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19:16 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Harly Dans les rues d'Harly, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 1 563 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 63 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 990 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (77,17%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 35,29% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 32,59% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 31,46 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Harly, les spécificités locales, tels que le travail, l'éducation et l'intégration, se joignent aux défis français.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs d'Harly ? Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière campagne municipale à Harly il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la commune. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 34,07% des votes lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 54,52% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 28,42% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le parti nationaliste arrachait 43,20% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 49,18% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 46,06% pour le parti nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 47,68% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs d'Harly vont-ils se mobiliser aux municipales ? En ce jour d'élections municipales à Harly, la mobilisation sera observée de près. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 400 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 34,87 %, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national, en pleine épidémie à l'époque. De longue date, les municipales restent pourtant, avec les présidentielles, un rendez-vous où les Français se mobilisent le plus massivement, puisqu'il s'agit d'élire leur maire et leur président. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi réuni 75,95 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 54,35 % des électeurs (soit environ 626 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 65,97 %, bien au-delà des 49,61 % enregistrés en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une contrée en déficit de participation.

15:59 - Comment Harly a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Pour le tour unique des européennes 2024 à Harly, les votes s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (49,18%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Harly avaient ensuite propulsé aux avants-postes Philippe Torre (Rassemblement National) avec 46,06% au premier tour, devant Julien Dive (Les Républicains) avec 36,85%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Julien Dive (Les Républicains) jusqu'au sommet avec 52,32%. Le panorama politique d'Harly a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages locaux d'Harly lors de la dernière présidentielle ? Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Harly votaient en priorité pour Marine Le Pen (34,07%), devant Emmanuel Macron qui obtenait 27,69%. Le second tour n'a fait que confirmer cette entrée en matière en livrant 54,52% pour Marine Le Pen, contre 45,48% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Harly portaient leur choix sur Julien Dive (LR) avec 32,28% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,80% des suffrages. Cette physionomie politique de Harly dessine une ville politiquement partagée.

12:58 - Harly frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces municipales À Harly, sur le plan de la fiscalité locale, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 1 153 euros en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 723 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 54,22 % en 2024 (contre près de 22,50 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 3 400 euros en 2024. Un apport qui est loin des 217 330 € engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 11,50 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale à Harly L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Harly est particulièrement éclairante. Unique liste en présence, la liste menée par Bernard Destombes a naturellement recueilli 359 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Harly, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. L'attention cette année se portera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité en place. C'est probablement dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur que la réponse est à trouver.