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19:19 - Helfaut : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire d'Helfaut, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 1 728 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 84 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 989 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (89,90%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 35,71% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 52,64% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 390,54 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Helfaut, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Quel score pour le RN à Helfaut aux municipales 2026 ? Le parti nationaliste ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière campagne municipale à Helfaut il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 35,83% des voix lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 52,76% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 25,46% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le RN sécurisait 41,40% des voix au niveau local. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 45,68% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 43,83% pour le RN. Il achèvera sa course avec 49,89% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Helfaut Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales à Helfaut avait été marqué par une abstention de 32,01 %, très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 67,99 %) alors que le coronavirus frappait le pays. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est en revanche arrêté à 19,91 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 43,13 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 24,70 %, loin des 43,68 % affichés aux législatives de 2022. En prenant du recul, les données semblent former une contrée globalement épargnée par l'abstention. À l'occasion des municipales, ce facteur pèsera en définitive fatalement sur les résultats d'Helfaut.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Helfaut Les Européennes 2024 à Helfaut avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,68%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui s'était arrogée 18,01% des voix. Auguste Evrard (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des législatives à Helfaut près d'un mois plus tard avec 43,83%. Bertrand Petit (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 35,52%. Au second tour, c'est en revanche Bertrand Petit (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 50,11% des suffrages exprimés. L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi révélé que Helfaut demeurait à l'époque un territoire bleu marine.

14:57 - Les électeurs d'Helfaut avaient résolument opté pour le Rassemblement national il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Helfaut comme une ville au vote identitaire très marqué. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Helfaut était en effet marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 35,83% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 29,45%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,76% pour Marine Le Pen, contre 47,24% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Helfaut portaient leur choix sur Auguste Evrard (RN) avec 25,46% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Bertrand Petit (Divers gauche) qui arrivait en tête dans la commune avec 58,60% des voix.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Helfaut Pour ce qui est des contributions locales à Helfaut, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 569 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 350 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 35,22 % en 2024 (contre 11,23 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale s'établit à environ 40 %, soit une progression de 1,2 point en quatre ans. Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 8 010 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 169 800 euros engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 12,55 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui explique cette chute importante de recettes pour la commune.

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Helfaut À Helfaut, les résultats des élections municipales précédentes se sont avérés très éclairants sur le paysage politique local. Lors de la première manche électorale à l'époque, Francis Marquant a creusé l'écart avec 62,51% des bulletins. Juste derrière, Brigitte Leblond a obtenu 37,48% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Francis Marquant a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Helfaut, cet équilibre offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Pour le camp adverse, renverser une telle majorité sera ce dimanche un challenge titanesque, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.