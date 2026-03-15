Résultat municipale 2026 à Harly (02100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Harly a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Harly, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Harly [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel MAGNIEZ
Michel MAGNIEZ (15 élus) Avec Michel Magniez, une équipe à votre écoute, qui agit pour Harly 		409 54,61%
  • Michel MAGNIEZ
  • Julie GOETZ
  • Christian DAUDRE
  • Gaëlle TURQUIN
  • Pascal FICHOT
  • Martine PALET
  • Léandre CHEVAUX-GUEBIN
  • Adèle SAURET
  • Guillaume DELALIEU
  • Christine FOREST
  • Denis JOUAFFRE
  • Dominique DRUAERT
  • Jean-Marie LEFEVRE
  • Lydie LE CHEVOIR
  • Philippe WIBAULT
Jean-Louis TROCME
Jean-Louis TROCME (4 élus) Passionnement Harly 		340 45,39%
  • Jean-Louis TROCME
  • Sylvie NOGRET
  • Alain DESCAMPS
  • Woisila BREVET
Participation au scrutin Harly
Taux de participation 65,77%
Taux d'abstention 34,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Nombre de votants 778

Source : ministère de l’Intérieur

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