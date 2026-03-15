Résultat municipale 2026 à Harbonnières (80131) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Harbonnières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Harbonnières, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Harbonnières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Georgette SCIASCIA
Georgette SCIASCIA (16 élus) CRÉONS NOTRE AVENIR 		504 62,92%
  • Georgette SCIASCIA
  • Rudy MERLIER
  • Sophie CORNOTÉ
  • Fabrice LEBRUN
  • Sandrine MERLIER
  • Steeve BRAULT
  • Angélique DEVAUX
  • Christian DELETTRE
  • Magali POTIN
  • Bernard DUCROCQ
  • Élodie DONNE
  • Gérard SOREL
  • Sylvie SOREL
  • Emmanuel VILTARD
  • Ophélie RATA
  • David SÉGARD
Thierry HORQUIN
Thierry HORQUIN (3 élus) PRESERVER L'ESSENTIEL, S'INVESTIR POUR TOUS 		297 37,08%
  • Thierry HORQUIN
  • Aurélie PARAGE
  • Aurélien PINARD
Participation au scrutin Harbonnières
Taux de participation 77,92%
Taux d'abstention 22,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37%
Nombre de votants 815

Source : ministère de l’Intérieur

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