Résultat municipale 2026 à Haybes (08170) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Haybes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Haybes, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Haybes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier DIEUDONNE
Olivier DIEUDONNE (14 élus) HAYBES : NOTRE VILLAGE, SES HABITANTS, NOTRE PRIORITE 		471 46,45%
  • Olivier DIEUDONNE
  • Priscillia MAZZA
  • Jacques MASUY
  • Catherine DELAITE
  • Daniel GUILLAUME
  • Hélène PESA
  • Cédric GERBEAU
  • Meggie MANSART
  • José NEIVA
  • Odile MANTEAUX
  • Jean Jacques TOZZI
  • Emilie DELHAYE
  • Julien DEJENTE
  • Eva CHARTIER
Dominique FLORES
Dominique FLORES (3 élus) AGIR POUR HAYBES 		342 33,73%
  • Dominique FLORES
  • Jean-Luc ORO
  • Karine DOMINE
Gaetan FERREIRA
Gaetan FERREIRA (2 élus) HAYBES, C'EST NOUS TOUS 		201 19,82%
  • Gaetan FERREIRA
  • Nathalie FLORES
Participation au scrutin Haybes
Taux de participation 77,57%
Taux d'abstention 22,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 1 027

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Haybes - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier DIEUDONNE
Olivier DIEUDONNE (Ballotage) HAYBES : NOTRE VILLAGE, SES HABITANTS, NOTRE PRIORITE 		395 41,36%
Dominique FLORES
Dominique FLORES (Ballotage) AGIR POUR HAYBES 		321 33,61%
Gaetan FERREIRA
Gaetan FERREIRA (Ballotage) HAYBES, C'EST NOUS TOUS 		239 25,03%
Participation au scrutin Haybes
Taux de participation 73,87%
Taux d'abstention 26,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Nombre de votants 978

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