Résultat de l'élection municipale 2026 à Harnes : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Harnes

Tête de listeListe
Anthony Garenaux-Glinkowski
Anthony Garenaux-Glinkowski Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR HARNES
  • Anthony Garenaux-Glinkowski
  • Guylaine Jacquart
  • Thomas Menuge
  • Corinne Dislaire
  • François Rozbroj
  • Pascale Lallart
  • Béranger Bouteraa
  • Amandine Petit
  • André Dedourges
  • Tiphaine Laly
  • Sébastien Vlamynck
  • Andrée Cambrai
  • Jérôme Daniel
  • Loane Mauro
  • Arnaud Paszkiewicz
  • Claire Chastagner
  • Alexi Debruille
  • Lola Duhamel
  • Kévin Guilbert
  • Jessica Piegza
  • Steven Wright
  • Jeanne-Marie Ladureau
  • Jean-Claude Nawrocki
  • Louëlla Allegaert
  • Tom Augustyniak
  • Fabienne Kaczmarek
  • Pascal Drécourt
  • Sylvie Mayelle
  • Daniel Garenaux
  • Anne Durand
  • Philippe Michel
  • Martine Rozbroj
  • Laurent Foulon-Regnier
  • Laëtitia Michiels
  • Serge Leveau
Corinne Tate
Corinne Tate Liste divers gauche
HARNES, VOTRE VILLE, NOTRE AVENIR
  • Corinne Tate
  • Omar Asebbane
  • Jeanne Houziaux
  • Yves Tirlemont
  • Maryline Mikolajewski
  • Valentin Brassart
  • Charlène Lemaire
  • Daniel Ferreira
  • Sandra Harlay
  • Lionel Allard
  • Edwige Lallart
  • Jean-Claude Aomar
  • Audrey Rodari
  • Gregory Barre
  • Stéphanie Wolnik
  • Jean Barussaud
  • Élisabeth Legrand
  • David Ferlicot
  • Corinne Legrand
  • Thomas Derache
  • Laurence Delgrange
  • Lucien Malpaux
  • Séverine Sans
  • Jean-Pierre Tremba
  • Nicole Verhenneman
  • Ludovic Barrey
  • Cathy Rancon
  • Hamza Leshaf
  • Graziella Przybylski
  • Tony Dubus
  • Stéphanie Monnier
  • Éric Morin
  • Caroline Bernard
  • Alexandre Passel
  • Patricia Heripret
Sébastien Lysik
Sébastien Lysik Liste divers gauche
UNIS POUR HARNES
  • Sébastien Lysik
  • Safia Yattou
  • Jean-Marie Fontaine
  • Marianne Thomas-Dekelinski
  • Loic Chimczak
  • Valérie Puszkarek-Rainguez
  • Fabrice Grunert
  • Véronique Dendrael
  • Adame Gherib
  • Karine Jasinski-Martinez
  • David Dubart
  • Peggy Savelier
  • Herve Defrennes
  • Patricia Ratajczyk
  • Pierre Dehaies
  • Sylvie Gaszek
  • Morgan Dhainaut
  • Annick Witkowski
  • Christophe Ibouasmane
  • Emeline Deshayes-Lievin
  • Patrice Torchy
  • Nathalie Lenort-Gruszka
  • Gérard Matusiak
  • Camille Boucheron
  • Mohamed Said
  • Laetitia Naessens-Thomas
  • Christophe Onraedt
  • Elodie Deregnaucourt
  • Patrick Gorlas
  • Fatiha Amrani
  • Marc Mansouri
  • Sandra Digard
  • Patrick Hurtrez
  • Carole Guirado
  • Luigi Giarrusso

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Duquesnoy
Philippe Duquesnoy (27 élus) Pour harnes, poursuivons le changement 		1 852 52,40%
  • Philippe Duquesnoy
  • Valérie Puszkarek Rainguez
  • Dominique Morel
  • Annick Bos Witkowski
  • Jean-Pierre Hainaut
  • Jeanne Houziaux
  • Joachim Guffroy
  • Corinne Tate
  • Fabrice Grunert
  • Safia Yattou
  • Patrice Torchy
  • Maryse Allard Mocek
  • André Guelmenger
  • Patricia Ratajczyk
  • Jean-François Kaleta
  • Anne-Catherine Bondois
  • Sébastien Lysik
  • Nadine Schubert
  • Alexandre Dessurne
  • Carole Guirado
  • Jonathan Madau
  • Christelle Duval
  • Gérard Matusiak
  • Nathalie Lenort-Gruszka
  • Patrice Malpaux
  • Pauline Guelmenger
  • Jean-Claude Aomar
Anthony Garenaux
Anthony Garenaux (5 élus) Rassemblement pour harnes 		869 24,58%
  • Anthony Garenaux
  • Guylaine Jacquart
  • François Rozbroj
  • Marine Delefosse
  • André Dedourges
Jean-Marie Fontaine
Jean-Marie Fontaine (1 élu) Harnes, construisons le changement 		541 15,30%
  • Jean-Marie Fontaine
Dominique Huber Dupont
Dominique Huber Dupont Harnes pour tous et tous pour harnes 		181 5,12%
Myriam Golec Wright
Myriam Golec Wright Harnes libre 		91 2,57%
Participation au scrutin Harnes
Taux de participation 41,68%
Taux d'abstention 58,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 632

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Duquesnoy
Philippe Duquesnoy (25 élus) Harnes, un avenir durable 		2 631 46,43%
  • Philippe Duquesnoy
  • Lydie Warchalowski
  • Joachim Guffroy
  • Annick Bos-Witkowski
  • Dominique Morel
  • Jeanne Houziaux-Grebert
  • André Guelmenger
  • Monique Mullem-Duron
  • Jean-Luc Dauchy
  • Anne-Catherine Bondois
  • Jean-Pierre Hainaut
  • Maryse Allard-Mocek
  • Eric Cambier
  • Sabbah Yousfi
  • Jean-François Kaleta
  • Nelly Mouton-Gambiez
  • Abdelhaq Neggaz
  • Dominique Huber-Dupont
  • Fabrice Laly
  • Valérie Puszkarek-Rainguez
  • Marc Debeire
  • Carole Guirado-Glossin
  • Daniel Depoorter
  • Noëlle Buczek-Sobkowiak
  • Fabrice Grunert
Yvan Druon
Yvan Druon (5 élus) Pour harnes, l'humain d'abord 		1 850 32,65%
  • Yvan Druon
  • Marianne Thomas
  • Jean-Marie Fontaine
  • Chantal Hoel
  • Guy Saeyvoet
Anthony Garenaux
Anthony Garenaux (3 élus) Harnes bleu marine 		1 185 20,91%
  • Anthony Garenaux
  • Guylaine Jacquart
  • Sébastien Ricouart
Participation au scrutin Harnes
Taux de participation 65,02%
Taux d'abstention 34,98%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,70%
Nombre de votants 5 823

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Duquesnoy
Philippe Duquesnoy Harnes, un avenir durable 		1 972 35,34%
Yvan Druon
Yvan Druon Pour harnes, l'humain d'abord 		1 426 25,56%
Anthony Garenaux
Anthony Garenaux Harnes bleu marine 		1 119 20,05%
Corinne Tate
Corinne Tate Harnes aux citoyens 		390 6,99%
Patrice Wichlacz
Patrice Wichlacz Nouvel avenir harnesien 		380 6,81%
Daniel Clin
Daniel Clin Reagir ensemble 		292 5,23%
Participation au scrutin Harnes
Taux de participation 63,81%
Taux d'abstention 36,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,38%
Nombre de votants 5 715

Villes voisines d'Harnes

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