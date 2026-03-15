Résultat de l'élection municipale 2026 à Hem : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Hem

Tête de listeListe
Karima Chouia
Karima Chouia Liste divers gauche
Je, Vous, Hem
  • Karima Chouia
  • Mustapha Lougrada
  • Véronique Marchand
  • François Pinchemel
  • Pauline Bonnier
  • Marc Le Tourneur
  • Sarah Hamoud
  • Rochdi Bouhya
  • Emmanuelle Bonnier
  • Said Djemai
  • Louise Lougrada
  • Fayçal Echchibel
  • Mona El Badaoui
  • Philippe Bon
  • Catherine Kerkhove
  • Pegdwindé Ouedraogo
  • Karine Deroo
  • Ramzi Frid
  • Colette Tchamdja
  • Nouma Hadjamar
  • Marine Hajzler
  • Malcolm Idriss Bagagnan
  • Marie Porté
  • Éric Goubet
  • Elisa Allain
  • Mohamed Chouia
  • Nora Ouali
  • Alain Vantroys
  • Nathalie Sename
  • Marcel Marchand
  • Michèle Vantroys
  • David Landais
  • Anne-Marie Pouchain
  • Daniel Decourcelle
  • Janine Daems
Mathilde Louchart
Mathilde Louchart Liste divers gauche
HEM DEMAIN
  • Mathilde Louchart
  • Jacques Dupont
  • Aude Roman
  • Frédéric Verbeeck
  • Louise Meigneux
  • Adam Gouwy-Bacquet
  • Mélanie Gavelle
  • Guillaume Goubel
  • Colette Bonnet
  • François Roman
  • Priscilla Cuypers
  • Jean-Marc Droulez
  • Dominique Porquet
  • Jean-Marie Catteau
  • Catherine Vandromme
  • Domnique Leman
  • Mélissa Verwaerde
  • Christophe Lepointe
  • Amélie Rouvillain
  • Jean-Louis Béard
  • Naouel Benabadji
  • Jean-Louis Petit
  • Nejma Hamidi
  • Bruno Urru
  • Sabine Deschuymere
  • Jacques Lopez
  • Anne-Christine Deboosere
  • Philippe Vandromme
  • Fabienne Coisne
  • Augustin Petit
  • Catherine Cazin
  • Bernard Patin
  • Siana Capapey
  • Gilles Bonnet
Francis Vercamer
Francis Vercamer Liste divers droite
Avec FRANCIS VERCAMER Toujours + d'ENGERGIE pour HEM !
  • Francis Vercamer
  • Barbara Rubio-Coquempot
  • Thibaut Thieffry
  • Anne Dassonville
  • Jean-François Leclercq
  • Blandine Leplat
  • Pascal Nys
  • Fabienne Lepers
  • Laurent Pastour
  • Emmanuelle Guillain
  • Jérôme Meerseman
  • Clémentine Nouqueret
  • Kamel Mahtour
  • Thérèse Noclain
  • Stéphane Aelbrecht
  • Sana El Amrani
  • Jean-Adrien Malaize
  • Eugénie Carbon-Cassan
  • Gaëtan Decoster
  • Anne-Charlotte Demeulenaere
  • Dominique Desplanque
  • Simone Ramaut
  • Bruno Duquesnoy
  • Chantal Laharnar
  • Marc Demeyere
  • Alice Masse
  • Guillaume Bocquet
  • Alexandra Larosiere
  • Redouane El Mouslim
  • Ginette Olivier
  • Tom Stevens
  • Emilie Oliveira Djabelkheir
  • Xavier Dassonville
  • Emilie Hauteroche-Leclere
  • Thomas Vanderdonck

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis Vercamer
Francis Vercamer (30 élus) Avec francis vercamer, toutes nos énergies pour hem ! 		3 678 79,38%
  • Francis Vercamer
  • Barbara Rubio-Coquempot
  • Pascal Nys
  • Ghislaine Buyck
  • Jean-François Leclercq
  • Anne Dassonville-Fondeur
  • Philippe Sibille
  • Blandine Leplat-Bourgois
  • Laurent Pastour
  • Fabienne Lepers
  • Said Laouadi
  • Fatima Karrad
  • Etienne Delepaut
  • Thérèse Noclain-Screve
  • Kamel Mahtour
  • Emmanuelle Guillain-Roos
  • Jérôme Meerseman
  • Sana El Amrani
  • Jean-Adrien Malaize
  • Clémentine Nouqueret
  • Thibaut Thieffry
  • Anne-Charlotte Demeulenaere
  • Gaëtan Decoster
  • Sabine Honore-Dejonckheere
  • Bruno Duquesnoy
  • Eugénie Carbon-Cassan
  • Rafik Bzioui
  • Christelle Dutriaux
  • Guillaume Bocquet
  • Chantal Laharnar
Géraud Doyelle
Géraud Doyelle (2 élus) Hem demain 		555 11,97%
  • Géraud Doyelle
  • Mathilde Louchart
Karima Chouia
Karima Chouia (1 élu) A vous de décider pour hem 		400 8,63%
  • Karima Chouia
Participation au scrutin Hem
Taux de participation 34,33%
Taux d'abstention 65,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 737

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis Vercamer
Francis Vercamer (31 élus) Avec francis vercamer, poursuivons notre action ! 		6 025 81,86%
  • Francis Vercamer
  • Joëlle Cottenye-Fastier
  • Philippe Sibille
  • Françoise Clauwaert-Plouvier
  • Jean-François Leclercq
  • Annie Lefebvre-Lebbrecht
  • Pascal Nys
  • Ghislaine Buyck-Codron
  • Laurent Pastour
  • Safia Oulmi
  • Said Laouadi
  • Louise Drouffe-Delerue
  • Etienne Delepaut
  • Thérèse Noclain-Screve
  • André Biscop
  • Anne Dassonville-Fondeur
  • Kamel Mahtour
  • Rolande Ronsse
  • Jean-Adrien Malaize
  • Barbara Rubio-Coquempot
  • Jérôme Meerseman
  • Séverine Corbanie-Delobel
  • Thibaut Thieffry
  • Sabine Honore-Dejonckheere
  • Patrice Dimarcq
  • Ophélie Lenoir
  • Jean-Marie Degalle
  • Blandine Leplat-Bourgois
  • Mikaël Lesne
  • Christelle Dutriaux-Decoin
  • Laurent Gaquiere
Moussa Bachiri
Moussa Bachiri (1 élu) Hem reussir ensemble 		693 9,41%
  • Moussa Bachiri
Alain Vantroys
Alain Vantroys (1 élu) Osons hem en mieux 		642 8,72%
  • Alain Vantroys
Participation au scrutin Hem
Taux de participation 55,45%
Taux d'abstention 44,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,41%
Nombre de votants 7 620

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