Résultat municipale 2026 à Helfaut (62570) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Helfaut a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Helfaut, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Helfaut [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis MARQUANT
Francis MARQUANT (15 élus) l'Expérience au service de Demain 		515 54,96%
  • Francis MARQUANT
  • Carole BUTIN DECLOITRE
  • Pascal PENET
  • Isabelle D'HAILLECOURT-BEN
  • Aymeric ANSEL
  • Colette BLONDEL-BAROIS
  • Pierre DELOBEL
  • Hélène FIOLET GOZE
  • Philippe SAMBOURG
  • Sabine POPRAWKA MOUQUET
  • Pascal MONSAURET
  • Hélène DEMOL RENAUT
  • Gauthier SAUVAGE
  • Sandra SAVARY
  • Alexis COURTIN
Romain BODELLE
Romain BODELLE (4 élus) HELFAUT, ensemble et pour demain 		422 45,04%
  • Romain BODELLE
  • Catherine COURBET
  • Thierry CAILLIEZ
  • Aline DUHAUTOY
Participation au scrutin Helfaut
Taux de participation 78,47%
Taux d'abstention 21,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,85%
Nombre de votants 988

Source : ministère de l’Intérieur

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