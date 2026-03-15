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19:19 - Hasnon : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville d'Hasnon, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections municipales ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,47%. Un salaire moyen mensuel net de 2 511 € par mois souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 2076 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,87%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,66%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Hasnon mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 20,91% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Quel score pour le RN à Hasnon lors des dernières élections ? Le parti nationaliste ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Hasnon il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 31,21% des votes lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 56,04% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 29,29% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national arrachait 41,16% des voix sur le territoire. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 43,85% lors du choc des européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 47,22% pour le Rassemblement national. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Guillaume Florquin.

16:58 - La commune d'Hasnon plutôt mobilisée lors des élections En 2020, la participation à Hasnon était évaluée à 56,11 % au premier tour (au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale), représentant 1 749 votants alors que le pays était troublé par le Covid-19. Notons que les élections municipales demeurent en effet traditionnellement, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs participent le plus. La présidentielle de 2022 a d'ailleurs enregistré une participation de 74,26 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 53,98 % des électeurs (soit environ 1 615 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 68,54 %, bien au-delà des 45,73 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité soucieuse de voter. Pour ces élections municipales 2026, cette donnée à Hasnon sera en tout cas déterminante dans l'issue du scrutin.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Hasnon Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants d'Hasnon portaient leur choix sur Guillaume Florquin (Rassemblement National) avec 47,22% au premier tour. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Pour le tour unique des européennes précédemment, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,85%). Le panorama politique d'Hasnon a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un paysage politique fragmenté, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Hasnon présentait un équilibre complexe lors des dernières élections Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Hasnon plébiscitaient Fabien Roussel (Nupes) avec 37,36% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Fabien Roussel virant de nouveau en tête avec 58,84% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Hasnon votaient en priorité pour Marine Le Pen (31,21%), devant Emmanuel Macron crédité de 21,80%. Le second tour n'a fait que confirmer cette entrée en matière en livrant 56,04% pour Marine Le Pen, contre 43,96% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Hasnon se positionne comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Une fiscalité stable à Hasnon qui pèsera sur le résultat Pour ce qui concerne les contributions locales à Hasnon, le montant moyen versé par foyer fiscal s'est élevé à 574 € en 2024 (derniers chiffres en date) contre 610 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint pourtant désormais environ 43,60 % en 2024 (contre 24,31 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 22 900 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 673 800 euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 19,86 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Hasnon ? Les résultats des dernières élections municipales à Hasnon ont livré un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes, André Desmedt (Divers gauche) a distancé ses rivaux en rassemblant 51,72% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Yannick Nison (Divers gauche) a obtenu 825 votes (48,27%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de André Desmedt a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Hasnon, cette dynamique a forcément dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire sans appel place l'opposition face à un défi immense ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.