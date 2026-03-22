Résultat de l'élection municipale 2026 à Halluin : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Halluin

Le deuxième tour des élections municipales à Halluin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Christophe Destailleur
Jean-Christophe Destailleur Liste divers droite
UN SAVOIR-FAIRE, UNE ÉNERGIE NOUVELLE
  • Jean-Christophe Destailleur
  • Vanessa Belval
  • Louis Genelle
  • Fatima Guettaf
  • Corentin Boutignon
  • Peggy Coopman
  • Alexandre Croin
  • Isabelle Desmarest
  • Mathieu Witdouck
  • Juliette Danis
  • Romuald Ledoux
  • Hélène Vanderhaeghe
  • Christopher Soitoux
  • Catherine Verpoort
  • Clément Debusschère
  • Carine Mordacq
  • André Verbruggen
  • Blandine Béga
  • Arthur Zeghers
  • Romane Bedleem
  • Frédéric Coopman
  • Safia Guettaf
  • François Grdemyan
  • Maira Verpoort
  • Guy Casier
  • Kelly Lefebvre
  • Loïc Machy
  • Prescilia Lemoine
  • Bernard Fernandez
  • Laetitia Cousin
  • Kevin Leveugle
  • Océane Ruysschaert
  • Andy Kabuth
  • Cassandre Devos
  • Frédéric Bordier
  • Audrey Trudel
  • Xavier Dubus
Laurent Caure
Laurent Caure Liste divers centre
VOUS ÊTES HALLUIN
  • Laurent Caure
  • Caroline Faidherbe
  • Jean-François Caron
  • Sylvie Derdeyn
  • Arnaud Julien
  • Magaly Monnier
  • Robert Hasbroucq
  • Delphine Demarck
  • Christophe Heberle
  • Bérangère Henry
  • Mohamed Saïd Oulad Moussa
  • Marie de Bue
  • Dominique Coone
  • Nathalie Beyens
  • Natale Vinciguerra
  • Lucile Jonnekin
  • Dominique Noppe
  • Sloane Boucourt
  • Éric Bertrand
  • Sylvie Gevaert
  • José de Carvalho
  • Capucine Fauquembergue
  • Dominique Morel
  • Séverine Eghermanne
  • Éric Dedrie
  • Sylvie Wagon
  • Jean-Joseph Menet
  • Nathalie Duhain
  • Johnny Covemacker
  • Virginie Gadeyne
  • Luc Vanoverberghe
  • Pauline Anno
  • Philippe Jouanneau
  • Stéphanie Janssens
  • Stéphane Lebrun
  • Lucie Her
  • Bernard Verduyn

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Halluin

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent CAURE
Laurent CAURE (Ballotage) VOUS ÊTES HALLUIN 		3 424 45,02%
Jean-Christophe DESTAILLEUR
Jean-Christophe DESTAILLEUR (Ballotage) UN SAVOIR-FAIRE, UNE ÉNERGIE NOUVELLE 		1 575 20,71%
Vincent LEDOUX
Vincent LEDOUX (Ballotage) HALLUIN NATURELLEMENT 		1 353 17,79%
Fabien DESMET
Fabien DESMET (Ballotage) UNION POUR LA SECURITE ET LA GESTION D'ABORD D'HALLUIN 		1 253 16,48%
Participation au scrutin Halluin
Taux de participation 50,31%
Taux d'abstention 49,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 7 754

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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