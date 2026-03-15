Résultat municipale 2026 à Hauville (27350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Hauville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hauville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Hauville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
William MIGNOT
William MIGNOT (13 élus) POUR HAUVILLE CONTINUONS ENSEMBLE 		486 63,95%
  • William MIGNOT
  • Annie JANELA
  • Jean-Marie DAMM
  • Sabrina AUBERT
  • Thierry FAUCON
  • Christine DUPERRON
  • Didier DUPUY
  • Severine EDDE
  • Jean-Pierre CROGUENNEC
  • Virginie LUST
  • Herve LESTERLAN
  • Delphine SCHEWE
  • Arnaud DELANOS
Celine BOURLIER
Celine BOURLIER (2 élus) HAUVILLE CITOYENNE 		212 27,89%
  • Celine BOURLIER
  • Thibault CARDON
Juanito GREGORIO
Juanito GREGORIO UN SOUFFLE NOUVEAU POUR HAUVILLE 		62 8,16%
Participation au scrutin Hauville
Taux de participation 70,21%
Taux d'abstention 29,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 780

Source : ministère de l’Intérieur

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