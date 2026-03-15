Résultat municipale 2026 à Hénanbihen (22550) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Hénanbihen a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hénanbihen, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Hénanbihen [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexis MENARD
Alexis MENARD (13 élus) Hénanbihen, Notre Avenir Commun 		488 56,29%
  • Alexis MENARD
  • Emmanuelle RONDEL
  • Fabien CHANTOISEL
  • Mégane HENRY
  • Gwenaël MEHOUAS
  • Natacha JAN
  • Didier EVEN
  • Véronique JOUAN
  • Sylvain LETACONNOUX
  • Myriam LANOË
  • Jean-Charles LE GOFF
  • Justine DURAND
  • Alexis CARFANTAN
Jean-Michel LEBRET
Jean-Michel LEBRET (3 élus) Ensemble pour Hénanbihen 		379 43,71%
  • Jean-Michel LEBRET
  • Catherine CORDON
  • Jean-Michel DANIEL
Participation au scrutin Hénanbihen
Taux de participation 71,83%
Taux d'abstention 28,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 885

Source : ministère de l’Intérieur

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