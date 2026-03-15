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19:16 - Tendances démographiques et électorales à Haybes : ce qu'il faut savoir Devant le bureau de vote de Haybes, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur député. Dotée de 985 logements pour 1 806 habitants, la densité de la ville est de 64 habitants/km². L'existence de 81 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (73,81%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 35,16% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 47,23% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 296,38 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Haybes, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Vers une avancée du RN à Haybes aux municipales 2026 ? Le RN n'avait pas concouru au moment de la dernière élection municipale à Haybes en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 40,43% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 66,33% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 19,05% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement nationaliste validait 31,63% des voix dans la commune. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 53,85% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 46,59% pour le mouvement nationaliste. Il terminera avec 47,40% lors du vote final.

16:58 - La commune de Haybes plutôt mobilisée lors des élections En 2020 à Haybes, l'abstention était allée jusqu'à 37,12 % au premier tour, bien loin des 55,3 % observés au niveau national, l'épidémie de Covid-19 ayant fortement impacté le vote. Il est en effet communément admis qu'une municipale reste, avec la présidentielle, le moment où les Français participent le plus. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est ainsi élevé à 23,38 %. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 44,04 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 29,89 %, contre 50,92 % en 2022. Si on tente de dégager une tendance, la ville apparaît donc résolument comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. À l'occasion de ces municipales de 2026, cette réalité pèsera en conséquence inévitablement sur les résultats de Haybes.

15:59 - Le vote de Haybes nettement ancré au centre il y a deux ans Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Pauline Mester (Rassemblement National) en pole position avec 46,59% au premier tour, devant Pierre Cordier (Divers droite) avec 35,68%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Pierre Cordier (Divers droite), avec 52,60%. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les choix s'étaient cette fois majoritairement conduits sur Jordan Bardella (53,85%). La situation politique de Haybes a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Haybes : des suffrages très tranchés dans les urnes il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Haybes comme une zone au paysage politique évolutif. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Haybes privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (40,43%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 18,31%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 66,33% pour Marine Le Pen, contre 33,67% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Haybes plébiscitaient Pierre Cordier (LR) avec 53,33% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 68,37% des suffrages.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Haybes qui influencera le résultat À Haybes, sur le plan de la fiscalité locale, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est élevé à environ 470 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 228 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est maintenu à un peu plus de 29,55 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 10 750 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux quelque 139 900 euros récoltés en 2020 avec un taux fixé à environ 8,07 %. Cette taxe est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Haybes Que peut-on retenir de l'issue des dernières élections municipales à Haybes ? Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Jean-Claude Gravier a raflé la première place en obtenant 55,29% des suffrages. Deuxième, Olivier Dieudonné a recueilli 44,70% des suffrages. Cette victoire sans appel de Jean-Claude Gravier a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ces municipales 2026 à Haybes, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Renverser une majorité d'une telle ampleur sera le principal défi pour les forces d'opposition ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.