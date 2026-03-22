Résultat de l'élection municipale 2026 à Hendaye : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Hendaye

Le deuxième tour des élections municipales à Hendaye a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Tristan Proteau
Tristan Proteau Liste divers droite
VIVRE HENDAYE - l'avenir vous appartient !
  • Tristan Proteau
  • Denise Mutuverria
  • Esteban Trujillano
  • Véronique Sevilla
  • Albert Bueno
  • Sylvie Trujillano
  • François Santano
  • Christianne Gibielle
  • Aurélien Joalhe
  • Monique Bordessoulle
  • Pierre Jean Lopez Darribat
  • Chloé Marie Renée Fortabat
  • Pierre Barrieu
  • Marina Aramburu
  • Jean-Baptiste Picabea
  • Marie Françoise Larrondo-Garcia
  • Christophe Menagat
  • Marie Cilia
  • José Antonio Plaza-Vidaurre
  • Liliane Camguilhem
  • Françis Lenne
  • Maéva Aimon
  • Philippe Proteau
  • Michelle Legeay
  • Didier Bertrand
  • Patricia Sallebert
  • Dominique Arnault
  • Sandra Espirito
  • Denis Brault
  • Alexandra Louise Neasham
  • Emmanuel Pinto
  • Karine Lepinay
  • Jean-Claude Neveu
Laetitia Navarron
Laetitia Navarron Liste régionaliste
HENDAIA BILTZEN - Uni.e.s pour Hendaye
  • Laetitia Navarron
  • Iker Elizalde
  • Céline Marie Cotinat
  • Paulo Arzelus Aramendi
  • Claire Legardinier
  • Jean-Michel Garayar
  • Ixa Eguiazabal
  • Joseba Menterola
  • Isabelle Iriarte
  • Xabi Martiarena Garat
  • Kristina Menta Y San Miguel
  • Frank Geledan
  • Alazne Hadouelhadj
  • Markotx Elustondo
  • Itziar Varela
  • Inigo Louis Hurtado Lanza
  • Aintzane Lasarte
  • Mounir Ed-Debbar Kasbaoui
  • Nathalie Pelage
  • Rémi Bernis Arruyer
  • Pascale Pouyfaucon
  • Paxkal Oxandabaratz
  • Xantiana Cachenaut
  • Xan Berasategui
  • Gana Sallaberry-Molle
  • James Taylor
  • Oneka Jauregi Miquelarena
  • Allende Prada
  • Arantza Eguiguren
  • Aitzol Gil de San Vicente Pla
  • Gurutze Arrondo Echabe
  • Oier Querendez Jaureguibeitia
  • Marie José Lecuona Caubet
  • Raymond Partie
  • Lohitzune Txarola Gurrutxaga
Kotte Ecenarro
Kotte Ecenarro Liste d'union à gauche
HENDAYE EMSEMBLE - HENDAIA ELGARREKIN
  • Kotte Ecenarro
  • Chantal Kehrig Cottencon
  • Pascal Destruhaut
  • Patricia Albanie Hannibal
  • Laurent Tariol
  • Michelle Mounio Adurriaga
  • Jean-Michel Arruabarrena
  • Sandrine Beraza Labattut
  • Peio Pouyfaucon
  • Maria De Iciar Aizpuru
  • Vincent Alloy
  • Nathalie Camacho Sathicq
  • Jean Michel Berra
  • Lorea Marcone
  • Bernard Gil
  • Brigitte Soudrie
  • Jon Joseba Etcheverria
  • Gema Cabero Dominguez
  • Laurent Pelegrin Aramendy
  • Beatrice Tariol
  • José Alcorta
  • Laurence Beaufort
  • Manuel Tena
  • Marie Fernanda Pereyra
  • Michel Jehan
  • Léonor Labeau
  • Jean-Jaques Gonzalez
  • Claudie Roman
  • Thierry Morin
  • Marie Claude Hourquiscot
  • Nacho Gargallo
  • Marie Pierre Etchenaussia
  • Gerard Laurent
  • Edith Messanges Lankar
  • Ganix Grabières

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Hendaye

Tête de listeListe Voix % des voix
Kotte ECENARRO
Kotte ECENARRO (Ballotage) HENDAYE EMSEMBLE - HENDAIA ELGARREKIN 		2 480 42,82%
Laetitia NAVARRON
Laetitia NAVARRON (Ballotage) HENDAIA BILTZEN - Uni.e.s pour Hendaye 		1 774 30,63%
Tristan PROTEAU
Tristan PROTEAU (Ballotage) VIVRE HENDAYE - l'avenir vous appartient ! 		1 538 26,55%
Participation au scrutin Hendaye
Taux de participation 57,12%
Taux d'abstention 42,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 6 005

Source : ministère de l’Intérieur

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