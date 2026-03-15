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19:17 - Hénanbihen : démographie, élections et stratégies politiques La démographie et le profil socio-économique d'Hénanbihen déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. Avec une densité de population de 45 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 7,38%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (26,50%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 883 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,54%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,50%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,23%, comme à Hénanbihen, indique la présence d'une population plus aisée. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des habitants.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Hénanbihen ? Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté au moment de la dernière campagne municipale à Hénanbihen en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 26,49% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 41,54% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 20,28% au candidat RN lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Hénanbihen comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 37,27% pour les européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 38,73% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 42,33% lors du vote définitif.

16:58 - Hénanbihen classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Pour rappel, l'abstention s'élevait à 35,78 % à Hénanbihen lors de la précédente élection municipale (une abstention exceptionnellement basse) alors que l'épidémie de Covid touchait la population. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est toutefois élevé à 17,54 %. L'abstention aux législatives, mesurée à 43,72 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 25,42 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 39,88 %. Si on prend un peu de recul, la municipalité s'affiche donc plutôt comme une zone globalement épargnée par l'abstention. Cette réalité à Hénanbihen constituera en définitive un véritable pivot de cette élection municipale.

15:59 - Comment Hénanbihen a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Lors du match européen du printemps 2024, les citoyens d'Hénanbihen avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 37,27% des inscrits. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Hénanbihen avaient ensuite placé en tête Hervé Berville (Majorité présidentielle) avec 39,31% au premier tour, devant Antoine Kieffer (Rassemblement National) avec 38,73%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Hervé Berville culminant à 57,67% des votes dans la localité. La situation politique d'Hénanbihen a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une zone de flou électoral.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité d'Hénanbihen s'était fortement ancrée à la majorité présidentielle Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Hénanbihen votaient en priorité pour Emmanuel Macron (34,04%), devant Marine Le Pen qui récoltait 26,49%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,46% pour Emmanuel Macron, contre 41,54% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Hénanbihen portaient leur choix sur Hervé Berville (Ensemble !) avec 47,06% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,86%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Hénanbihen une municipalité de tradition centriste.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Hénanbihen Du côté de la fiscalité d'Hénanbihen, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 641 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 525 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais environ 33,15 % en 2024 (contre 13,62 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 44 400 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 192 470 € perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 13,32 %. Cette imposition est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Hénanbihen Il peut s'avérer éclairant d'examiner les scores de la dernière élection municipale à Hénanbihen. Dès le premier tour à l'époque, Jean-Michel Lebret a raflé la première place en récoltant 353 voix (51,68%). À sa poursuite, Régis Meffre a obtenu 48,31% des bulletins valides. Ce succès d'emblée a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ces municipales 2026 à Hénanbihen, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Les opposants devront fournir un effort titanesque ce dimanche pour ébranler cette mainmise, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.