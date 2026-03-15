Résultat municipale 2026 à Hautmont (59330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Hautmont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hautmont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Hautmont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stephane WILMOTTE
Stephane WILMOTTE (27 élus) Ecouter rassembler et agir pour Hautmont 		2 935 61,11%
  • Stephane WILMOTTE
  • Aude VAN CAUWENBERGE
  • David VAN DEN BROECK
  • Caroline GIGAREL
  • Didier WASTERLAIN
  • Genevieve LARVOR
  • Gilles BECQUET
  • Malika BOUDINA
  • Said LALAMI
  • Marie-Catherine FLINOIS
  • Philippe DIREZ
  • Malika LOTTEGIER
  • Olivier MARTIN
  • Anne DUBUS
  • Michel TRIGAUT
  • Nicole DUFOUR
  • Stephane DUFOUR
  • Adeline DUBREUCQ
  • Antony LARROQUE
  • Laetitia ROLAND-POLIN
  • Bernard BONDUE
  • Daniele LAURENT
  • Lahcen LHOU
  • Audrey MONIER
  • Jacques BUYLE
  • Annie FROMENT
  • Patrick BARRE
Quentin MABILLE
Quentin MABILLE (4 élus) FIERS D'ÊTRE HAUTMONTOIS 		1 254 26,11%
  • Quentin MABILLE
  • Beatrice DECONINCK
  • Olivier SILVA
  • Nathalie DAENEN
Mohamed DAHMANE
Mohamed DAHMANE (2 élus) HAUTMONT, ENSEMBLE 		614 12,78%
  • Mohamed DAHMANE
  • Ludivine CAILLE
Participation au scrutin Hautmont
Taux de participation 50,42%
Taux d'abstention 49,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,41%
Nombre de votants 4 867

Source : ministère de l’Intérieur

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