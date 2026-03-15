Résultat de l'élection municipale 2026 à Hayange : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Hayange [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Hayange sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Hayange.
L'actu des élections municipales 2026 à Hayange
13:09 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Hayange
À Hayange, les résultats des municipales précédentes ont été particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Fabien Engelmann (Rassemblement National) a pris l'ascendant sur ses concurrents en totalisant 63,14% des bulletins. Derrière, Rebecca Adam (Divers gauche) a capté 811 bulletins valides (19,58%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Jean-Marc Marichy (Divers), avec 13,59% des électeurs. Cette victoire écrasante du candidat Rassemblement National a rendu tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Hayange, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Devant cette victoire écrasante, la tâche s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - À quelle heure ferment les 15 bureaux de vote à Hayange ?
À l’occasion des élections municipales 2026, les citoyens d'Hayange devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce rendez-vous électoral représente une étape importante de la vie démocratique locale. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. Vous pouvez consulter ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Hayange. Sachez également que les horaires d’ouverture des 15 bureaux de vote d'Hayange sont les suivants : de 8 h à 18 h. La publication des résultats à Hayange s'effectuera ici à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Hayange
|Tête de listeListe
|
Nathalie Ambrosin-Chini
Liste divers gauche
HAYANGE AU COEUR
|
|
Fabien Engelmann
Liste du Rassemblement National
La continuité utile
|
|
Anne-Catherine Levecque
Liste d'extrême-gauche
Unité ouvrière "l'argent pour la sécu pas pour la guerre" soutenue par le PT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabien Engelmann (28 élus) Ensemble, continuons pour hayange
|2 614
|63,14%
|
|Rebecca Adam (3 élus) Changer d'ère
|811
|19,58%
|
|Jean-Marc Marichy (2 élus) Hayange en harmonie
|563
|13,59%
|
|Anne-Catherine Levecque Pour l'unité ouvrière soutenue par le poid
|152
|3,67%
|Participation au scrutin
|Hayange
|Taux de participation
|36,14%
|Taux d'abstention
|63,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 249
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabien Engelmann (23 élus) Front national pour hayange
|2 290
|34,70%
|
|Thierry Rohr (5 élus) Hayange, autrement
|1 869
|28,32%
|
|Philippe David (4 élus) Rassemblement républicain pour hayange
|1 797
|27,23%
|
|Alain Leyder (1 élu) Hayange en action
|643
|9,74%
|
|Participation au scrutin
|Hayange
|Taux de participation
|56,69%
|Taux d'abstention
|43,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,83%
|Nombre de votants
|6 791
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabien Engelmann Front national pour hayange
|1 789
|30,40%
|Thierry Rohr Hayange, autrement
|1 200
|20,39%
|Philippe David Hayange source d'avenir
|1 130
|19,20%
|Alain Leyder Hayange en action
|784
|13,32%
|Isabelle Iorio Plus belle ma ville
|781
|13,27%
|Anne-Catherine Levecque Unite et resistance
|199
|3,38%
|Participation au scrutin
|Hayange
|Taux de participation
|50,53%
|Taux d'abstention
|49,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,82%
|Nombre de votants
|6 054
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