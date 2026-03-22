Résultat de l'élection municipale 2026 à Haspres : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Haspres

Le deuxième tour des élections municipales à Haspres a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Théo Lemaire
Théo Lemaire Divers
HASPRES EN ACTION
  • Théo Lemaire
  • Nora Lefebvre
  • Vincent Hosselet
  • Océane Valentin
  • Bruno Moreau
  • Mélanie Plumecocq
  • Christian Cogez
  • Pauline Simon
  • Maxence Lasselin
  • Claudine Lefebvre
  • Jean Gérard Nève
  • Margot Flahaut
  • Jérôme Dagniaux
  • Catherine Lemaire
  • Benoit Flahaut
  • Nicole Nève
  • Stephane Gyetvai
  • Claudine Moreau
  • Jacques Busin
  • Aurore Thiery
  • Yohann Seulin
  • Aurélie Guilbert
  • Lionel Gyetvai-Villemin
Jean-Yves Vanderschilt
Jean-Yves Vanderschilt Divers
HASPRES À VENIR
  • Jean-Yves Vanderschilt
  • Aurélie Dubut
  • Marie Jean-Philippe L'Ecluse
  • Marie Durcak
  • Didier Herrent
  • Solange Dervaux
  • Sébastien Ponchel
  • Magalie Barbieux
  • Gilles Dumont
  • Alexandra Delliaux
  • Hervé Dewailly
  • Sarah Drubay
  • Michael Delrue
  • Jennifer Desfossés
  • Benoit Devos
  • Nathalie Robert
  • Christian Vallée
  • Marlène Martinache
  • Patrice Koehl
  • Zöe Tebby
  • Antoine Legrand
  • Cassylia Leturcq
  • Jérémy Ponchel
  • Marie-Armelle Morelle
Jean-Francois Delattre
Jean-Francois Delattre Divers
AGIR POUR ET AVEC NOTRE VILLAGE
  • Jean-Francois Delattre
  • Chantal Lemoine
  • Jean-Noël Cocquelet
  • Sylvie Brique Taisne
  • Jean-Luc Regnier
  • Martine Woittequand
  • José Lecomte
  • Mélanie Bauchet
  • Didier Nuttin
  • Evelyne Lemaire épouse Savary
  • Julien Bouchez
  • Marie-Jeanne Colin
  • Joffrey Boulanger
  • Anne Gueguen épouse Flament
  • Sébastien Biache
  • Séverine Cacheux
  • Romain Morelle
  • Victoire Rouze
  • Bruno D Haussy
  • Séverine Mer
  • Sylvain Barbieux
  • Blandine Regueme
  • Nicolas Delahaye
  • Françoise Taisne
  • Sébastien Wojtowicz

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Haspres

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Francois DELATTRE
Jean-Francois DELATTRE (Ballotage) AGIR POUR ET AVEC NOTRE VILLAGE 		491 38,12%
Jean-Yves VANDERSCHILT
Jean-Yves VANDERSCHILT (Ballotage) HASPRES À VENIR 		403 31,29%
Théo LEMAIRE
Théo LEMAIRE (Ballotage) HASPRES EN ACTION 		394 30,59%
Participation au scrutin Haspres
Taux de participation 64,17%
Taux d'abstention 35,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 1 318

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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