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19:19 - Analyse démographique et économique des municipales à Hasparren À Hasparren, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les élections municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,88%. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (19,60%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 3831 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (17,76%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,62%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Hasparren mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 15,90% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - La progression du Rassemblement national RN à Hasparren avant les élections de 2026 Le RN n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal à Hasparren il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 19,07% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 41,51% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 13,21% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Hasparren comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 26,28% pour les européennes. Les législatives enfin offriront, lors du premier tour, un résultat de 28,30% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 32,25% lors du vote final.

16:58 - Résultats électoraux à Hasparren : le point sur l'abstention Au soir de cette élection municipale, le degré de la participation jouera sur les résultats d'Hasparren. Les archives de 2020 indiquent que 3 368 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 62,74 % (bien au-delà des 44,7 % observés au niveau national), nombre d'électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause de l'épidémie de Covid. De longue date, les municipales demeurent en effet, avec la présidentielle, un scrutin où les Français se mobilisent particulièrement. L'élection suprême en 2022 avait d'ailleurs largement mobilisé, avec 77,85 % de participation dans la ville (contre une abstention à 22,15 %). Le nombre de votants aux élections législatives est passé pour sa part de 49,43 % au premier tour en 2022 à 68,58 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'établissait à 49,86 % (51,49 % dans le pays). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une commune civiquement engagée.

15:59 - En 2024, Hasparren a choisi la droite La préférence des électeurs d'Hasparren a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un paysage politique fragmenté. Les élections européennes de juin 2024 à Hasparren avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,28%), avec en deuxième position la liste 'Alliance rurale' de Jean Lassalle qui avait recueilli 15,51% des voix. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Iñaki Echaniz (Union de la gauche) aux avants-postes avec 31,48% au premier tour, devant Sylviane Lopez (Rassemblement National) avec 28,30%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Iñaki Echaniz culminant à 43,38% des votes dans la localité.

14:57 - Dernière présidentielle à Hasparren : les résultats qu'il faut analyser Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Hasparren accordaient leurs suffrages à Annick Trounday (Ensemble !) avec 27,69% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Annick Trounday virant de nouveau en tête avec 54,38% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Hasparren était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 23,99% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 19,07%. Lors de la finale de l'élection à Hasparren, les électeurs accordaient 58,49% pour Emmanuel Macron, contre 41,51% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Hasparren révèle une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Hasparren touchée par la réforme fiscale avant ces municipales Du côté de la fiscalité d'Hasparren, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 575 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 538 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 26,05 % en 2024 (contre 12,58 % en 2020). Cette augmentation est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 195 180 € en 2024, contre 1 302 350 € engrangés en 2020 avec un taux fixé à près de 12,97 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 à Hasparren : une élection pliée dès le premier round Quel bilan doit-on dresser de l'issue du dernier scrutin municipal à Hasparren ? Lors de la première manche électorale, Isabelle Pargade (Divers) a surclassé ses concurrents avec 1 805 soutiens (54,56%). Deuxième, Beñat Inchauspe (Divers centre) a capté 35,55% des voix. Cette victoire au premier tour de Isabelle Pargade a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Hasparren, cet équilibre pose les bases. Le camp adverse devra décupler le nombre de voix favorables ce dimanche pour contester cette hégémonie, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.