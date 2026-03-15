Résultat de l'élection municipale 2026 à Harnes : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Harnes [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Harnes sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Harnes.
L'actu des élections municipales 2026 à Harnes
13:09 - Philippe Duquesnoy vainqueur des dernières élections à Harnes
L'étude des résultats des municipales il y a 6 ans à Harnes est très instructive. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Philippe Duquesnoy (Divers gauche) a coiffé ses concurrents au poteau en récoltant 1 852 voix (52,40%). En deuxième position, Anthony Garenaux (Rassemblement National) a obtenu 24,58% des votes. Cette victoire sans appel du candidat Divers gauche a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ces municipales 2026 à Harnes, cet équilibre a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Pour l'opposition, renverser une majorité aussi écrasante sera ce dimanche une épreuve titanesque, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Harnes ?
Dans le cadre des élections municipales 2026, les citoyens d'Harnes sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin représente un temps fort de la vie démocratique locale. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? Plus bas dans la page vous pourrez retrouver la liste des candidats aux municipales à Harnes. Il convient de souligner que les horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote d'Harnes sont les suivants : de 8 h à 18 h. La publication des résultats à Harnes s'effectuera ici même dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Harnes
|Tête de listeListe
|
Anthony Garenaux-Glinkowski
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR HARNES
|
|
Corinne Tate
Liste divers gauche
HARNES, VOTRE VILLE, NOTRE AVENIR
|
|
Sébastien Lysik
Liste divers gauche
UNIS POUR HARNES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Duquesnoy (27 élus) Pour harnes, poursuivons le changement
|1 852
|52,40%
|
|Anthony Garenaux (5 élus) Rassemblement pour harnes
|869
|24,58%
|
|Jean-Marie Fontaine (1 élu) Harnes, construisons le changement
|541
|15,30%
|
|Dominique Huber Dupont Harnes pour tous et tous pour harnes
|181
|5,12%
|Myriam Golec Wright Harnes libre
|91
|2,57%
|Participation au scrutin
|Harnes
|Taux de participation
|41,68%
|Taux d'abstention
|58,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 632
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Duquesnoy (25 élus) Harnes, un avenir durable
|2 631
|46,43%
|
|Yvan Druon (5 élus) Pour harnes, l'humain d'abord
|1 850
|32,65%
|
|Anthony Garenaux (3 élus) Harnes bleu marine
|1 185
|20,91%
|
|Participation au scrutin
|Harnes
|Taux de participation
|65,02%
|Taux d'abstention
|34,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,70%
|Nombre de votants
|5 823
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Duquesnoy Harnes, un avenir durable
|1 972
|35,34%
|Yvan Druon Pour harnes, l'humain d'abord
|1 426
|25,56%
|Anthony Garenaux Harnes bleu marine
|1 119
|20,05%
|Corinne Tate Harnes aux citoyens
|390
|6,99%
|Patrice Wichlacz Nouvel avenir harnesien
|380
|6,81%
|Daniel Clin Reagir ensemble
|292
|5,23%
|Participation au scrutin
|Harnes
|Taux de participation
|63,81%
|Taux d'abstention
|36,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,38%
|Nombre de votants
|5 715
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