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19:19 - Dynamique électorale à Haulchin : une analyse socio-démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Haulchin, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur député. Avec une population de 2 307 habitants répartis dans 1 060 logements, cette ville présente une densité de 450 hab par km². L'existence de 80 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (79,91%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 25,91% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 183 € par mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,56%, synonyme d'une situation économique fragile. À Haulchin, les préoccupations locales, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, se mêlent aux défis français.

17:57 - Rassemblement national à Haulchin : les données clés Le RN n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Haulchin il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 44,65% des votes lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 65,93% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 41,56% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement nationaliste sécurisait 64,35% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 56,73% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives anticipées donneront, lors du premier tour, un résultat de 60,83% pour le mouvement nationaliste. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Sébastien Chenu.

16:58 - Rétrospective : la participation à Haulchin avant 2026 Pour rappel, la participation s'élevait à 52,36 % à Haulchin lors des municipales de 2020 (un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays), en pleine épidémie de Covid-19 à l'époque. Le choix du locataire de l'Elysée avait pour sa part fortement mobilisé, avec 75,09 % de participation dans la ville (contre 24,91 % d'abstention). Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 49,22 % des électeurs, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation grimper très nettement à 62,68 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 51,55 % des citoyens locaux. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le territoire s'affiche in fine comme une contrée assez participative. Au soir des élections municipales 2026, l'état de la participation jouera en définitive sur les résultats d'Haulchin.

15:59 - Le vote d'Haulchin nettement ancré au centre en 2024 Sébastien Chenu (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des législatives à Haulchin en 2024 avec 60,83%. Cédric Brun (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 17,21%. Les électeurs tranchaient d'ailleurs le sujet directement dans la circonscription, où l'élection s'est achevée d'entrée avec 58,32% Le choc des Européennes en amont à Haulchin avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (56,73%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 9,18% des votes. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Haulchin : des résultats particulièrement parlants lors des scrutins il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Haulchin accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 44,65%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 18,12%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 65,93% pour Marine Le Pen, contre 34,07% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Haulchin portaient leur choix sur Sébastien Chenu (RN) avec 41,56% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 64,35% des suffrages.

12:58 - La fiscalité, enjeu clé des municipales à Haulchin S'agissant des contributions locales à Haulchin, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 813 € en 2024 (données les plus récentes) contre 942 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à 38,79 % en 2024 (contre 22,50 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %, soit une progression de 1,2 point depuis 2020. Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 21 600 euros en 2024, bien en deçà des 407 360 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 22,50 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Le résultat des dernières élections municipales à Haulchin Les rapports de force politiques locaux actuels restent, encore aujourd'hui, conditionnés par le résultat des dernières élections municipales à Haulchin. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Bruno Raczkiewicz a pris les commandes en récoltant 513 voix (61,65%). Derrière, Marie-Claire Bailleux a engrangé 38,34% des bulletins valides. Ce succès d'emblée a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Haulchin, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour le camp adverse, renverser une majorité si large constituera ce dimanche une épreuve titanesque, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.