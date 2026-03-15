Résultat municipale 2026 à Haulchin (59121) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Haulchin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Haulchin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Haulchin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno RACZKIEWICZ
Bruno RACZKIEWICZ (15 élus) Cap 26-32 pour Haulchin continuons ensemble 		542 50,94%
  • Bruno RACZKIEWICZ
  • Amélie PARSY
  • Karl JOURNET
  • Marina RODRIGUES
  • Olivier JACQMART
  • Elodie LALOY
  • Vincent CHARLET
  • Anne-Marie SOUPLET
  • Mathieu BECART
  • Sabrina CUCCHIARA
  • Alain BONNAFOUS
  • Henriette FLAMENT
  • Marius HARVENT
  • Jocelyne CHOQUET
  • Jean-Bernard MOUI
Isabelle HEGO-GAUTIER
Isabelle HEGO-GAUTIER (4 élus) HAULCHIN POUR VOUS ET AVEC VOUS 		522 49,06%
  • Isabelle HEGO-GAUTIER
  • Jean-Yves THIERY
  • Chantal DAVID
  • Johan DUFOUR
Participation au scrutin Haulchin
Taux de participation 63,48%
Taux d'abstention 36,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 1 090

Source : ministère de l’Intérieur

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