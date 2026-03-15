Résultat de l'élection municipale 2026 à Hendaye : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Hendaye

Tête de listeListe
Tristan Proteau
Tristan Proteau Liste divers droite
VIVRE HENDAYE - l'avenir vous appartient !
  • Tristan Proteau
  • Denise Mutuverria
  • Esteban Trujillano
  • Véronique Sevilla
  • Albert Bueno
  • Sylvie Trujillano
  • François Santano
  • Christianne Gibielle
  • Aurélien Joalhe
  • Monique Bordessoulle
  • Pierre Jean Lopez Darribat
  • Chloé Marie Renée Fortabat
  • Pierre Barrieu
  • Marina Aramburu
  • Jean-Baptiste Picabea
  • Marie Françoise Larrondo-Garcia
  • Christophe Menagat
  • Marie Cilia
  • José Antonio Plaza-Vidaurre
  • Liliane Camguilhem
  • Françis Lenne
  • Maéva Aimon
  • Philippe Proteau
  • Michelle Legeay
  • Didier Bertrand
  • Patricia Sallebert
  • Dominique Arnault
  • Sandra Espirito
  • Denis Brault
  • Alexandra Louise Neasham
  • Emmanuel Pinto
  • Karine Lepinay
  • Jean-Claude Neveu
Laetitia Navarron
Laetitia Navarron Liste régionaliste
HENDAIA BILTZEN - Uni.e.s pour Hendaye
  • Laetitia Navarron
  • Iker Elizalde
  • Céline Marie Cotinat
  • Paulo Arzelus Aramendi
  • Claire Legardinier
  • Jean-Michel Garayar
  • Ixa Eguiazabal
  • Joseba Menterola
  • Isabelle Iriarte
  • Xabi Martiarena Garat
  • Kristina Menta Y San Miguel
  • Frank Geledan
  • Alazne Hadouelhadj
  • Markotx Elustondo
  • Itziar Varela
  • Inigo Louis Hurtado Lanza
  • Aintzane Lasarte
  • Mounir Ed-Debbar Kasbaoui
  • Nathalie Pelage
  • Rémi Bernis Arruyer
  • Pascale Pouyfaucon
  • Paxkal Oxandabaratz
  • Xantiana Cachenaut
  • Xan Berasategui
  • Gana Sallaberry-Molle
  • James Taylor
  • Oneka Jauregi Miquelarena
  • Allende Prada
  • Arantza Eguiguren
  • Aitzol Gil de San Vicente Pla
  • Gurutze Arrondo Echabe
  • Oier Querendez Jaureguibeitia
  • Marie José Lecuona Caubet
  • Raymond Partie
  • Lohitzune Txarola Gurrutxaga
Kotte Ecenarro
Kotte Ecenarro Liste d'union à gauche
HENDAYE EMSEMBLE - HENDAIA ELGARREKIN
  • Kotte Ecenarro
  • Chantal Kehrig Cottencon
  • Pascal Destruhaut
  • Patricia Albanie Hannibal
  • Laurent Tariol
  • Michelle Mounio Adurriaga
  • Jean-Michel Arruabarrena
  • Sandrine Beraza Labattut
  • Peio Pouyfaucon
  • Maria De Iciar Aizpuru
  • Vincent Alloy
  • Nathalie Camacho Sathicq
  • Jean Michel Berra
  • Lorea Marcone
  • Bernard Gil
  • Brigitte Soudrie
  • Jon Joseba Etcheverria
  • Gema Cabero Dominguez
  • Laurent Pelegrin Aramendy
  • Beatrice Tariol
  • José Alcorta
  • Laurence Beaufort
  • Manuel Tena
  • Marie Fernanda Pereyra
  • Michel Jehan
  • Léonor Labeau
  • Jean-Jaques Gonzalez
  • Claudie Roman
  • Thierry Morin
  • Marie Claude Hourquiscot
  • Nacho Gargallo
  • Marie Pierre Etchenaussia
  • Gerard Laurent
  • Edith Messanges Lankar
  • Ganix Grabières

