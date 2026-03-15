Résultat de l'élection municipale 2026 à Hautmont : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Hautmont [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Hautmont sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Hautmont.
L'actu des élections municipales 2026 à Hautmont
13:09 - Le résultat de la liste "Ecouter, Rassembler Et Agir Pour Hautmont" à la municipale de 2020 à Hautmont
Les résultats des dernières élections municipales à Hautmont ont fourni un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour à l'époque, Joël Wilmotte (Les Républicains) a pris l'ascendant sur ses rivaux en obtenant 1 444 voix (46,76%). Deuxième, Stéphane Wilmotte (Divers droite) a engrangé 1 157 bulletins valides (37,46%). Un différentiel notable. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Stéphane Wilmotte l'a finalement emporté avec 52,96% des voix, face à Joël Wilmotte qui a obtenu 47,03% des électeurs. C'est néanmoins un renversement complet de situation qui est survenu, où les voix de réserve ont été pleinement cruciales. Si Joël Wilmotte a réalisé la meilleure progression en ajoutant 591 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Divers droite a sans doute tiré parti du report de voix des listes éliminées. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Hautmont, cette répartition historique des voix sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser.
09:57 - Elections à Hautmont : les horaires des bureaux de vote
Les 9 bureaux de vote de la commune d'Hautmont sont accessibles de 8 h à 18 h pour permettre aux votants de s'exprimer. Les municipales sont l'occasion pour les Français de se prononcer sur la manière dont est gérée leur commune. À Hautmont et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Qui sera élu après Stéphane Wilmotte (Divers droite), qui a remporté l'élection en 2020 au deuxième tour ? Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Hautmont est disponible ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Hautmont
|Tête de listeListe
|
Stephane Wilmotte
Liste divers droite
Ecouter rassembler et agir pour Hautmont
|
|
Quentin Mabille
Liste divers droite
FIERS D'ÊTRE HAUTMONTOIS
|
|
Mohamed Dahmane
Liste Divers
HAUTMONT, ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Wilmotte (26 élus) Ecouter, rassembler et agir pour hautmont
|1 968
|52,96%
|
|Joël Wilmotte (7 élus) Toujours aussi fiers d'etre hautmontois
|1 748
|47,03%
|
|Participation au scrutin
|Hautmont
|Taux de participation
|39,45%
|Taux d'abstention
|60,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 774
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Wilmotte Toujours aussi fiers d'etre hautmontois
|1 444
|46,76%
|Stéphane Wilmotte Ecouter, rassembler et agir pour hautmont
|1 157
|37,46%
|Antony Larroque Hautmont pour tous
|487
|15,77%
|Participation au scrutin
|Hautmont
|Taux de participation
|33,12%
|Taux d'abstention
|66,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 162
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Wilmotte (29 élus) Fiers d' être hautmontois
|3 377
|67,01%
|
|Frédéric Divina (1 élu) Un avenir pour hautmont
|557
|11,05%
|
|Ghislaine Bruyere-Bourgeois (1 élu) Hautmont rassemblé et solidaire
|456
|9,04%
|
|Jean-Michel Moulun (1 élu) Hautmont bleu marine
|354
|7,02%
|
|Willy Bell (1 élu) Hautmont autrement
|295
|5,85%
|
|Participation au scrutin
|Hautmont
|Taux de participation
|52,81%
|Taux d'abstention
|47,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,81%
|Nombre de votants
|5 132
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