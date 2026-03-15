Résultat de l'élection municipale 2026 à Haubourdin : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Haubourdin

Tête de listeListe
Emmanuel Marecaille
Emmanuel Marecaille Liste divers gauche
Haubourdin Alternative Citoyenne
  • Emmanuel Marecaille
  • Juliette Doriath
  • Antoine Thorey
  • Juliette Gambier
  • Quentin Denoyelle
  • Audrey Charlet
  • Damien Cavailles
  • Farida Moumeni
  • Franck Renaud
  • Lola Ayerbe
  • Arnaud Doriath
  • Léa Simon
  • Arnold Gil
  • Angélique Pronnier
  • Jean-Marie Fermon
  • Adeline Serez
  • Erwan Jacques
  • Mélanie Leveugle
  • Raphaël Marchese
  • Lucie Castier
  • Adrien Verhaeghe
  • Sandrine Solon
  • Pierre Vandercamere
  • Stéphanie Fleury
  • Juhani Fermon
  • Solène Vigier
  • Jean-Michel Tisset
  • Carole Jeanne
  • Sylvain Dubrunfaut
  • Enide Antoine
  • Léopold Fruchart
  • Elsa Le Nouys
  • David Lievrouw
  • Christine Debeugny
  • Patrick Delepierre
Pierre Beharelle
Pierre Beharelle Liste divers droite
AGISSONS ENSEMBLE POUR HAUBOURDIN
  • Pierre Beharelle
  • Marie-Noelle Nirel
  • Sebastien Degardin
  • Beatrice Idziorek
  • Jonathan Backelandt
  • Audrey Hiroux
  • Daniel Cattez
  • Delphine Theeten
  • Arnaud Cresson
  • Vanessa Dassonville
  • Yanick Le Claire
  • Jeanne-Marie Dillies
  • Jose Lenfant
  • Celine Bulteel
  • Franck Feret
  • Berangere Gayou
  • Jean-Claude Leurs
  • Amelie Jouret
  • Arnault Lemaire
  • Vanessa Darras
  • Jean-Noel Lecoutre
  • Caroline Charlet
  • Jonathan Olivier
  • Ilona Coolens
  • Bernard Leconte
  • Florence Gruson
  • Benoit Kerrinckx
  • Delphine Tricoit
  • Jean-Paul d'Almeida
  • Pierrette Danion
  • Florian Gillet
  • Maryse Zielinski
  • Julien Lerre
  • Anita Rousseau
  • Bernard Delaby
Victor Catteau
Victor Catteau Liste du Rassemblement National
HAUBOURDIN, FIÈRE ET VIVANTE
  • Victor Catteau
  • Françoise Corneillie
  • Éric Leclercq
  • Margaux Gracia
  • François Wilinski Nowak
  • Sylvie Lotte
  • Rémy Suroy
  • Caroline Godsens
  • Alain Rochedo Leca
  • Élodie Demol
  • Fabrice Dubois
  • Ophélie Baeyaert
  • Mickaël Furchert
  • Gaëlle Vasseur
  • Loïc Talpe
  • Mathilde Lepers
  • François Ricco
  • Aurélie Lepez
  • Baptiste Pagniez
  • Sylvie Knockaert
  • Émilien Maës
  • Fabienne Caudron
  • Sébastien Bouillet
  • Pascale Robert
  • Thomas Darras
  • Anne-Sophie Semail
  • Jean-Michel Loletto
  • Marie-Paule Petit
  • Roger Hovine
  • Annie de Keyster
  • Pascal Clinkemaillie
  • Madeleine Dours
  • Éric Médina

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Beharelle
Pierre Beharelle (28 élus) Agissons ensemble pour haubourdin 		1 774 67,89%
  • Pierre Beharelle
  • Béatrice Idziorek
  • Daniel Cattez
  • Marie-Noëlle Nirel
  • Marc Buquet
  • Françoise Corneillie
  • Jonathan Backelandt
  • Audrey Hiroux
  • Eric Leclercq
  • Delphine Theeten
  • Sébastien Degardin
  • Vanessa Dassonville
  • Antoine Cerveaux
  • Jeannine Guilluy
  • Cédric Lemaitre
  • Sylvie Bouche
  • Yannick Le Claire
  • Jeanne-Marie Dillies
  • Claude Lombard
  • Julie Prin
  • Jean-Noël Lecoutre
  • Amélie Flourest
  • Jean-Claude Leurs
  • Sophie Mushondt
  • Arnaud Cresson
  • Bérangère Gayou
  • Laurent Rivas
  • Christiane Bzdynga
Nathalie Capy
Nathalie Capy (3 élus) Haubourdin plus humain 		451 17,25%
  • Nathalie Capy
  • Adrien Bourdon
  • Énide Antoine
Tigran Arakelian
Tigran Arakelian (2 élus) L'haubourdinois gagnant 		388 14,84%
  • Tigran Arakelian
  • Virginie Cogé
Participation au scrutin Haubourdin
Taux de participation 28,21%
Taux d'abstention 71,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 779

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Delaby
Bernard Delaby (29 élus) Reussir avec tous les haubourdinois 		3 457 70,19%
  • Bernard Delaby
  • Anita Rousseau
  • Jean-Luc Lesaffre
  • Marie-Noëlle Nirel
  • Daniel Cattez
  • Françoise Dupuit
  • Marc Buquet
  • Sylvie Cruypenninck
  • Pierre Beharelle
  • Olivia Cocozza
  • Antoine Cerveaux
  • Françoise Corneillie
  • Claude Lombard
  • Béatrice Idziorek
  • Abdeslam Chaouch
  • Bérangère Bernard
  • Bernard Chabierski
  • Christiane Bzdynga
  • Eric Leclercq
  • Delphine Theeten
  • Matthieu Caboche
  • Merile Ozturk
  • Bernard Leconte
  • Marie-Pierre Leveque
  • Jean-Noël Lecoutre
  • Jeannine Guilly
  • Patrick Bulteel
  • Jeanne-Marie Dillies
  • Goldy Lorier
Anthony Obin
Anthony Obin (3 élus) Haubourdin demain 		955 19,39%
  • Anthony Obin
  • Aline Mons
  • Fabrice Meriaux
Enide Antoine
Enide Antoine (1 élu) L'humain d'abord à haubourdin 		513 10,41%
  • Enide Antoine
Participation au scrutin Haubourdin
Taux de participation 53,62%
Taux d'abstention 46,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,29%
Nombre de votants 5 200

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