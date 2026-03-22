Résultat de l'élection municipale 2026 à Haubourdin : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Haubourdin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Haubourdin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Haubourdin.
L'actu des élections municipales 2026 à Haubourdin
11:49 - Que disaient les résultats de l'élection à Haubourdin dimanche dernier ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Haubourdin, c'est Pierre Beharelle (Divers droite) qui s'est arrogé la première place en récoltant 48,90 % des bulletins valides. Victor Catteau (Rassemblement National) s'est classé deuxième avec 34,80 %. Le match a nettement tourné à l'avantage du leader. Pierre Beharelle a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 18 points depuis 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Emmanuel Marecaille (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Haubourdin, le rendez-vous électoral a mobilisé 49,69 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Haubourdin
Le deuxième tour des élections municipales à Haubourdin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Emmanuel Marecaille
Liste divers gauche
Haubourdin Alternative Citoyenne
|
|
Pierre Beharelle
Liste divers droite
AGISSONS ENSEMBLE POUR HAUBOURDIN
|
|
Victor Catteau
Liste du Rassemblement National
HAUBOURDIN, FIÈRE ET VIVANTE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Haubourdin
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre BEHARELLE (Ballotage) AGISSONS ENSEMBLE POUR HAUBOURDIN
|2 352
|48,90%
|Victor CATTEAU (Ballotage) HAUBOURDIN, FIÈRE ET VIVANTE
|1 674
|34,80%
|Emmanuel MARECAILLE (Ballotage) Haubourdin Alternative Citoyenne
|784
|16,30%
|Participation au scrutin
|Haubourdin
|Taux de participation
|49,69%
|Taux d'abstention
|50,31%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,24%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Nombre de votants
|4 913
Source : ministère de l’Intérieur
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