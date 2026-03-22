Résultat de l'élection municipale 2026 à Haubourdin : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Haubourdin

Le deuxième tour des élections municipales à Haubourdin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Emmanuel Marecaille
Emmanuel Marecaille Liste divers gauche
Haubourdin Alternative Citoyenne
  • Emmanuel Marecaille
  • Juliette Doriath
  • Antoine Thorey
  • Juliette Gambier
  • Quentin Denoyelle
  • Audrey Charlet
  • Damien Cavailles
  • Farida Moumeni
  • Franck Renaud
  • Lola Ayerbe
  • Arnaud Doriath
  • Léa Simon
  • Arnold Gil
  • Angélique Pronnier
  • Jean-Marie Fermon
  • Adeline Serez
  • Erwan Jacques
  • Mélanie Leveugle
  • Raphaël Marchese
  • Lucie Castier
  • Adrien Verhaeghe
  • Sandrine Solon
  • Pierre Vandercamere
  • Stéphanie Fleury
  • Juhani Fermon
  • Solène Vigier
  • Jean-Michel Tisset
  • Carole Jeanne
  • Sylvain Dubrunfaut
  • Enide Antoine
  • Léopold Fruchart
  • Elsa Le Nouys
  • David Lievrouw
  • Christine Debeugny
  • Patrick Delepierre
Pierre Beharelle
Pierre Beharelle Liste divers droite
AGISSONS ENSEMBLE POUR HAUBOURDIN
  • Pierre Beharelle
  • Marie-Noelle Nirel
  • Sebastien Degardin
  • Beatrice Idziorek
  • Jonathan Backelandt
  • Audrey Hiroux
  • Daniel Cattez
  • Delphine Theeten
  • Arnaud Cresson
  • Vanessa Dassonville
  • Yanick Le Claire
  • Jeanne-Marie Dillies
  • Jose Lenfant
  • Celine Bulteel
  • Franck Feret
  • Berangere Gayou
  • Jean-Claude Leurs
  • Amelie Jouret
  • Arnault Lemaire
  • Vanessa Darras
  • Jean-Noel Lecoutre
  • Caroline Charlet
  • Jonathan Olivier
  • Ilona Coolens
  • Bernard Leconte
  • Florence Gruson
  • Benoit Kerrinckx
  • Delphine Tricoit
  • Jean-Paul d'Almeida
  • Pierrette Danion
  • Florian Gillet
  • Maryse Zielinski
  • Julien Lerre
  • Anita Rousseau
  • Bernard Delaby
Victor Catteau
Victor Catteau Liste du Rassemblement National
HAUBOURDIN, FIÈRE ET VIVANTE
  • Victor Catteau
  • Françoise Corneillie
  • Éric Leclercq
  • Margaux Gracia
  • François Wilinski Nowak
  • Sylvie Lotte
  • Rémy Suroy
  • Caroline Godsens
  • Alain Rochedo Leca
  • Élodie Demol
  • Fabrice Dubois
  • Ophélie Baeyaert
  • Mickaël Furchert
  • Gaëlle Vasseur
  • Loïc Talpe
  • Mathilde Lepers
  • François Ricco
  • Aurélie Lepez
  • Baptiste Pagniez
  • Sylvie Knockaert
  • Émilien Maës
  • Fabienne Caudron
  • Sébastien Bouillet
  • Pascale Robert
  • Thomas Darras
  • Anne-Sophie Semail
  • Jean-Michel Loletto
  • Marie-Paule Petit
  • Roger Hovine
  • Annie de Keyster
  • Pascal Clinkemaillie
  • Madeleine Dours
  • Éric Médina

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Haubourdin

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre BEHARELLE
Pierre BEHARELLE (Ballotage) AGISSONS ENSEMBLE POUR HAUBOURDIN 		2 352 48,90%
Victor CATTEAU
Victor CATTEAU (Ballotage) HAUBOURDIN, FIÈRE ET VIVANTE 		1 674 34,80%
Emmanuel MARECAILLE
Emmanuel MARECAILLE (Ballotage) Haubourdin Alternative Citoyenne 		784 16,30%
Participation au scrutin Haubourdin
Taux de participation 49,69%
Taux d'abstention 50,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 4 913

Source : ministère de l’Intérieur

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