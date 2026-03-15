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19:21 - Élections municipales à Hazebrouck : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune d'Hazebrouck, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections municipales ? Dans l'agglomération, 16,84% des résidents sont des enfants, et 29,36% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de familles possédant au moins une voiture (75,61%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 10820 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (18,75%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (9,08%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Hazebrouck mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 28,47% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Hazebrouck Le parti à la flamme récoltait un résultat relativement faible lors des municipales à Hazebrouck en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 32,63% des suffrages lors du tour de chauffe, puis talonnait Emmanuel Macron localement avec 50,62% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 25,91% au parti lepéniste au tour 1. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 49,86% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,18% pour les européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 43,95% pour le Rassemblement national. Il finira avec 47,85% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Hazebrouck En ce jour de municipales à Hazebrouck, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 55,21 %, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 44,79 %) alors que nombre d'électeurs avaient renoncé à se déplacer à cause du coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 28,60 % des inscrits. Même si les dynamiques diffèrent selon le type d'élection, les deux dernières élections législatives demeurent tout à fait comparables entre elles. L'abstention aux législatives, mesurée à 54,56 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 35,89 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 50,37 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quels résultats à Hazebrouck ? Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants d'Hazebrouck accordaient leurs suffrages à Pierrick Berteloot (Rassemblement National) avec 43,95% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Jean-Pierre Bataille (Divers droite) qui a raflé la mise avec 52,15% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,18%). De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Quel candidat a gagné les élections il y a 4 ans à Hazebrouck ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Hazebrouck voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 32,63% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 28,27%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,62% pour Marine Le Pen, contre 49,38% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Hazebrouck portaient leur choix sur Pierrick Berteloot (RN) avec 25,91% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Emilie Ducourant (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 50,14% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Hazebrouck comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Hazebrouck S'agissant des contributions locales à Hazebrouck, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 614 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 538 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais environ 35,12 % en 2024 (contre 15,83 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 127 000 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 3 434 980 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 21,34 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Hazebrouck Il y a 6 ans, qui avait remporté le scrutin municipal à Hazebrouck ? Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Valentin Belleval (Divers droite) a coiffé ses concurrents au poteau en obtenant 2 358 voix (33,04%). Dans la position du principal opposant, Didier Tiberghien (Divers centre) a obtenu 30,39% des suffrages. Ce résultat particulièrement ténu instaurait de fortes questions en vue du 2ème tour. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Valentin Belleval l'a finalement emporté avec 3 033 bulletins (41,96%), face à Didier Tiberghien avec 34,58% des votants et Bernard Debaecker obtenant 23,45% des électeurs inscrits. En revanche, le deuxième tour s’est conclu par un écart important et une victoire très nette. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Divers droite a certainement profité du report de voix des listes éliminées, sécurisant 675 voix supplémentaires entre les deux tours.