Résultat de l'élection municipale 2026 à Hem : les infos en direct
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Hem [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Hem sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Hem.
L'actu des élections municipales 2026 à Hem
13:10 - Quel était le résultat des dernières élections à Hem ?
Les jeux de pouvoir politiques locaux actuels restent, encore à ce jour, influencés par le résultat du dernier scrutin municipal à Hem. Au soir du premier tour à l'époque, Francis Vercamer (Union des Démocrates et Indépendants) a pris l'ascendant sur ses concurrents avec 79,38% des bulletins. À sa poursuite, Géraud Doyelle (Divers gauche) a engrangé 11,97% des bulletins valides. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Karima Chouia (Divers gauche), rassemblant 8,63% des suffrages. Ce triomphe au premier tour de Francis Vercamer a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Hem, cet équilibre pose les bases. Renverser une telle majorité représentera un défi herculéen pour l'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Journée électorale à Hem : les horaires des 13 bureaux de vote
En 2026, les 13 991 électeurs de Hem sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? Plus bas dans la page se trouve la liste des candidats aux municipales à Hem. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 13 bureaux de vote de Hem sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Les résultats à Hem seront en ligne sur cette page dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Hem
|Tête de listeListe
|
Karima Chouia
Liste divers gauche
Je, Vous, Hem
|
|
Mathilde Louchart
Liste divers gauche
HEM DEMAIN
|
|
Francis Vercamer
Liste divers droite
Avec FRANCIS VERCAMER Toujours + d'ENGERGIE pour HEM !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis Vercamer (30 élus) Avec francis vercamer, toutes nos énergies pour hem !
|3 678
|79,38%
|
|Géraud Doyelle (2 élus) Hem demain
|555
|11,97%
|
|Karima Chouia (1 élu) A vous de décider pour hem
|400
|8,63%
|
|Participation au scrutin
|Hem
|Taux de participation
|34,33%
|Taux d'abstention
|65,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 737
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis Vercamer (31 élus) Avec francis vercamer, poursuivons notre action !
|6 025
|81,86%
|
|Moussa Bachiri (1 élu) Hem reussir ensemble
|693
|9,41%
|
|Alain Vantroys (1 élu) Osons hem en mieux
|642
|8,72%
|
|Participation au scrutin
|Hem
|Taux de participation
|55,45%
|Taux d'abstention
|44,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,41%
|Nombre de votants
|7 620
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