Résultat municipale 2026 à Haybes (08170) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Haybes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Haybes, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Haybes [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier DIEUDONNE (14 élus) HAYBES : NOTRE VILLAGE, SES HABITANTS, NOTRE PRIORITE
|471
|46,45%
|
|Dominique FLORES (3 élus) AGIR POUR HAYBES
|342
|33,73%
|
|Gaetan FERREIRA (2 élus) HAYBES, C'EST NOUS TOUS
|201
|19,82%
|
|Participation au scrutin
|Haybes
|Taux de participation
|77,57%
|Taux d'abstention
|22,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,58%
|Nombre de votants
|1 027
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Haybes - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier DIEUDONNE (Ballotage) HAYBES : NOTRE VILLAGE, SES HABITANTS, NOTRE PRIORITE
|395
|41,36%
|Dominique FLORES (Ballotage) AGIR POUR HAYBES
|321
|33,61%
|Gaetan FERREIRA (Ballotage) HAYBES, C'EST NOUS TOUS
|239
|25,03%
|Participation au scrutin
|Haybes
|Taux de participation
|73,87%
|Taux d'abstention
|26,13%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,23%
|Nombre de votants
|978
Election municipale 2026 à Haybes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Haybes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Haybes.
L'actu des élections municipales 2026 à Haybes
18:35 - Haybes : retour sur la dernière année électorale en date
Le paysage politique de Haybes a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme un territoire bleu marine. Les Européennes de juin 2024 à Haybes avaient en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (53,85%), devant Raphaël Glucksmann qui avait récolté 10,97% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Haybes avaient ensuite propulsé aux avants-postes Pauline Mester (Rassemblement National) avec 46,59% au premier tour, devant Pierre Cordier (Divers droite) avec 35,68%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Pierre Cordier (Divers droite) jusqu'à la première place avec 52,60%.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Haybes
Les dynamiques politiques locales restent conditionnées par l'issue des dernières municipales à Haybes. Au soir du premier scrutin, Jean-Claude Gravier a coiffé ses concurrents au poteau en totalisant 55,29% des bulletins. Derrière, Olivier Dieudonné a capté 44,70% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour de Jean-Claude Gravier a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Haybes, cette géographie électorale pose les bases. Devant ce triomphe écrasant, le défi s'annonce colossal ce dimanche pour le camp adverse, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Le 2e tour des élections à Haybes doit départager 3 listes
D'après la liste des candidats pour le deuxième tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur, la bataille électorale continue donc ce dimanche, avec Gaetan Ferreira sous l'étiquette DIV ("Haybes, C'est Nous Tous"), Olivier Dieudonne (DIV) et sa liste "Haybes : Notre Village, Ses Habitants, Notre Priorite" et Dominique Flores avec la liste "Agir Pour Haybes" (DIV). Le bureau de vote de la commune de Haybes fermera à 18 heures pour laisser place au dépouillement.
11:59 - Olivier Dieudonne, Dominique Flores et Gaetan Ferreira forment le trio de tête à Haybes
Lors du premier volet des municipales à Haybes, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 26,13 %. À l'issue du dépouillement, c'est Olivier Dieudonne qui a pris l'avantage en récoltant 41,36 % des bulletins valides. Dans son sillage, Dominique Flores est arrivée en deuxième position avec 33,61 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Gaetan Ferreira s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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