Résultat municipale 2026 à Harbonnières (80131) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Harbonnières - Tour 1
- Election municipale 2026 à Harbonnières [EN DIRECT]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Harbonnières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Harbonnières, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Harbonnières [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georgette SCIASCIA (16 élus) CRÉONS NOTRE AVENIR
|504
|62,92%
|
|Thierry HORQUIN (3 élus) PRESERVER L'ESSENTIEL, S'INVESTIR POUR TOUS
|297
|37,08%
|
|Participation au scrutin
|Harbonnières
|Taux de participation
|77,92%
|Taux d'abstention
|22,08%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,35%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,37%
|Nombre de votants
|815
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Harbonnières [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Harbonnières en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Harbonnières
19:20 - Harbonnières et municipales : démographie, économie et choix électoraux
Dans la ville d'Harbonnières, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,81% et une densité de population de 107 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (21,29%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 686 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,05%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,42%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Harbonnières mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,69% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.
17:57 - Quelle est la place du RN à Harbonnières ?
Le parti nationaliste n'était pas formellement représenté au moment de la dernière campagne municipale à Harbonnières en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la ville. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 51,60% des voix lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 71,86% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 43,59% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le RN obtenait 65,07% des voix dans la commune. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 60,64% aux élections européennes. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier round, par un résultat de 62,26% pour le RN. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Yaël Menache.
16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Harbonnières
Pour rappel, l'abstention atteignait 40,48 % à Harbonnières lors de la précédente élection municipale (une participation locale remarquable) alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison du fait de la pandémie du Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention se fixer à 21,88 % au premier tour (26,31 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 56,38 % en 2022 à seulement 30,14 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 46,52 % (contre 48,51 % en France). Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la municipalité se positionne in fine comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention. Au soir de ces élections municipales, cette contingence pèsera en conséquence inévitablement sur les résultats d'Harbonnières.
15:59 - Les surprises de l'année de la dissolution à Harbonnières
L'analyse des scrutins de 2024 confirme que Harbonnières s'affirmait alors toujours comme un secteur marqué par l'extrême droite, en cohérence avec les choix de 2022. Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 à Harbonnières avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (60,64%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait récolté 8,95% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Harbonnières avaient ensuite propulsé aux avants-postes Yaël Menache (Rassemblement National) avec 62,26% au premier tour, devant Loïc Folleat (Ensemble !) avec 15,49%. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.
14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les citoyens d'Harbonnières ?
Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Harbonnières choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 51,60% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 17,55%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 71,86% pour Marine Le Pen, contre 28,14% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Harbonnières soutenaient en priorité Yael Menache (RN) avec 43,59% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 65,07%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une commune fortement ancrée à l'extrême droite.
12:58 - Tendance majeure en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Harbonnières
Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Harbonnières, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à environ 354 euros en 2024 (dernières données en date) contre 242 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est stabilisé à près de 31,75 % en 2024, comme en 2020. Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 4 100 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 117 740 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 11,96 %. Cette disparition en fait désormais un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de recettes pour la commune.
11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Harbonnières
L'analyse des résultats des élections municipales de 2020 à Harbonnières s'avère très instructive. Au terme du premier tour à l'époque, Georgette Sciascia a terminé en tête avec 55,93% des bulletins. Juste derrière, Régis Ventelon a recueilli 44,06% des votes. Cette victoire sans appel de Georgette Sciascia a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette élection de 2026 à Harbonnières, cette géographie électorale pose les bases. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse face à cette victoire retentissante, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Municipales à Harbonnières : les horaires du bureau de vote
Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir qui va diriger leur commune pour les prochaines années. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. Ci-dessous, il est possible de voir la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Harbonnières. Pour voter, les votants de la commune ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture du bureau de vote d'Harbonnières. Recevez les résultats des élections à Harbonnières dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
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