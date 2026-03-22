Résultat de l'élection municipale 2026 à Hardricourt : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Hardricourt [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Hardricourt sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Hardricourt.
L'actu des élections municipales 2026 à Hardricourt
11:46 - Second tour incertain entre Alexandre Louis et Stephan Noiran
Pour le premier tour des élections municipales à Hardricourt, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le scrutin a mobilisé 62,11 % des électeurs sur place. Pour ce premier tour, c'est Alexandre Louis qui est arrivé en tête en rassemblant 38,89 % des voix. Dans son sillage, Stephan Noiran est arrivé en deuxième position avec 38,89 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Angélique Montero-Mendez est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Hardricourt
Le deuxième tour des élections municipales à Hardricourt a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Alexandre Louis
Divers
J'Aime Hardricourt
|
|
Angélique Montero-Mendez
Divers
HARDRICOURT EN ACTION
|
|
Stephan Noiran
Divers
NOAH
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Hardricourt
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandre LOUIS (Ballotage) J'Aime Hardricourt
|371
|38,89%
|Stephan NOIRAN (Ballotage) NOAH
|371
|38,89%
|Angélique MONTERO-MENDEZ (Ballotage) HARDRICOURT EN ACTION
|212
|22,22%
|Participation au scrutin
|Hardricourt
|Taux de participation
|62,11%
|Taux d'abstention
|37,89%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,72%
|Nombre de votants
|972
Source : ministère de l’Intérieur
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