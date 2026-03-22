Résultat de l'élection municipale 2026 à Hardricourt : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Hardricourt

Le deuxième tour des élections municipales à Hardricourt a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Alexandre Louis
Alexandre Louis Divers
J'Aime Hardricourt
  • Alexandre Louis
  • Frédérique Piat
  • Philippe Sepheriades
  • Karine Ayache
  • Abdelaali Lassiane
  • Laure Carlos
  • Carlos Alberto Martins Castro
  • Audrey Saunier de Almeida
  • Hugo Laisney
  • Brigitte Lager
  • Manuel Ries
  • Rania Chahid
  • Yannick Pincemin
  • Patricia Mehta
  • Gilbert Chitthavong
  • Monique Larnicol
  • Lionel Bernard
  • Céline Seymour
  • Sébastien Pinard
  • Eve Drevon-Coblence
  • Loïc Desbonnes
  • Paula Lucas
  • Julien Barrois
  • Sylvie Soler
  • Hervé Lemêle
Angélique Montero-Mendez
Angélique Montero-Mendez Divers
HARDRICOURT EN ACTION
  • Angélique Montero-Mendez
  • Cédric Obry
  • Alison Deguin-Dawson
  • Karim Biouti
  • Cynthia Niclet
  • Stéphane Cotinet
  • Julie Brenner
  • Théo Bourgogne
  • Géraldine Bachmann
  • Frédéric Robin
  • Véronique Schweblin
  • Guillaume Lecoeur
  • Laurentine Blondel
  • Nicolas Chauvel
  • Virginie Orsoni
  • Thierno Kane
  • Rebeka Guionneau
  • Filipe Miguel
  • Laurence Jeanroy
  • Thibaut Pereira
  • Ghania Comte
  • Pascal Comble
  • Sophie Cipollina
  • Pierre Tenaillon
  • Carline Bilheude
Stephan Noiran
Stephan Noiran Divers
NOAH
  • Stephan Noiran
  • Albanne Noiran
  • Jehan-Michel Siraudin
  • Stéphanie Courtois
  • Denis Bacle
  • Marine Guenand
  • Sébastien Olivier
  • Véronique Bacle
  • Laurent Loubet
  • Mélanie Fils-Aime
  • Rufin Attingli
  • Nathalie Del Cura
  • Louis-Joseph Delame
  • Marie-Noèle Dupuis
  • Daniel Leguedard
  • Nadia Flici
  • Nicolas Leger
  • Lise Henin
  • Antonio Neto
  • Nathalie Caudroy
  • Alain de Gueroult d'Aublay
  • Lydia Lesage
  • Raynald Meunier
  • Isabelle Perriault
  • Mathieu Attias

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Hardricourt

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre LOUIS
Alexandre LOUIS (Ballotage) J'Aime Hardricourt 		371 38,89%
Stephan NOIRAN
Stephan NOIRAN (Ballotage) NOAH 		371 38,89%
Angélique MONTERO-MENDEZ
Angélique MONTERO-MENDEZ (Ballotage) HARDRICOURT EN ACTION 		212 22,22%
Participation au scrutin Hardricourt
Taux de participation 62,11%
Taux d'abstention 37,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 972

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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