bulletins (47,17%), face à Gustave Dassonville s'adjugeant 45,29% des électeurs inscrits et Quentin Soldera réunissant 370 votants (7,53%). Personne ne l'avait anticipé, mais les réserves de voix ont renversé la donne, provoquant un retournement total de situation. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Bien que Gustave Dassonville ait gagné le pari des ralliements en ajoutant 591 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.
09:57 - Les municipales à Halluin, c'est aujourd'hui
Les 17 bureaux de vote de l'agglomération d'Halluin fermeront à 18 heures en prévision du dépouillement. Les municipales 2026 se déroulent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but de renouveler les maires de toutes les communes françaises. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise sanitaire. Ci-dessous, il est possible de consulter la liste des candidats à Halluin. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Halluin
|Tête de listeListe
|
Jean-Christophe Destailleur
Liste divers droite
UN SAVOIR-FAIRE, UNE ÉNERGIE NOUVELLE
|
|
Laurent Caure
Liste divers centre
VOUS ÊTES HALLUIN
|
|
Vincent Ledoux
Liste divers centre
HALLUIN NATURELLEMENT
|
|
Fabien Desmet
Liste divers droite
UNION POUR LA SECURITE ET LA GESTION D'ABORD D'HALLUIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Christophe Destailleur (26 élus) L'union, mon parti c'est halluin
|2 317
|47,17%
|
|Gustave Dassonville (8 élus) Allons plus loin pour halluin
|2 225
|45,29%
|
|Quentin Soldera (1 élu) Collectif citoyen halluin
|370
|7,53%
|
|Participation au scrutin
|Halluin
|Taux de participation
|33,73%
|Taux d'abstention
|66,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 029
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gustave Dassonville Allons plus loin pour halluin
|1 982
|42,84%
|Jean-Christophe Destailleur L'union, mon parti c'est halluin
|1 634
|35,32%
|Quentin Soldera Collectif citoyen halluin
|603
|13,03%
|Yannick Zeghers Halluin l'humain au coeur de la ville
|407
|8,79%
|Participation au scrutin
|Halluin
|Taux de participation
|32,29%
|Taux d'abstention
|67,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 810
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gustave Dassonville (27 élus) Changeons l'avenir d'halluin
|4 627
|50,36%
|
|Laurent Caure (6 élus) En avant halluin
|3 294
|35,85%
|
|Jean-Christophe Destailleur (2 élus) 100% halluin
|1 266
|13,78%
|
|Participation au scrutin
|Halluin
|Taux de participation
|63,12%
|Taux d'abstention
|36,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,95%
|Nombre de votants
|9 370
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gustave Dassonville Changeons l'avenir d'halluin
|3 421
|40,03%
|Laurent Caure En avant halluin
|2 887
|33,78%
|Jean-Christophe Destailleur 100% halluin
|1 879
|21,98%
|Alain Lambré Agissons pour les halluinois
|358
|4,18%
|Participation au scrutin
|Halluin
|Taux de participation
|59,29%
|Taux d'abstention
|40,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,90%
|Nombre de votants
|8 800
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