Résultat municipale 2026 à Harcourt (27800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Harcourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Harcourt, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Harcourt [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurence BECQUET (12 élus) HARCOURT NOUVELLE DYNAMIQUE
|265
|58,89%
|
|Albert ADDE (3 élus) HARCOURT ENSEMBLE POUR DEMAIN
|185
|41,11%
|
|Participation au scrutin
|Harcourt
|Taux de participation
|70,58%
|Taux d'abstention
|29,42%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Nombre de votants
|463
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Harcourt [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Harcourt en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Harcourt
19:17 - Harcourt : municipales et dynamiques démographiques
Dans la ville d'Harcourt, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,97% et une densité de population de 71 hab/km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (81,69%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 469 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (22,59%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,80%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Harcourt mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 31,85% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.
17:57 - La commune d'Harcourt se tourne vers le RN
Le mouvement nationaliste n'était pas représenté pour la dernière municipale à Harcourt il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 35,47% des voix comptabilisées lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 58,92% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 35,96% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le RN réunissait 61,88% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 52,60% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 49,78% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 63,15% lors du vote final, synonyme d'élection de Katiana Levavasseur.
16:58 - Quels niveaux d'abstention à Harcourt aux dernières élections ?
En parallèle de la municipale 2026, le niveau de la participation pèsera sur les résultats d'Harcourt. Aux municipales de 2020, la participation était évaluée à 44,72 % à la fin du premier round, un niveau conforme à la tendance du pays. C'étaient 275 votants qui étaient allés voter, bon nombre d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de la pandémie du Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi fédéré 83,88 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 57,34 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 70,95 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 54,31 % des inscrits. Si on suit la trajectoire globale, le secteur se révèle comme une zone fortement mobilisée aux urnes.
15:59 - Qui a dominé les votes il y a deux ans à Harcourt ?
Katiana Levavasseur (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des législatives à Harcourt suite à la dissolution en 2024 avec 49,78%. Timour Veyri (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 20,13%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Katiana Levavasseur culminant à 63,15% des votes sur place. À l'occasion du match européen une vingtaine de jours plus tôt, les citoyens d'Harcourt avaient cette fois soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 52,60% des votes. Un bis repetita des résultats des élections de 2022 à une présidentielle près.
14:57 - Harcourt : retour sur les résultats clés de la dernière présidentielle en date
Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Harcourt accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 35,47%, devançant ainsi Emmanuel Macron avec 24,15%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,92% pour Marine Le Pen, contre 41,08% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Harcourt soutenaient en priorité Katiana Levavasseur (RN) avec 35,96% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,88%. Cette physionomie politique de Harcourt révèle ainsi un sol très favorable aux idées nationalistes.
12:58 - Harcourt : la situation fiscale constatée en amont du scrutin municipal
Pour ce qui est des contributions locales à Harcourt, la recette fiscale par foyer s'est établie à 495 € en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 257 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais environ 36,20 % en 2024 (contre 14,04 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %. Une hausse souvent automatique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 47 000 euros en 2024. Un montant loin des 61 820 € enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 8,45 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la structure des ressources.
11:59 - Le bilan des dernières municipales à Harcourt
Les résultats des précédentes élections municipales à Harcourt ont livré un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Sans aucune opposition, 'Ruralité, modernité, harcourt agit' a naturellement engrangé 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Harcourt, ce décor constitue un point de départ particulier. L'intérêt lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face à la majorité sortante. La liste des candidats (voir ci-dessous) fournit sans aucun doute déjà un début de réponse.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Harcourt
Le bureau de vote de la localité d'Harcourt est accessible de 8 heures à 18 heures pour recevoir les citoyens. Ce dimanche 15 mars 2026, les 661 votants d'Harcourt sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour établir qui va diriger leur commune pour les 6 années à venir. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus. Ci-dessous, vous pouvez parcourir la liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune à Harcourt. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
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