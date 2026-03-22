Résultat de l'élection municipale 2026 à Haspres : les résultats du 2e tour

Programme de Jean-Yves Vanderschilt à Haspres (HASPRES À VENIR)

Investir dans l'éducation

La commune d'Haspres met l'accent sur l'importance de l'éducation pour l'avenir de ses jeunes. Des initiatives telles que l'entretien des bâtiments scolaires et la sécurisation des abords des écoles sont prioritaires. De plus, un Conseil Municipal des Jeunes sera mis en place pour favoriser la participation des jeunes dans la vie de la commune.

Sécurité et tranquillité publique

La sécurité des habitants est essentielle pour garantir leur bien-être. Des mesures telles que la vidéosurveillance et l'amélioration de l'éclairage public seront mises en œuvre pour renforcer la sécurité. La commune prévoit également des aménagements pour améliorer la sécurité routière et protéger les piétons.

Gestion budgétaire et communication

Une gestion rigoureuse des finances communales est primordiale pour assurer des investissements durables. La commune s'engage à communiquer clairement et régulièrement sur ses projets pour promouvoir une image positive d'Haspres. La transparence dans la gestion budgétaire est une priorité pour renforcer la confiance des citoyens.

Valorisation du patrimoine

Haspres souhaite préserver et valoriser son patrimoine tout en soutenant ses commerces locaux. Des projets d'entretien des monuments et d'installation de panneaux photovoltaïques sont envisagés pour améliorer l'efficacité énergétique. La création d'une maison médicale est également prévue pour garantir un accès aux soins pour tous les habitants.