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Kotte Ecenarro
Kotte Ecenarro (26 élus) Hendaye avec vous 		2 387 55,10%
  • Kotte Ecenarro
  • Chantal Kehrig Cottençon
  • Frédéric Tranche
  • Céline Cotinat
  • Richard Irazusta
  • Nathalie Camacho-Sathicq
  • Paulo Arzelus Aramendi
  • Nicole Butori
  • Laurent Tariol
  • Michelle Mounios-Adurriaga
  • Jean-Michel Arruabarrena
  • Laetitia Navarron
  • Ganix Grabières
  • Iciar Aizpuru
  • Laurent Pelegrin-Aramendy
  • Laurence Beaufort
  • Daniel Bernard
  • Claire Legardinier
  • Louis Eizaguirre
  • Claudie Roman
  • Xabier Manterola
  • Maïka Haramboure
  • Xabi Martiarena Garat
  • Léonor Labeau
  • Michel Jehan
  • Marie Céza
Pascal Destruhaut
Pascal Destruhaut (7 élus) Ensemble réveillons hendaye 		1 945 44,89%
  • Pascal Destruhaut
  • Hélène Hiribarren
  • Peio Pouyfaucon
  • Marie-Carmen Barrero
  • Peyo Balanzategui
  • Sylvie Estomba
  • Jean-Baptiste Sallaberry
Participation au scrutin Hendaye
Taux de participation 47,04%
Taux d'abstention 52,96%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 494

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Kotte Ecenarro
Kotte Ecenarro Hendaye avec vous 		1 717 41,08%
Pascal Destruhaut
Pascal Destruhaut Ensemble réveillons hendaye 		1 367 32,71%
Laetitia Navarron
Laetitia Navarron Hendaia biltzen uni.e.s pour hendaye 		768 18,37%
Laurent Tariol
Laurent Tariol Hendaye en commun 		327 7,82%
Participation au scrutin Hendaye
Taux de participation 45,01%
Taux d'abstention 54,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 301

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Kotte Ecenarro
Kotte Ecenarro (26 élus) Hendaye autrement 		2 896 53,07%
  • Kotte Ecenarro
  • Chantal Kehrig Cottençon
  • Frédéric Tranche
  • Christelle Cazalis
  • Iker Elizalde
  • Claire Legardinier
  • André Suertegaray
  • Nathalie Camacho-Sathicq
  • Jean-Michel Arruabarrena
  • Nicole Butori
  • Richard Irazusta
  • Isabelle Pola-Lake
  • Jean-Noël Daubas
  • Martine Ansault-Lecuona
  • Paco Durandeau
  • Jessica Vesgasorondo
  • Jean-Michel Giansanti
  • Maïka Haramboure
  • Jean-Louis Dias
  • Michelle Mounios-Adurriaga
  • Michel Bourrouilh-Parege
  • Marie-José Caubet Lecuona
  • Bertrand Fruchart
  • Itziar Varela
  • Aritza Camblong
  • Marie Ceza
Jean-Baptiste Sallaberry
Jean-Baptiste Sallaberry (7 élus) Action et conviction, hendaye une ville en mouvement 		2 560 46,92%
  • Jean-Baptiste Sallaberry
  • Sylvie Irassart Estomba
  • Jean Michel Berra
  • Marie-Hélène Laxague
  • Serge Amestoy
  • Marie-Pierre Duhart-Etchenausia
  • Peio Pouyfaucon
Participation au scrutin Hendaye
Taux de participation 61,82%
Taux d'abstention 38,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,38%
Nombre de votants 5 828

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Kotte Ecenarro
Kotte Ecenarro Hendaye autrement 		2 014 36,50%
Jean-Baptiste Sallaberry
Jean-Baptiste Sallaberry Action et conviction, hendaye une ville en mouvement 		1 599 28,98%
Richard Beitia
Richard Beitia Hendaye notre fierte, vivre ensemble a hendaye 		709 12,85%
Iker Elizalde
Iker Elizalde Hendaia biltzen - uni(e)s pour hendaye 		693 12,56%
Eric Saint Martin
Eric Saint Martin Hendaye : la gauche qui fait front 		502 9,09%
Participation au scrutin Hendaye
Taux de participation 60,70%
Taux d'abstention 39,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,60%
Nombre de votants 5 723

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