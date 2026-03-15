Résultat municipale 2026 à Harcourt (27800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Harcourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Harcourt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Harcourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurence BECQUET
Laurence BECQUET (12 élus) HARCOURT NOUVELLE DYNAMIQUE 		265 58,89%
  • Laurence BECQUET
  • Peter PREVOST
  • Christelle DESHAYES
  • Laurent COCHIN
  • Alexandra FIERS
  • William GALINDO
  • Sandrine PASQUIER
  • Christophe AVISSE
  • Celine MOISAN
  • Yohann JOURDAIN
  • Christine PARRIS
  • Joel DAVOUST
Albert ADDE
Albert ADDE (3 élus) HARCOURT ENSEMBLE POUR DEMAIN 		185 41,11%
  • Albert ADDE
  • Myriam DUTEIL
  • Michel LEMAIRE
Participation au scrutin Harcourt
Taux de participation 70,58%
Taux d'abstention 29,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 463

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Normandie ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en Normandie. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Harcourt