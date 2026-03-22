Résultat de l'élection municipale 2026 à Haspres : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Haspres [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Haspres sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Haspres.
L'actu des élections municipales 2026 à Haspres
11:43 - L'élection municipale a déjà livré un résultat instructif
Dans le cadre du premier tour des municipales à Haspres, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 35,83 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Au terme de ce vote, c'est Jean-Francois Delattre qui s'est placé en première position en récoltant 38,12 % des bulletins valides. À sa suite, Jean-Yves Vanderschilt a pris la position de dauphin avec 31,29 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Théo Lemaire s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Haspres
Le deuxième tour des élections municipales à Haspres a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Théo Lemaire
Divers
HASPRES EN ACTION
|
|
Jean-Yves Vanderschilt
Divers
HASPRES À VENIR
|
|
Jean-Francois Delattre
Divers
AGIR POUR ET AVEC NOTRE VILLAGE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Haspres
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Francois DELATTRE (Ballotage) AGIR POUR ET AVEC NOTRE VILLAGE
|491
|38,12%
|Jean-Yves VANDERSCHILT (Ballotage) HASPRES À VENIR
|403
|31,29%
|Théo LEMAIRE (Ballotage) HASPRES EN ACTION
|394
|30,59%
|Participation au scrutin
|Haspres
|Taux de participation
|64,17%
|Taux d'abstention
|35,83%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,37%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Nombre de votants
|1 318
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines d'Haspres
- Haspres (59198)
- Ecole primaire à Haspres
- Maternités à Haspres
- Crèches et garderies à Haspres
- Salaires à Haspres
- Impôts à Haspres
- Dette et budget d'Haspres
- Climat et historique météo d'Haspres
- Accidents à Haspres
- Délinquance à Haspres
- Inondations à Haspres
- Nombre de médecins à Haspres
- Pollution à Haspres
- Entreprises à Haspres
- Prix immobilier à Haspres