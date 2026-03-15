Résultat municipale 2026 à Hénansal (22400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Hénansal a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hénansal, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Hénansal [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yvonnick GOUAULT
Yvonnick GOUAULT (12 élus) Unir nos compétences pour Hénansal 		380 51,70%
  • Yvonnick GOUAULT
  • Charline PESTEL
  • Guillaume MEHEUT
  • Marie Paule Eliane Michèle LOSCOS-LLAURADO
  • Stéphane BOURDEL
  • Laura ROLL
  • Serge Francis Jean Marie FAVREL
  • Julie Chantal Stéphanie BERTRON
  • Julien ANDRIEUX
  • Julie FAY
  • Florian OBRY
  • Flavie Jeanne Océane FRONTIN
Sylvie HERVO
Sylvie HERVO (3 élus) Hénansal dynamique et engagée 		355 48,30%
  • Tanguy BAUDET
  • Camille BENARD
  • Justine BESNARD
Participation au scrutin Hénansal
Taux de participation 76,68%
Taux d'abstention 23,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,36%
Nombre de votants 763

Source : ministère de l’Intérieur

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