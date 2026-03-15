Résultat de l'élection municipale 2026 à Hazebrouck : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Hazebrouck

Tête de listeListe
Jean-Paul Cotte
Jean-Paul Cotte Liste Divers
hhvs
  • Jean-Paul Cotte
  • Sophie Caudron
  • Vincent Lefebvre
  • Fanny Lionet
  • Thierry Vincent
  • Béatrice Veit-Torrez
  • Clément Vezard
  • Catherine Mura
  • Jean-Pierre Deuil
  • Nora Lesap
  • Jauffray Contremoulins
  • Alexandra Bogaert
  • Cédric Derycke
  • Claire Cathelain
  • Aurélien Caudron
  • Fadma Albert
  • Firmin Cousyn
  • Karine Veit
  • Yannig Vasseur
  • Myriam Dehaine
  • Noé Frémeaux
  • Florie Lamidez
  • Pol Hovine
  • Pauline Vankeerberghen
  • Christopher Serisiez
  • Olga Bogaert
  • Enzo Warembourg
  • Amélie Candela
  • Bruno Doignies
  • Catherine Tallandie
  • Stanislas Verhille
  • Peggy Bouriez
  • Olivier Longuépée
  • Catherine Depelchin
  • Antoine Bedoy
  • Catherine Demars
Valentin Belleval
Valentin Belleval Liste divers droite
uvqaupqr
  • Valentin Belleval
  • Eva Spriet
  • Gaël Duhamel
  • Céline Sauzeau
  • Philippe Grimber
  • Florence Brisbart
  • Didier Tiberghien
  • Elise Dormion
  • Bernard Dentener
  • Béatrice Ferlin
  • Jacques Wyckaert
  • Brigitte Schoonheere
  • Guillaume Gamelin
  • Sophie Andre
  • Hakim Chafchaf
  • Marie Bouquet
  • Philippe Duhamel
  • Sabrina Florquin Blondel
  • Constant Devos
  • Audrey Scherrier
  • Hervé Delva
  • Nathalie Patoux
  • Michaël Leclercq
  • Marie-Cécile Brandt
  • Noël Verscheure
  • Céline Delhaize
  • Amaël Briffaut
  • Noëmie Czapnick-Poret
  • Alain Castre
  • Lalie Six
  • Jean-Rémy Soots
  • Christine Nuns
  • Guillaume Loones
  • Véronique Bailleul
  • Franck Olivier
  • Domnique Wannehain
  • François Minet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Valentin Belleval
Valentin Belleval (25 élus) J'aime ma ville qui vit 		3 033 41,96%
  • Valentin Belleval
  • Sabrina Blondel
  • Jean-Pierre Bailleul
  • Florence Brisbart
  • Bernard Dentener
  • Audrey Scherrier
  • Gaël Duhamel
  • Céline Sauzeau
  • Philippe Grimber
  • Elise Dormion-Roussez
  • Michel Duhoo
  • Marie-José Bouquet
  • Henri Burghelle
  • Sophie Andre
  • Philippe Duhamel
  • Béatrice Ferlin
  • Matthieu Fioen
  • Josette Delecoeuillerie
  • Hervé Delva
  • Christine Nuns
  • Constant Devos
  • Nathalie Patoux
  • Michaël Leclercq
  • Virginie Dubaele
  • Adrian Meirland
Didier Tiberghien
Didier Tiberghien (6 élus) Ensemble, bâtir hazebrouck au quotidien 		2 500 34,58%
  • Didier Tiberghien
  • Catherine Depelchin
  • Pascal Decoopman
  • Fanny Lionet
  • Jean-Paul Cotte
  • Caroline Belval
Bernard Debaecker
Bernard Debaecker (4 élus) Hazebrouck c'est vous 		1 695 23,45%
  • Bernard Debaecker
  • Christine Reynaert
  • Fabrice Perlein
  • Martine Dauchez
Participation au scrutin Hazebrouck
Taux de participation 44,90%
Taux d'abstention 55,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 467

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Valentin Belleval
Valentin Belleval J'aime ma ville qui vit 		2 358 33,04%
Didier Tiberghien
Didier Tiberghien Ensemble, bâtir hazebrouck au quotidien 		2 169 30,39%
Bernard Debaecker
Bernard Debaecker Hazebrouck c'est vous 		1 518 21,27%
Pascal Prince
Pascal Prince Rassemblement national hazebrouck 		616 8,63%
Béatrice Veit-Torrez
Béatrice Veit-Torrez Hazebrouck, unis pour reussir 		474 6,64%
Participation au scrutin Hazebrouck
Taux de participation 44,79%
Taux d'abstention 55,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 439

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Debaecker
Bernard Debaecker (26 élus) Un souffle nouveau pour hazebrouck 		4 587 44,40%
  • Bernard Debaecker
  • Béatrice Charmet
  • Jean-Pierre Bailleul
  • Christine Reynaert
  • Valentin Belleval
  • Cécilia Lecigne
  • Fabrice Perlein
  • Laurence Peenaert
  • David Lesage
  • Sabine Tryhoen
  • Philippe Gantois
  • Jacqueline Vandaele
  • Olivier Dassonneville
  • Isabelle Beuraert
  • Jean-Luc Arnouts
  • Isabelle Degroote
  • Henri Burghelle
  • Béatrice Ferliin
  • Jauffray Contremoulins
  • Florence Brisbart
  • Philippe Duhamel
  • Marie-Christine Ingelaere
  • Gaël Duhamel
  • Martine Dauchez
  • Mohrad Méchentel
  • Lisbeth Carpentier
Didier Tiberghien
Didier Tiberghien (7 élus) Agir ensemble pour hazebrouck 		4 311 41,73%
  • Didier Tiberghien
  • Astrid Paccou-Pruvost
  • Jean-Pierre Allossery
  • Françoise Polnecq
  • Serge Duquesne
  • Odile Schricke
  • Michel Labitte
Jessy Herlen
Jessy Herlen (2 élus) Hazebrouck bleu marine 		1 432 13,86%
  • Jessy Herlen
  • Annick Bisiaux
Participation au scrutin Hazebrouck
Taux de participation 64,01%
Taux d'abstention 35,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,10%
Nombre de votants 10 661

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Tiberghien
Didier Tiberghien Agir ensemble pour hazebrouck 		3 749 36,79%
Bernard Debaecker
Bernard Debaecker Un souffle nouveau pour hazebrouck 		2 678 26,28%
Bernard Matrat
Bernard Matrat Hazebrouck 2014 coeur de flandre 		2 138 20,98%
Jessy Herlen
Jessy Herlen Hazebrouck bleu marine 		1 623 15,93%
Participation au scrutin Hazebrouck
Taux de participation 63,26%
Taux d'abstention 36,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,30%
Nombre de votants 10 536

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