Résultat municipale 2026 à Haybes (08170) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Haybes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Haybes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Haybes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier DIEUDONNE
Olivier DIEUDONNE HAYBES : NOTRE VILLAGE, SES HABITANTS, NOTRE PRIORITE 		395 41,36%
Dominique FLORES
Dominique FLORES AGIR POUR HAYBES 		321 33,61%
Gaetan FERREIRA
Gaetan FERREIRA HAYBES, C'EST NOUS TOUS 		239 25,03%
Participation au scrutin Haybes
Taux de participation 73,87%
Taux d'abstention 26,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Nombre de votants 978

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Grand Est ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans le Grand Est. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Haybes

En savoir plus sur Haybes