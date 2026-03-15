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19:17 - Harcourt : municipales et dynamiques démographiques Dans la ville d'Harcourt, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,97% et une densité de population de 71 hab/km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (81,69%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 469 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (22,59%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,80%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Harcourt mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 31,85% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - La commune d'Harcourt se tourne vers le RN Le mouvement nationaliste n'était pas représenté pour la dernière municipale à Harcourt il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 35,47% des voix comptabilisées lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 58,92% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 35,96% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le RN réunissait 61,88% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 52,60% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 49,78% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 63,15% lors du vote final, synonyme d'élection de Katiana Levavasseur.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Harcourt aux dernières élections ? En parallèle de la municipale 2026, le niveau de la participation pèsera sur les résultats d'Harcourt. Aux municipales de 2020, la participation était évaluée à 44,72 % à la fin du premier round, un niveau conforme à la tendance du pays. C'étaient 275 votants qui étaient allés voter, bon nombre d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de la pandémie du Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi fédéré 83,88 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 57,34 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 70,95 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 54,31 % des inscrits. Si on suit la trajectoire globale, le secteur se révèle comme une zone fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Qui a dominé les votes il y a deux ans à Harcourt ? Katiana Levavasseur (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des législatives à Harcourt suite à la dissolution en 2024 avec 49,78%. Timour Veyri (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 20,13%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Katiana Levavasseur culminant à 63,15% des votes sur place. À l'occasion du match européen une vingtaine de jours plus tôt, les citoyens d'Harcourt avaient cette fois soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 52,60% des votes. Un bis repetita des résultats des élections de 2022 à une présidentielle près.

14:57 - Harcourt : retour sur les résultats clés de la dernière présidentielle en date Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Harcourt accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 35,47%, devançant ainsi Emmanuel Macron avec 24,15%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,92% pour Marine Le Pen, contre 41,08% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Harcourt soutenaient en priorité Katiana Levavasseur (RN) avec 35,96% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,88%. Cette physionomie politique de Harcourt révèle ainsi un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Harcourt : la situation fiscale constatée en amont du scrutin municipal Pour ce qui est des contributions locales à Harcourt, la recette fiscale par foyer s'est établie à 495 € en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 257 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais environ 36,20 % en 2024 (contre 14,04 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %. Une hausse souvent automatique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 47 000 euros en 2024. Un montant loin des 61 820 € enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 8,45 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Harcourt Les résultats des précédentes élections municipales à Harcourt ont livré un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Sans aucune opposition, 'Ruralité, modernité, harcourt agit' a naturellement engrangé 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Harcourt, ce décor constitue un point de départ particulier. L'intérêt lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face à la majorité sortante. La liste des candidats (voir ci-dessous) fournit sans aucun doute déjà un début de réponse.