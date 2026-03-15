Résultat de l'élection municipale 2026 à Hayange : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Hayange

Tête de listeListe
Nathalie Ambrosin-Chini
Nathalie Ambrosin-Chini Liste divers gauche
HAYANGE AU COEUR
  • Nathalie Ambrosin-Chini
  • Gilles Wobedo
  • Patricia Corti
  • Cyril Morin
  • Tiffany Masson
  • Riwan Daniel
  • Giovanna Iannelli
  • Andre Claude Lampert
  • Karine Zunino Parachini
  • Gregory Paul
  • Lisa Delalle
  • Theophile Abrial
  • Valerie Verrier
  • Anthony Bouyer
  • Aline Thomas
  • Mathieu Vignali
  • Rose Marie Ranieri
  • Mario Piras
  • Maeva Ladrosse
  • Sebastien Hirth
  • Done Sabrina Aceroglu
  • Steve Dostert
  • Flore Pereira
  • Jenathan Ficarra
  • Stephanie Girardin
  • Christian Ceccato
  • Alice Kozinski
  • Fabrice Pasqualotti
  • Carole Gautier
  • Alexandre Pellenz
  • Aurora Gordon Romero
  • Thomas Chini
  • Camille Smelten Rever
Fabien Engelmann
Fabien Engelmann Liste du Rassemblement National
La continuité utile
  • Fabien Engelmann
  • Marie Grillo
  • Philippe Bartholme
  • Murielle Deiss
  • Yann Krier
  • Ivonne Gelebiowski
  • Loïc François
  • Audrey Minker
  • Jean-Louis de Ram
  • Christine Rayeur
  • Serge Halter
  • Brigitte Ohlmann
  • Alexandre Christoph
  • Sabine Noel
  • Alain Pacchi
  • Justine Perin
  • Dominique Ricois
  • Céline Leonardelli
  • Lucas Leone
  • Corinne Henault
  • Cyrille Martin
  • Virginie Paracchini
  • Christophe Blehs
  • Lilly Cariddi
  • Michel Gaspard
  • Marie-Odile Marchal
  • Vincent Pennestri
  • Laurene Woeffler
  • Stéphane Polczyk
  • Solange Lopico
  • Sy Phan Song
  • Christiane Conti
  • Bryan Labrousse
  • Jessica Wybaillie
  • Jean-Luc Mohr
Anne-Catherine Levecque
Anne-Catherine Levecque Liste d'extrême-gauche
Unité ouvrière "l'argent pour la sécu pas pour la guerre" soutenue par le PT
  • Anne-Catherine Levecque
  • Gilles Alesch
  • Farida Mansouri
  • Yohann Remion
  • Georgette Ney
  • Gerard Lohmann
  • Elisabeth Geimer
  • Georges Girard
  • Valerie Gilquin
  • Nordine Boudekhane
  • Nathalie Remion
  • Jerome Marchesseau
  • Anne-Marie Graff
  • Bastien Remondini
  • Celine Dehame
  • Binyamin Kilin
  • Candy Poignand
  • John Kuckwich
  • Anne Lorson
  • Pascal Philippon
  • Linda Maouche
  • Alvaro Colebrusco
  • Vanessa Marciniak
  • Yaakub Bouhzam
  • Marie-Christine Wagner
  • Habib Bouhlel
  • Marie-Helene Farcy
  • Antony Lauer
  • Nacera Boukhorsa
  • Eric Ritzenthaler
  • Nicole Ottermann
  • Pascal Beaumarez
  • Candy Schmitt
  • Bruno Clodine-Florent
  • Anne-Marie Talia

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabien Engelmann
Fabien Engelmann (28 élus) Ensemble, continuons pour hayange 		2 614 63,14%
  • Fabien Engelmann
  • Murielle Deiss
  • Bernard Hoff
  • Marie Grillo
  • Denis Centomo
  • Laurène Friedmann
  • Jean-Louis De Ram
  • Marie-Christine Houdin
  • Jean Figliuzzi
  • Joëlle Rheder
  • Loïc François
  • Christine Rayeur
  • René Heidmann
  • Corinne Henault
  • Alexandre Christoph
  • Denise Collot
  • Alain Pacchi
  • Laurence Paute
  • Mickaël Rovello
  • Jessica Wybaillie
  • François Hamm
  • Valérie Wanders
  • Michel Gaspard
  • Sandrine Gigliotti
  • Jordan Schneider
  • Ida Thomann
  • Yann Krier
  • Brigitte Ohlmann
Rebecca Adam
Rebecca Adam (3 élus) Changer d'ère 		811 19,58%
  • Rebecca Adam
  • Aurélien Canouil
  • Alexandra Mikula
Jean-Marc Marichy
Jean-Marc Marichy (2 élus) Hayange en harmonie 		563 13,59%
  • Jean-Marc Marichy
  • Nathalie Ambrosin-Chini
Anne-Catherine Levecque
Anne-Catherine Levecque Pour l'unité ouvrière soutenue par le poid 		152 3,67%
Participation au scrutin Hayange
Taux de participation 36,14%
Taux d'abstention 63,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 249

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabien Engelmann
Fabien Engelmann (23 élus) Front national pour hayange 		2 290 34,70%
  • Fabien Engelmann
  • Marie Da Silva Née Di Giovanni
  • John Dewald
  • Murielle Deiss
  • Patrice Hainy
  • Sylviane Parrez
  • Damien Bourgois
  • Marie Christine Houdin
  • Jordan Francioni
  • Emmanuelle Springmann
  • René Heidmann
  • Valérie Wanders
  • Fabien Cornu
  • Jessica Wybaillie
  • Francis Langlois
  • Corinne Henault
  • Bernard Hoff
  • Ludivine Putz
  • Pascal Grün
  • Laurence Paute
  • Luc Boening
  • Denise Collot
  • Denis Centomo
Thierry Rohr
Thierry Rohr (5 élus) Hayange, autrement 		1 869 28,32%
  • Thierry Rohr
  • Isabelle Weber-Koch
  • Pascal Hauck
  • Aurélie Takacs
  • Claude Helf
Philippe David
Philippe David (4 élus) Rassemblement républicain pour hayange 		1 797 27,23%
  • Philippe David
  • Isabelle Iorio
  • Jean-Marc Marichy
  • Annelise Pellenz
Alain Leyder
Alain Leyder (1 élu) Hayange en action 		643 9,74%
  • Alain Leyder
Participation au scrutin Hayange
Taux de participation 56,69%
Taux d'abstention 43,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,83%
Nombre de votants 6 791

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabien Engelmann
Fabien Engelmann Front national pour hayange 		1 789 30,40%
Thierry Rohr
Thierry Rohr Hayange, autrement 		1 200 20,39%
Philippe David
Philippe David Hayange source d'avenir 		1 130 19,20%
Alain Leyder
Alain Leyder Hayange en action 		784 13,32%
Isabelle Iorio
Isabelle Iorio Plus belle ma ville 		781 13,27%
Anne-Catherine Levecque
Anne-Catherine Levecque Unite et resistance 		199 3,38%
Participation au scrutin Hayange
Taux de participation 50,53%
Taux d'abstention 49,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,82%
Nombre de votants 6 054

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