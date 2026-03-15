Résultat municipale 2026 à Hazebrouck (59190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Hazebrouck a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hazebrouck, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Hazebrouck [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Valentin BELLEVAL
Valentin BELLEVAL (31 élus) uvqaupqr 		6 851 76,24%
  • Valentin BELLEVAL
  • Eva SPRIET
  • Gaël DUHAMEL
  • Céline SAUZEAU
  • Philippe GRIMBER
  • Florence BRISBART
  • Didier TIBERGHIEN
  • Elise DORMION
  • Bernard DENTENER
  • Béatrice FERLIN
  • Jacques WYCKAERT
  • Brigitte SCHOONHEERE
  • Guillaume GAMELIN
  • Sophie ANDRE
  • Hakim CHAFCHAF
  • Marie BOUQUET
  • Philippe DUHAMEL
  • Sabrina FLORQUIN BLONDEL
  • Constant DEVOS
  • Audrey SCHERRIER
  • Hervé DELVA
  • Nathalie PATOUX
  • Michaël LECLERCQ
  • Marie-Cécile BRANDT
  • Noël VERSCHEURE
  • Céline DELHAIZE
  • Amaël BRIFFAUT
  • Noëmie CZAPNICK-PORET
  • Alain CASTRE
  • Lalie SIX
  • Jean-Rémy SOOTS
Jean-Paul COTTE
Jean-Paul COTTE (4 élus) hhvs 		2 135 23,76%
  • Jean-Paul COTTE
  • Sophie CAUDRON
  • Vincent LEFEBVRE
  • Fanny LIONET
Participation au scrutin Hazebrouck
Taux de participation 55,11%
Taux d'abstention 44,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Nombre de votants 9 375

Source : ministère de l’Intérieur

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