Résultat de l'élection municipale 2026 à Hautmont : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Hautmont

Tête de listeListe
Stephane Wilmotte
Stephane Wilmotte Liste divers droite
Ecouter rassembler et agir pour Hautmont
  • Stephane Wilmotte
  • Aude Van Cauwenberge
  • David Van Den Broeck
  • Caroline Gigarel
  • Didier Wasterlain
  • Genevieve Larvor
  • Gilles Becquet
  • Malika Boudina
  • Said Lalami
  • Marie-Catherine Flinois
  • Philippe Direz
  • Malika Lottegier
  • Olivier Martin
  • Anne Dubus
  • Michel Trigaut
  • Nicole Dufour
  • Stephane Dufour
  • Adeline Dubreucq
  • Antony Larroque
  • Laetitia Roland-Polin
  • Bernard Bondue
  • Daniele Laurent
  • Lahcen Lhou
  • Audrey Monier
  • Jacques Buyle
  • Annie Froment
  • Patrick Barre
  • Marjorie Allion
  • Alexis Dubuisson
  • Marie Joelle Duchateau
  • Djamel Belaziz
  • Chantal Douay Claisse
  • Franck Cornut
  • Rejane Guerbignot
  • Eric Cordelois
Quentin Mabille
Quentin Mabille Liste divers droite
FIERS D'ÊTRE HAUTMONTOIS
  • Quentin Mabille
  • Beatrice Deconinck
  • Olivier Silva
  • Nathalie Daenen
  • Ahmed Lahouassa
  • Fatima Nounouh
  • Christophe Foriel
  • Sylvie Foriel
  • Mohammed Rahhaoui
  • Brigitte Rouly
  • Pascal Forgez
  • Emmanuelle Parent
  • Vincent Botteau
  • Annabelle Demulder
  • Christophe Dehenne
  • Sandrine Maillard
  • Andy Basuyaux
  • Aurélie Arcas
  • Ferlane Noel
  • Laure Miot
  • Pascal Brissez
  • Anaïs Lefebvre
  • Kévin Leseine
  • Eloïse Lacroix
  • Emmanuel Lloris
  • Angèle Vekeman
  • Frédéric Wauters
  • Chantal Carion
  • Alexandre Lekim
  • Delphine Severin
  • Bruno Dubreucq
  • Sylvie Aupetit
  • Bernard Pauze
  • Eliane Bayart
  • Georges Henry
Mohamed Dahmane
Mohamed Dahmane Liste Divers
HAUTMONT, ENSEMBLE
  • Mohamed Dahmane
  • Ludivine Caille
  • Idriss Lahouassa
  • Myriam Alouache
  • Théo Rosier
  • Jessica Brodka
  • Smaïn Hammache
  • Sandra de Gouveia
  • Djameldine Hadj-Safi
  • Malvina Mahodeau
  • Abdelrani Hammache
  • Laetitia Delsarte
  • Yassine Santoro
  • Baya Djihoud
  • Wassim Belaziz
  • Emma Fontenelle
  • David Ayel
  • Alice Huylebroeck
  • Mohamed Meziani
  • Kenza Dahmane
  • Dylan Gera
  • Alexiel Rosier
  • Dehimi Lahouassa
  • Cindy Motheron
  • Dimitri Henry
  • Fatiha Lachhab
  • Vincent Quenet
  • Dounia Medjeroub
  • Mohad Yaakoubi
  • Chahima Daghri
  • Selim Fekir
  • Lena Sayah
  • Christopher Wanecque

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Wilmotte
Stéphane Wilmotte (26 élus) Ecouter, rassembler et agir pour hautmont 		1 968 52,96%
  • Stéphane Wilmotte
  • Caroline Friart
  • Bernard Bondue
  • Aude Van Cauwenberge
  • Antony Larroque
  • Geneviève Larvor
  • Didier Wasterlain
  • Malika Boudina
  • Christophe Gigarel
  • Marie-Catherine Flinois
  • Stéphane Dufour
  • Malika Lottegier
  • Olivier Martin
  • Nicole Dufour
  • Michel Trigaut
  • Danièle Laurent
  • Philippe Direz
  • Kelly Baillon
  • David Van Den Broeck
  • Laëtitia Roland
  • Fabien Cloez
  • Ophélie Faroux
  • Maxime Abraham
  • Audrey Delvas
  • Alexis Dubuisson
  • Annie Froment
Joël Wilmotte
Joël Wilmotte (7 élus) Toujours aussi fiers d'etre hautmontois 		1 748 47,03%
  • Joël Wilmotte
  • Evelyne Glacet Nee Lebrun
  • Daniel Devins
  • Marie-José Leroy Nee Vandesande
  • Christophe Foriel
  • Odile Hazebroucq
  • Pierre James
Participation au scrutin Hautmont
Taux de participation 39,45%
Taux d'abstention 60,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 774

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Wilmotte
Joël Wilmotte Toujours aussi fiers d'etre hautmontois 		1 444 46,76%
Stéphane Wilmotte
Stéphane Wilmotte Ecouter, rassembler et agir pour hautmont 		1 157 37,46%
Antony Larroque
Antony Larroque Hautmont pour tous 		487 15,77%
Participation au scrutin Hautmont
Taux de participation 33,12%
Taux d'abstention 66,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 162

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Wilmotte
Joël Wilmotte (29 élus) Fiers d' être hautmontois 		3 377 67,01%
  • Joël Wilmotte
  • Evelyne Glacet Née Lebrun
  • Daniel Devins
  • Suzanne Thiefaine Delacencellerie
  • Jean-Louis Leroy
  • Marie-José Leroy Née Vandesande
  • Christophe Foriel
  • Aude Wilmotte-Van Cauwenberge
  • Bernard Bondue
  • Dominique Cornut Née Crepin
  • Daniel Mary
  • Nadine Demeyer Née Vincent
  • Francis Colinet
  • Marie-Madeleine Pire
  • Raymond Macaret
  • Réjane Liebecq
  • Christophe Gigarel
  • Christine Sottiaux Née Jacques
  • Fabien Cloez
  • Monique Millot Née Herphelin
  • Jérémy Bettignies
  • Brigitte De Buyst Née Rouly
  • Stéphane Wilmotte
  • Laurence Bocquet
  • Quentin Mabille
  • Marie-Thérèse Maczak Née Dubois
  • Laurent Delatte
  • Josépha Lasselin Née Rak
  • Philippe Van Cornewal
Frédéric Divina
Frédéric Divina (1 élu) Un avenir pour hautmont 		557 11,05%
  • Frédéric Divina
Ghislaine Bruyere-Bourgeois
Ghislaine Bruyere-Bourgeois (1 élu) Hautmont rassemblé et solidaire 		456 9,04%
  • Ghislaine Bruyere-Bourgeois
Jean-Michel Moulun
Jean-Michel Moulun (1 élu) Hautmont bleu marine 		354 7,02%
  • Jean-Michel Moulun
Willy Bell
Willy Bell (1 élu) Hautmont autrement 		295 5,85%
  • Willy Bell
Participation au scrutin Hautmont
Taux de participation 52,81%
Taux d'abstention 47,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Nombre de votants 5 132

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