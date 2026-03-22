Résultat municipale 2026 à Hargeville (78790) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Hargeville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hargeville, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Hargeville [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandre LECOINTE (9 élus) Hargeville, le lien qui nous unit
|120
|51,72%
|
|Catherine BARLET-GARNIER (2 élus) EXPÉRIENCE ET DISPONIBILITÉ AU SERVICE DE TOUS LES HARGEVILLOIS
|112
|48,28%
|
|Participation au scrutin
|Hargeville
|Taux de participation
|75,40%
|Taux d'abstention
|24,60%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,42%
|Nombre de votants
|236
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Hargeville - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine BARLET-GARNIER (Ballotage) EXPÉRIENCE ET DISPONIBILITÉ AU SERVICE DE TOUS LES HARGEVILLOIS
|97
|43,11%
|Alexandre LECOINTE (Ballotage) Hargeville, le lien qui nous unit
|78
|34,67%
|Jean Michel VOYER (Ballotage) L'Expérience pour Hargeville
|50
|22,22%
|Participation au scrutin
|Hargeville
|Taux de participation
|74,36%
|Taux d'abstention
|25,64%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,16%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Nombre de votants
|232
Election municipale 2026 à Hargeville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Hargeville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Hargeville.
L'actu des élections municipales 2026 à Hargeville
18:35 - Hargeville classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution
Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Hargeville avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (35,26%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui s'était arrogée 22,63% des suffrages. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants d'Hargeville plébiscitaient ensuite Laurent Morin (Rassemblement National) avec 39,65% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Laurent Morin culminant à 53,92% des voix sur place. La préférence des électeurs d'Hargeville a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune dessinait un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Hargeville
S'intéresser aux scores de la dernière élection municipale à Hargeville peut être instructif. Rappelons que les votants avaient la liberté de choisir plusieurs noms à l'époque, ce scrutin s'étant tenu sans liste. 11 conseillers ont par ailleurs été élus dès le premier tour. Daniel Hansi Virassamy a réuni le plus de votes avec 95,97% des soutiens, devant Siham Belhaj qui a rassemblé 142 suffrages en sa faveur (95,30%). Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. À l'occasion des élections municipales 2026 à Hargeville, les citoyens sont à nouveau invités à désigner leurs représentants dans cette configuration si particulière. Le système électoral spécifique sans liste n'est cependant plus en vigueur.
13:58 - Le 2e tour de la municipale à Hargeville donne lieu à un duel serré
Le duel oppose donc ce dimanche Catherine Barlet-Garnier et Alexandre Lecointe, selon la liste des candidats au deuxième tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur. La tête de liste Jean Michel Voyer a de son côté opté pour le retrait, malgré un niveau suffisant dans les urnes au tour précédent. Le bureau de vote de la ville d'Hargeville est accessible jusqu'à 20 heures pour permettre aux votants de s'exprimer.
11:59 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection à Hargeville dimanche dernier ?
Catherine Barlet-Garnier a remporté le premier tour des élections municipales 2026 à Hargeville la semaine dernière, avec 43,11 % des suffrages exprimés. Derrière, Alexandre Lecointe est arrivé en deuxième position avec 34,67 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Par ailleurs, avec 22,22 %, Jean Michel Voyer est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Hargeville, le vote a enregistré une participation de 74,36 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
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