Résultat de l'élection municipale 2026 à Hasnon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Hasnon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Hasnon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Hasnon.
L'actu des élections municipales 2026 à Hasnon
11:43 - Quels sont les rapports de force à Hasnon pour ce 2e tour des élections municipales ?
Andy Verdiere (Divers gauche) a remporté le premier tour des élections municipales 2026 à Hasnon il y a une semaine, avec 37,15 % des votes. Ensuite, André Desmedt (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 33,71 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Pour compléter ce tableau, avec 16,67 %, Emmanuel Gillot, étiqueté Rassemblement National, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Johan Blanpain, portant la nuance Divers gauche, a récolté 12,46 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. À noter que pour ce premier tour à Hasnon, l'élection a vu 71,17 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Hasnon
Le deuxième tour des élections municipales à Hasnon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
André Desmedt
Liste divers gauche
Hasnon, une ambition partagée
|
|
Andy Verdiere
Liste divers gauche
COEUR D'HASNONAIS
|
|
Emmanuel Gillot
Liste du Rassemblement National
UN NOUVEL ELAN POUR HASNON
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Hasnon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Andy VERDIERE (Ballotage) COEUR D'HASNONAIS
|820
|37,15%
|André DESMEDT (Ballotage) Hasnon, une ambition partagée
|744
|33,71%
|Emmanuel GILLOT (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR HASNON
|368
|16,67%
|Johan BLANPAIN (Ballotage) BIEN VIVRE SA VILLE
|275
|12,46%
|Participation au scrutin
|Hasnon
|Taux de participation
|71,17%
|Taux d'abstention
|28,83%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,27%
|Nombre de votants
|2 237
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines d'Hasnon
- Hasnon (59178)
- Ecole primaire à Hasnon
- Maternités à Hasnon
- Crèches et garderies à Hasnon
- Salaires à Hasnon
- Impôts à Hasnon
- Dette et budget d'Hasnon
- Climat et historique météo d'Hasnon
- Accidents à Hasnon
- Délinquance à Hasnon
- Inondations à Hasnon
- Nombre de médecins à Hasnon
- Pollution à Hasnon
- Entreprises à Hasnon
- Prix immobilier à Hasnon