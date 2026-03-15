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19:20 - Harbonnières et municipales : démographie, économie et choix électoraux Dans la ville d'Harbonnières, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,81% et une densité de population de 107 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (21,29%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 686 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,05%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,42%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Harbonnières mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,69% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

17:57 - Quelle est la place du RN à Harbonnières ? Le parti nationaliste n'était pas formellement représenté au moment de la dernière campagne municipale à Harbonnières en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la ville. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 51,60% des voix lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 71,86% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 43,59% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le RN obtenait 65,07% des voix dans la commune. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 60,64% aux élections européennes. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier round, par un résultat de 62,26% pour le RN. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Yaël Menache.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Harbonnières Pour rappel, l'abstention atteignait 40,48 % à Harbonnières lors de la précédente élection municipale (une participation locale remarquable) alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison du fait de la pandémie du Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention se fixer à 21,88 % au premier tour (26,31 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 56,38 % en 2022 à seulement 30,14 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 46,52 % (contre 48,51 % en France). Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la municipalité se positionne in fine comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention. Au soir de ces élections municipales, cette contingence pèsera en conséquence inévitablement sur les résultats d'Harbonnières.

15:59 - Les surprises de l'année de la dissolution à Harbonnières L'analyse des scrutins de 2024 confirme que Harbonnières s'affirmait alors toujours comme un secteur marqué par l'extrême droite, en cohérence avec les choix de 2022. Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 à Harbonnières avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (60,64%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait récolté 8,95% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Harbonnières avaient ensuite propulsé aux avants-postes Yaël Menache (Rassemblement National) avec 62,26% au premier tour, devant Loïc Folleat (Ensemble !) avec 15,49%. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les citoyens d'Harbonnières ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Harbonnières choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 51,60% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 17,55%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 71,86% pour Marine Le Pen, contre 28,14% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Harbonnières soutenaient en priorité Yael Menache (RN) avec 43,59% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 65,07%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Tendance majeure en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Harbonnières Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Harbonnières, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à environ 354 euros en 2024 (dernières données en date) contre 242 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est stabilisé à près de 31,75 % en 2024, comme en 2020. Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 4 100 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 117 740 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 11,96 %. Cette disparition en fait désormais un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Harbonnières L'analyse des résultats des élections municipales de 2020 à Harbonnières s'avère très instructive. Au terme du premier tour à l'époque, Georgette Sciascia a terminé en tête avec 55,93% des bulletins. Juste derrière, Régis Ventelon a recueilli 44,06% des votes. Cette victoire sans appel de Georgette Sciascia a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette élection de 2026 à Harbonnières, cette géographie électorale pose les bases. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse face à cette victoire retentissante, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.