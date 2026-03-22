Résultat municipale 2026 à Hargeville (78790) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Hargeville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hargeville, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Hargeville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre LECOINTE
Alexandre LECOINTE (9 élus) Hargeville, le lien qui nous unit 		120 51,72%
  • Alexandre LECOINTE
  • Isabelle BEAUDOIN-FAISSEAU
  • Romain MILLASSEAU
  • Virginie PEREZ
  • Kévin CALOS
  • Ludivine PAGNERRE
  • Erwann FLOCH-CHABAUD
  • Julie BOUILLON
  • Mathieu PEUPORTIER
Catherine BARLET-GARNIER
Catherine BARLET-GARNIER (2 élus) EXPÉRIENCE ET DISPONIBILITÉ AU SERVICE DE TOUS LES HARGEVILLOIS 		112 48,28%
  • Catherine BARLET-GARNIER
  • Jean-Luc HENRY
Participation au scrutin Hargeville
Taux de participation 75,40%
Taux d'abstention 24,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42%
Nombre de votants 236

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Hargeville - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine BARLET-GARNIER
Catherine BARLET-GARNIER (Ballotage) EXPÉRIENCE ET DISPONIBILITÉ AU SERVICE DE TOUS LES HARGEVILLOIS 		97 43,11%
Alexandre LECOINTE
Alexandre LECOINTE (Ballotage) Hargeville, le lien qui nous unit 		78 34,67%
Jean Michel VOYER
Jean Michel VOYER (Ballotage) L'Expérience pour Hargeville 		50 22,22%
Participation au scrutin Hargeville
Taux de participation 74,36%
Taux d'abstention 25,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 232

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