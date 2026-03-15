Résultat de l'élection municipale 2026 à Hendaye : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Hendaye [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Hendaye sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Hendaye.
L'actu des élections municipales 2026 à Hendaye
13:09 - Résultats des municipales 2020 : comment Kotte Ecenarro s'est imposé à Hendaye
À Hendaye, à l'occasion des élections municipales précédentes, les résultats ont fourni un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Kotte Ecenarro (Parti socialiste) a dominé les débats en récoltant 1 717 soutiens (41,08%). Juste derrière, Pascal Destruhaut (Divers) a rassemblé 1 367 bulletins valides (32,71%). Une large distance. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Kotte Ecenarro l'a finalement emporté avec 2 387 suffrages (55,10%), face à Pascal Destruhaut qui a obtenu 1 945 votants (44,89%). Le candidat étiqueté Divers gauche a probablement tiré parti des votes des listes de gauche, engrangeant 670 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des battus a la lourde tâche d'unir davantage ce dimanche, dès le premier tour, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Hendaye
Les municipales 2026 offrent la possibilité aux votants d'Hendaye de donner leur opinion sur les défis qui concernent leur ville. À Hendaye et comme partout, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Qui sera élu après Kotte Ecenarro, qui a remporté l'élection en 2020 au deuxième tour ? Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Hendaye a été publiée ci-dessous. Sachez également que les horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote d'Hendaye sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Les résultats à Hendaye seront annoncés ici même dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Hendaye
|Tête de listeListe
|
Tristan Proteau
Liste divers droite
VIVRE HENDAYE - l'avenir vous appartient !
|
|
Laetitia Navarron
Liste régionaliste
HENDAIA BILTZEN - Uni.e.s pour Hendaye
|
|
Kotte Ecenarro
Liste d'union à gauche
HENDAYE EMSEMBLE - HENDAIA ELGARREKIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Kotte Ecenarro (26 élus) Hendaye avec vous
|2 387
|55,10%
|
|Pascal Destruhaut (7 élus) Ensemble réveillons hendaye
|1 945
|44,89%
|
|Participation au scrutin
|Hendaye
|Taux de participation
|47,04%
|Taux d'abstention
|52,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 494
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Kotte Ecenarro Hendaye avec vous
|1 717
|41,08%
|Pascal Destruhaut Ensemble réveillons hendaye
|1 367
|32,71%
|Laetitia Navarron Hendaia biltzen uni.e.s pour hendaye
|768
|18,37%
|Laurent Tariol Hendaye en commun
|327
|7,82%
|Participation au scrutin
|Hendaye
|Taux de participation
|45,01%
|Taux d'abstention
|54,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 301
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Kotte Ecenarro (26 élus) Hendaye autrement
|2 896
|53,07%
|
|Jean-Baptiste Sallaberry (7 élus) Action et conviction, hendaye une ville en mouvement
|2 560
|46,92%
|
|Participation au scrutin
|Hendaye
|Taux de participation
|61,82%
|Taux d'abstention
|38,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,38%
|Nombre de votants
|5 828
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Kotte Ecenarro Hendaye autrement
|2 014
|36,50%
|Jean-Baptiste Sallaberry Action et conviction, hendaye une ville en mouvement
|1 599
|28,98%
|Richard Beitia Hendaye notre fierte, vivre ensemble a hendaye
|709
|12,85%
|Iker Elizalde Hendaia biltzen - uni(e)s pour hendaye
|693
|12,56%
|Eric Saint Martin Hendaye : la gauche qui fait front
|502
|9,09%
|Participation au scrutin
|Hendaye
|Taux de participation
|60,70%
|Taux d'abstention
|39,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,60%
|Nombre de votants
|5 723
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