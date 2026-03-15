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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Hautmont A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Hautmont regorge de diversité et d'activités. Avec ses 14 197 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 427 entreprises, Hautmont offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (67,23%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les 1 037 résidents étrangers, représentant 7,30% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 1 968 €/mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 27,67%, annonçant une situation économique précaire. À Hautmont, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le score du RN à Hautmont ? Le mouvement nationaliste restait loin du podium lors des élections municipales à Hautmont en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen amassait 43,11% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 63,88% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 36,74% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national validait 57,95% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 54,19% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 56,34% pour le Rassemblement national. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Michael Taverne.

16:58 - Les électeurs d'Hautmont vont-ils se mobiliser aux municipales ? Il y a six ans à Hautmont, le tour de chauffe des élections municipales avait vu 33,12 % des électeurs aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, un chiffre assez faible. 3 162 votants s'étaient alors manifestés, en pleine pandémie à l'époque. On observe pourtant traditionnellement qu'une municipale demeure, avec la présidentielle, le rendez-vous où les Français se mobilisent le plus. Le choix du locataire de l'Elysée avait à ce titre suscité un fort engouement, avec 61,08 % de participation dans la ville (38,92 % d'abstention). La mobilisation atteignait pour sa part 37,33 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 50,25 %, contre seulement 32,22 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée où la participation peine à décoller. En ce jour de municipale à Hautmont, cette donnée sera en tout cas observée de près.

15:59 - Le vote d'Hautmont nettement ancré au centre en 2024 Lors du scrutin législatif du printemps 2024, les votants d'Hautmont portaient leur choix sur Michael Taverne (Rassemblement National) avec 56,34% au premier tour. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (54,19%). Ce retour sur les résultats de 2024 révèle donc que Hautmont demeurait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite, confortant encore un peu plus sa position.

14:57 - À Hautmont, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un vote pour le Rassemblement national Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Hautmont plaçaient Marine Le Pen en tête avec 43,11% des inscrits, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 24,12%. Lors de la finale de l'élection à Hautmont, les électeurs accordaient 63,88% pour Marine Le Pen, contre 36,12% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Hautmont soutenaient en priorité Michaël Taverne (RN) avec 36,74% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,95% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Hautmont se positionne comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Élections municipales : les impôts vont-ils peser à Hautmont ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Hautmont, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 24,18 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 54 330 € la même année. Une recette bien loin des 2 131 690 € récoltés en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement son produit et contraignant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Hautmont s'est établi à un peu moins de 44,04 % en 2024 (contre 25,26 % en 2020). Mais attention : cette hausse est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Hautmont a atteint 655 € en 2024 contre 626 euros en début de mandat.

11:59 - Le résultat de la liste "Ecouter, Rassembler Et Agir Pour Hautmont" à la municipale de 2020 à Hautmont Les résultats des dernières élections municipales à Hautmont ont fourni un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour à l'époque, Joël Wilmotte (Les Républicains) a pris l'ascendant sur ses rivaux en obtenant 1 444 voix (46,76%). Deuxième, Stéphane Wilmotte (Divers droite) a engrangé 1 157 bulletins valides (37,46%). Un différentiel notable. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Stéphane Wilmotte l'a finalement emporté avec 52,96% des voix, face à Joël Wilmotte qui a obtenu 47,03% des électeurs. C'est néanmoins un renversement complet de situation qui est survenu, où les voix de réserve ont été pleinement cruciales. Si Joël Wilmotte a réalisé la meilleure progression en ajoutant 591 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Divers droite a sans doute tiré parti du report de voix des listes éliminées. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Hautmont, cette répartition historique des voix sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser.