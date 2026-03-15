Résultat municipale 2026 à Hasnon (59178) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Hasnon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hasnon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Hasnon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Andy VERDIERE
Andy VERDIERE COEUR D'HASNONAIS 		820 37,15%
André DESMEDT
André DESMEDT Hasnon, une ambition partagée 		744 33,71%
Emmanuel GILLOT
Emmanuel GILLOT UN NOUVEL ELAN POUR HASNON 		368 16,67%
Johan BLANPAIN
Johan BLANPAIN BIEN VIVRE SA VILLE 		275 12,46%
Participation au scrutin Hasnon
Taux de participation 71,17%
Taux d'abstention 28,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,27%
Nombre de votants 2 237

Source : ministère de l’Intérieur

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