Résultat de l'élection municipale 2026 à Hazebrouck : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Hazebrouck [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Hazebrouck sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Hazebrouck.
L'actu des élections municipales 2026 à Hazebrouck
13:09 - Le bilan des dernières municipales à Hazebrouck
Il y a 6 ans, qui avait remporté le scrutin municipal à Hazebrouck ? Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Valentin Belleval (Divers droite) a coiffé ses concurrents au poteau en obtenant 2 358 voix (33,04%). Dans la position du principal opposant, Didier Tiberghien (Divers centre) a obtenu 30,39% des suffrages. Ce résultat particulièrement ténu instaurait de fortes questions en vue du 2ème tour. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Valentin Belleval l'a finalement emporté avec 3 033 bulletins (41,96%), face à Didier Tiberghien avec 34,58% des votants et Bernard Debaecker obtenant 23,45% des électeurs inscrits. En revanche, le deuxième tour s’est conclu par un écart important et une victoire très nette. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Divers droite a certainement profité du report de voix des listes éliminées, sécurisant 675 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Municipales à Hazebrouck : les horaires des 17 bureaux de vote
Les municipales sont l'occasion pour les 16 876 électeurs d'Hazebrouck de se faire entendre sur la manière dont est régie leur commune. À Hazebrouck et ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Pour rappel, c'est Valentin Belleval (Divers droite) qui a remporté l'élection au deuxième tour en 2020. Son bilan municipal est cette année soumis au jugement des électeurs. Retrouvez ci-dessous la liste des prétendants à Hazebrouck. Sachez également que les 17 bureaux de vote de l'agglomération d'Hazebrouck ferment leurs portes à 18 heures. Les résultats du premier tour à Hazebrouck seront visibles ici même dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Hazebrouck
|Tête de listeListe
|
Jean-Paul Cotte
Liste Divers
hhvs
|
|
Valentin Belleval
Liste divers droite
uvqaupqr
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Valentin Belleval (25 élus) J'aime ma ville qui vit
|3 033
|41,96%
|
|Didier Tiberghien (6 élus) Ensemble, bâtir hazebrouck au quotidien
|2 500
|34,58%
|
|Bernard Debaecker (4 élus) Hazebrouck c'est vous
|1 695
|23,45%
|
|Participation au scrutin
|Hazebrouck
|Taux de participation
|44,90%
|Taux d'abstention
|55,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 467
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Valentin Belleval J'aime ma ville qui vit
|2 358
|33,04%
|Didier Tiberghien Ensemble, bâtir hazebrouck au quotidien
|2 169
|30,39%
|Bernard Debaecker Hazebrouck c'est vous
|1 518
|21,27%
|Pascal Prince Rassemblement national hazebrouck
|616
|8,63%
|Béatrice Veit-Torrez Hazebrouck, unis pour reussir
|474
|6,64%
|Participation au scrutin
|Hazebrouck
|Taux de participation
|44,79%
|Taux d'abstention
|55,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 439
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Debaecker (26 élus) Un souffle nouveau pour hazebrouck
|4 587
|44,40%
|
|Didier Tiberghien (7 élus) Agir ensemble pour hazebrouck
|4 311
|41,73%
|
|Jessy Herlen (2 élus) Hazebrouck bleu marine
|1 432
|13,86%
|
|Participation au scrutin
|Hazebrouck
|Taux de participation
|64,01%
|Taux d'abstention
|35,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,10%
|Nombre de votants
|10 661
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Tiberghien Agir ensemble pour hazebrouck
|3 749
|36,79%
|Bernard Debaecker Un souffle nouveau pour hazebrouck
|2 678
|26,28%
|Bernard Matrat Hazebrouck 2014 coeur de flandre
|2 138
|20,98%
|Jessy Herlen Hazebrouck bleu marine
|1 623
|15,93%
|Participation au scrutin
|Hazebrouck
|Taux de participation
|63,26%
|Taux d'abstention
|36,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,30%
|Nombre de votants
|10 536
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