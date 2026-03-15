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19:17 - Hénansal et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux Quel portrait faire de Hénansal, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 8,77% d'agriculteurs pour 1 263 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 63 entreprises, Hénansal offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (78,14%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 30,82% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 42,78% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 197,00 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Hénansal incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en évolution.

17:57 - Le vote RN lors des dernières élections à Hénansal Le parti nationaliste n'avait pas concouru lors de la dernière campagne municipale à Hénansal il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la ville. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 28,66% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 44,50% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 20,89% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Hénansal comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,93% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 39,32% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 44,37% lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Hénansal : le point sur l'abstention Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des élections municipales à Hénansal, l'abstention frappait 48,77 % du corps électoral, en deçà de la moyenne nationale, l'épidémie de Covid-19 ayant jeté une ombre sur l'événement. S'agissant de choisir leur maire, les élections locales demeurent en effet historiquement, avec les présidentielles, des rendez-vous où les électeurs se mobilisent particulièrement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est ainsi élevé à 15,78 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 45,61 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 25,33 % au premier tour, contre 49,53 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent former une commune globalement épargnée par l'abstention au regard des moyennes nationales. En ce jour d'élections municipales à Hénansal, cette contingence sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Hénansal : retour sur les résultats électoraux de 2024 À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs de Hénansal avaient poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 38,93% des bulletins. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Hénansal plébiscitaient ensuite Antoine Kieffer (Rassemblement National) avec 39,32% au premier tour. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Hervé Berville (Majorité présidentielle) jusqu'au sommet avec 55,63%. Le paysage politique de Hénansal a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un fief macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Quels étaient les suffrages locaux de Hénansal lors de la dernière présidentielle ? Lors des législatives de 2022, les votants de Hénansal accordaient leurs suffrages à Hervé Berville (Ensemble !) avec 44,30% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Hervé Berville virant de nouveau en tête avec 62,95% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Hénansal qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 30,83% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 28,66%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,50% pour Emmanuel Macron, contre 44,50% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Hénansal une ville acquise au bloc central.

12:58 - La municipalité a-t-elle augmenté les impôts à Hénansal ? Alors que les impôts locaux ont progressé à Hénansal entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 12,32 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 20 640 €. Une somme bien en-dessous des 123 650 € récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Hénansal a évolué pour se fixer à 33,66 % en 2024 (contre 14,13 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Hénansal s'est établi à environ 795 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 567 € relevés en 2020.

11:59 - L'élection municipale de 2020 : la liste "Tous Unis Pour Henansal" majoritaire à Hénansal Dans la commune de Hénansal, les jeux de pouvoir politiques locaux sont encore aujourd'hui influencés par l'issue du dernier scrutin en 2020. Unique liste en présence, 'Tous unis pour henansal' a sans surprise recueilli 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence d'adversaire, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Hénansal, ce décor pèsera irrémédiablement. Après ce scrutin sans réelle compétition, l'émergence ou non d'une opposition constituera un des enjeux. Un indice est sans doute donné dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).