Résultat de l'élection municipale 2026 à Hasnon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Hasnon

Le deuxième tour des élections municipales à Hasnon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
André Desmedt
André Desmedt Liste divers gauche
Hasnon, une ambition partagée
  • André Desmedt
  • Marie Lambert
  • Gaston Aubursin
  • Stéphanie Lecoeuvre
  • Jean-Pascal Huon
  • Sophie Van Eeckhout
  • André Boudrez
  • Ségolène Mascaux
  • Olivier Lutun
  • Julie Dutrieux
  • Grégory Aiguier
  • Catherine Deronne
  • Jean-Paul Langelin
  • Margaux Pauwels
  • Sébastien Capdeville
  • Cécile Blonde
  • Sahbi Hammami
  • Aurélie Descamps
  • Olivier Lemoine
  • Sabrina Dubois
  • Jacques Gérard
  • Emmanuelle Robert
  • Alain Morival
  • Sandy Basquin
  • Vincent Verchain
  • Mathilde Baillieux
  • Martin Ramette
Andy Verdiere
Andy Verdiere Liste divers gauche
COEUR D'HASNONAIS
  • Andy Verdiere
  • Laetitia Wadbled
  • Bruno Buemi
  • Audrey Dhont
  • Thibaut Delcroix
  • Karine Verdiere
  • James Nagels
  • Frederique Lequimme
  • Sébastien Lecoeuvre
  • Caroline Lhotellerie
  • Frédéric Facq
  • Honorine Walers
  • Hervé Leveque
  • Sandrine Devos
  • Alain Gras
  • Peggy Moreau
  • Bruno Golinval
  • Caroline Trublin Merlin
  • Christophe Hueso
  • Tiphaine Grard
  • Frédéric Courbet
  • Christelle Fontaine
  • Valentin Dubreucq
  • Adeline Osmont
  • Julien Textoris
  • Pauline Obin
  • Philippe Boeynaems
Emmanuel Gillot
Emmanuel Gillot Liste du Rassemblement National
UN NOUVEL ELAN POUR HASNON
  • Emmanuel Gillot
  • Rachel Glaudel
  • Denis Gantiez
  • Cathy Vincent
  • Ludovic Lagodzinski
  • Isabelle Dujardin
  • Jean Pierre de Dominicis
  • Helene Deronne
  • Fabien Lenoir
  • Peggy Dusart
  • Corentin Depin
  • Samantha Duhem
  • Alexis Meillet
  • Corinne Parent
  • Claude Janikowski
  • Sylvie Dumesnil
  • Bruno Senocq
  • Emilie Dzizi
  • Romuald Mycke
  • Stephanie Dorchy
  • Emmanuel Payen
  • Pamela Daniele
  • Jean Louis Herbin
  • Annie Marlot
  • Ewenn Bourget
  • Valerie Creteur
  • Florent Brulois

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Hasnon

Tête de listeListe Voix % des voix
Andy VERDIERE
Andy VERDIERE (Ballotage) COEUR D'HASNONAIS 		820 37,15%
André DESMEDT
André DESMEDT (Ballotage) Hasnon, une ambition partagée 		744 33,71%
Emmanuel GILLOT
Emmanuel GILLOT (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR HASNON 		368 16,67%
Johan BLANPAIN
Johan BLANPAIN (Ballotage) BIEN VIVRE SA VILLE 		275 12,46%
Participation au scrutin Hasnon
Taux de participation 71,17%
Taux d'abstention 28,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,27%
Nombre de votants 2 237

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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