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19:17 - Les défis socio-économiques de Hauville et leurs implications électorales La structure démographique et socio-économique de Hauville détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des municipales. Dans le bourg, 18,03% des résidents sont des enfants, et 7,56% ont plus de 75 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de familles possédant au moins une voiture (87,18%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 769 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,20%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,02%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Hauville mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 22,60% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - La commune de Hauville s'ancre du côté du RN Le Rassemblement national n'était pas représenté à la dernière campagne municipale à Hauville en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 33,25% des suffrages lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 51,91% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 33,27% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le Rassemblement national réunissait 53,13% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 49,39% aux élections européennes. Les législatives anticipées offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 50,47% pour le Rassemblement national. Il achèvera sa course en tête avec 56,75% lors du vote final, actant la victoire pour Kévin Mauvieux.

16:58 - Aux dernières municipales, 38,89 % d'abstention à Hauville Pour ces municipales, la désertion des bureaux de vote à Hauville sera déterminante dans l'issue du scrutin. Aux municipales de 2020, l'abstention avait atteint 38,89 % au premier round, très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors qu'en raison de l'épidémie de Covid, beaucoup d'électeurs avaient choisi de ne pas se déplacer. En revanche, la présidentielle de 2022 a affiché une abstention de 22,78 % localement. L'abstention aux législatives, mesurée à 49,43 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 28,00 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 44,83 %. En regardant l'ensemble, les données semblent constituer une localité globalement épargnée par l'abstention par rapport au reste de la France.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Hauville Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Hauville. Lors des dernières européennes, le podium à Hauville s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (49,39%), devançant Valérie Hayer (12,70%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,96%). Les élections législatives à Hauville près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Kévin Mauvieux (Rassemblement National) aux avants-postes avec 50,47% au premier tour, devant Marie Tamarelle Verhaeghe (Ensemble !) avec 20,94%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Kévin Mauvieux culminant à 56,75% des votes dans la localité.

14:57 - Les électeurs de Hauville avaient résolument opté pour le Rassemblement national il y a 4 ans La physionomie politique de Hauville laisse apparaître une commune fortement ancrée à l'extrême droite. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Hauville choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 33,25% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 25,28%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,91% pour Marine Le Pen, contre 48,09% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Hauville soutenaient en priorité Kévin Mauvieux (RN) avec 33,27% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,13% des suffrages.

12:58 - À Hauville, les impôts sont en hausse à l'approche des municipales Tandis que les impôts locaux se sont alourdis à Hauville entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 8,42 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 7 600 euros la même année, en net recul par rapport aux 99 380 € récoltés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Hauville atteint désormais 34,57 % en 2024 (contre 14,33 % en 2020). Une donnée à mettre en perspective avec la moyenne du pays, située à près de 40 %. Mais attention : cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Hauville s'est établi à 528 € en 2024 (contre 359 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Hauville L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Hauville est très instructive. Au terme du premier tour, William Mignot a viré en tête en recueillant 33,92% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Eric Lefèbvre a engrangé 164 suffrages en sa faveur (26,36%). Une troisième force s'est dégagée derrière Claude Taleb, rassemblant 24,91% des suffrages. Un large écart. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. William Mignot l'a finalement emporté avec 59,69% des votes, face à Claude Taleb qui a obtenu 239 électeurs (40,30%). , ajoutant 143 voix supplémentaires entre les deux tours.