Résultat de l'élection municipale 2026 à Halluin : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Halluin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Halluin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Halluin.
L'actu des élections municipales 2026 à Halluin
11:49 - Un premier constat à Halluin avec les résultats du 1er tour
Pour le premier tour des élections municipales à Halluin, c'est Laurent Caure (Divers centre) qui s'est arrogé la première place en s'adjugeant 45,02 % des bulletins valides. Derrière, Jean-Christophe Destailleur (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 20,71 %. La confrontation a abouti à une domination très nette du leader. Par ailleurs, avec 17,79 %, Vincent Ledoux, étiqueté Divers centre, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Fabien Desmet, avec la nuance Divers droite, a récolté 16,48 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Du côté de la mobilisation à Halluin, l'élection a mobilisé 50,31 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Halluin
Le deuxième tour des élections municipales à Halluin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Christophe Destailleur
Liste divers droite
UN SAVOIR-FAIRE, UNE ÉNERGIE NOUVELLE
|
|
Laurent Caure
Liste divers centre
VOUS ÊTES HALLUIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Halluin
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent CAURE (Ballotage) VOUS ÊTES HALLUIN
|3 424
|45,02%
|Jean-Christophe DESTAILLEUR (Ballotage) UN SAVOIR-FAIRE, UNE ÉNERGIE NOUVELLE
|1 575
|20,71%
|Vincent LEDOUX (Ballotage) HALLUIN NATURELLEMENT
|1 353
|17,79%
|Fabien DESMET (Ballotage) UNION POUR LA SECURITE ET LA GESTION D'ABORD D'HALLUIN
|1 253
|16,48%
|Participation au scrutin
|Halluin
|Taux de participation
|50,31%
|Taux d'abstention
|49,69%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,29%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,63%
|Nombre de votants
|7 754
Source : ministère de l’Intérieur
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