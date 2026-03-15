Résultat de l'élection municipale 2026 à Haubourdin : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Haubourdin [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Haubourdin sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Haubourdin.
L'actu des élections municipales 2026 à Haubourdin
13:09 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Haubourdin
Qui l'avait emporté lors des élections municipales il y a six ans à Haubourdin ? Au soir du premier tour, Pierre Beharelle (Divers droite) a pris la première place en obtenant 67,89% des soutiens. Dans la position de la principale opposante, Nathalie Capy (Parti communiste français) a rassemblé 451 voix (17,25%). La troisième place est revenue à Tigran Arakelian (Divers droite), s'adjugeant 388 bulletins (14,84%). Ce triomphe au premier tour du candidat Divers droite a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Haubourdin, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Pour les opposants, faire basculer une telle majorité sera ce dimanche le principal défi, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Elections à Haubourdin : les horaires des bureaux de vote
Le premier tour des municipales 2026 se déroule ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin va permettre de désigner les élus locaux des 35 000 communes françaises. Pour rappel, les dernières municipales ont débuté en mars 2020, au coeur de la pandémie de covid. Retrouvez ci-dessous la liste des prétendants à Haubourdin. Pour voter, les électeurs de l'agglomération pourront se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote d'Haubourdin. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir gratuitement les résultats des élections municipales à Haubourdin dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Haubourdin
|Tête de listeListe
|
Emmanuel Marecaille
Liste divers gauche
Haubourdin Alternative Citoyenne
|
|
Pierre Beharelle
Liste divers droite
AGISSONS ENSEMBLE POUR HAUBOURDIN
|
|
Victor Catteau
Liste du Rassemblement National
HAUBOURDIN, FIÈRE ET VIVANTE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Beharelle (28 élus) Agissons ensemble pour haubourdin
|1 774
|67,89%
|
|Nathalie Capy (3 élus) Haubourdin plus humain
|451
|17,25%
|
|Tigran Arakelian (2 élus) L'haubourdinois gagnant
|388
|14,84%
|
|Participation au scrutin
|Haubourdin
|Taux de participation
|28,21%
|Taux d'abstention
|71,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 779
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Delaby (29 élus) Reussir avec tous les haubourdinois
|3 457
|70,19%
|
|Anthony Obin (3 élus) Haubourdin demain
|955
|19,39%
|
|Enide Antoine (1 élu) L'humain d'abord à haubourdin
|513
|10,41%
|
|Participation au scrutin
|Haubourdin
|Taux de participation
|53,62%
|Taux d'abstention
|46,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,29%
|Nombre de votants
|5 200
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