Résultat de l'élection municipale 2026 à Hendaye : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Hendaye [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Hendaye sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Hendaye.
L'actu des élections municipales 2026 à Hendaye
11:49 - Que retenir des premiers résultats des municipales 2026 à Hendaye ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Hendaye, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin a mobilisé 57,12 % des électeurs sur place. Pour ce premier tour, c'est Kotte Ecenarro (Union de la gauche) qui a pris une longueur d'avance en rassemblant 42,82 % des votes. Ensuite, Laetitia Navarron (Régionaliste) s'est classée deuxième avec 30,63 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Comme il y a six ans, Kotte Ecenarro est resté au sommet du classement, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 1,74 point. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Tristan Proteau (Divers droite) s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Hendaye
Le deuxième tour des élections municipales à Hendaye a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Tristan Proteau
Liste divers droite
VIVRE HENDAYE - l'avenir vous appartient !
|
|
Laetitia Navarron
Liste régionaliste
HENDAIA BILTZEN - Uni.e.s pour Hendaye
|
|
Kotte Ecenarro
Liste d'union à gauche
HENDAYE EMSEMBLE - HENDAIA ELGARREKIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Hendaye
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Kotte ECENARRO (Ballotage) HENDAYE EMSEMBLE - HENDAIA ELGARREKIN
|2 480
|42,82%
|Laetitia NAVARRON (Ballotage) HENDAIA BILTZEN - Uni.e.s pour Hendaye
|1 774
|30,63%
|Tristan PROTEAU (Ballotage) VIVRE HENDAYE - l'avenir vous appartient !
|1 538
|26,55%
|Participation au scrutin
|Hendaye
|Taux de participation
|57,12%
|Taux d'abstention
|42,88%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,10%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Nombre de votants
|6 005
Source : ministère de l’Intérieur
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