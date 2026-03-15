Résultat municipale 2026 à Hasparren (64240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Hasparren a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hasparren, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Hasparren [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle PARGADE
Isabelle PARGADE (25 élus) Hazparne bihotzean, Hasparren au coeur 		2 569 71,48%
  • Isabelle PARGADE
  • Jérôme LARRIEU
  • Marion CHOMEL
  • Emile DIRATCHETTE
  • Christine LAVIGNE
  • Sébastien DURRITZAGUE
  • Annabelle VERGEZ
  • Bixente ETCHEGARAY
  • Maguy BASSAGAISTEGUY
  • Frédéric BONNET
  • Véronique BROUSSAINGARAY
  • Vincent ERROTABEHERE
  • Laetitia NORTIER
  • Ludovic LOISEL
  • Sylvie ETCHART
  • Jean-Marie GOUTENÈGRE
  • Maïté INCABY ETCHEVERRY
  • Gilles PEDOUAN
  • Julie ARRANNO
  • Patrice ROBERT
  • Vaea CHEMBERO
  • Lenaïck DINARD
  • Louise LAFFERRAIRIE
  • Martial HARANGER
  • Benedicte LARRE
Michel OSPITAL
Michel OSPITAL (4 élus) HERRITARREKIN 		1 025 28,52%
  • Michel OSPITAL
  • Anaiz FUNOSAS
  • Sébastien BIDART
  • Laure Antoinette Jeanne HARTXUBEHERE
Participation au scrutin Hasparren
Taux de participation 65,20%
Taux d'abstention 34,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,29%
Nombre de votants 3 749

Source : ministère de l’Intérieur

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