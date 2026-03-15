Résultat de l'élection municipale 2026 à Hénin-Beaumont : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Hénin-Beaumont

Tête de listeListe
Houari Benhadja
Houari Benhadja Liste de La France insoumise
UN AVENIR EN COMMUN POUR HENIN-BEAUMONT
  • Houari Benhadja
  • Zineb Nagi
  • Clément Weppe
  • Elodie Dievart
  • Akim Khelidj
  • Caroline Bauet
  • Akim Seffih
  • Inès Timimoun
  • Christophe Vandoolaege
  • Virginie Frican
  • David Bourgois
  • Sandrine Lagache
  • Faïcal Ameur
  • Mélanie Dessaint
  • Aurélien Duwel
  • Rachel Dupont
  • Samir Djebbar
  • Sylvie Mouquet
  • Karim Sadouki
  • Inès Wallart
  • Sofiane Lariviere
  • Lilas Cardock
  • Orson Roger
  • Thalia Khelidj
  • Emilio Murtas
  • Maëlis Duquenoy
  • Valentin Dieu
  • Rachida Khelidj
  • Charly Weppe
  • Elodie Gigot
  • Youness Nagi
  • Siham Oubkou
  • Thomas Ryckewaert
  • Fatiha Hammadou
  • Jean-Eric Buchwald
Inès Taourit
Inès Taourit Liste divers gauche
REDONNER LA PAROLE AUX HABITANTS !
  • Inès Taourit
  • Gianni Ranieri
  • Marjorie Matuszczak
  • Guillaume Hubner
  • Alice Barczyk
  • Léo Daussin
  • Suzie Giezek
  • Thierry Koïtka
  • Céline Ponchaut
  • David Debeaupuis
  • Christine Delahaye
  • Albert Lebleu
  • Audrey Havot
  • Alain Hautefeuille
  • Chaïma Ait Ali
  • Bruno Tranchant
  • Axelle Ponchaut
  • Antonio Gomes
  • Nicole Delcambre
  • Jérémy Lebon
  • Emmanuelle Boutillier
  • Guillaume Kowalkowski
  • Mariette Brietz
  • Adam Touama
  • Christelle Cailluyere
  • Jean-François Friboulet
  • Isabelle Denis
  • Raphaël Level
  • Anne-Marie Evrard
  • Vincent Pradelle
  • Marie-Claude Noël
  • Franck Smagghe
  • Éléonore Louis
  • Kenny Chouraqui
  • Laëtitia Hapiot
  • Yves Mascarte
  • Marie-Laurence Daussin
Steeve Briois
Steeve Briois Liste du Rassemblement National
Avec vous depuis toujours !
  • Steeve Briois
  • Angela Goudailler
  • Laurent Brice
  • Karine Duriez
  • Christopher Szczurek
  • Jennifer Payen
  • Michaël Payet-Maugeron
  • Marcelline Dehay
  • Michel Carton
  • Patricia Constantinho
  • Arthur Delattre
  • Martine Croquelois
  • Pierre Delahaye
  • Mathilde Gourmez
  • Mathieu Taffin
  • Francine Napora
  • Gérard Moisan-Guibert
  • Joëlle Coget
  • Dorian Damiens
  • Martine Fatoux
  • Freddy Baudrin
  • Huguette Fatna
  • Joël Balan
  • Mauricette Quiquempoix
  • Philippe Kus
  • Nicole Skiba
  • Aurélien Rissen
  • Sylvie Waterlot
  • Maxime Lemoine
  • Liliane Petit
  • Patrick Mon
  • Wendy Derenoncourt
  • Damien Rohart
  • Stéphanie Szewczyk
  • Enzo Wasteels
  • Béatrice Spital
  • Michel Vilain

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Steeve Briois
Steeve Briois (31 élus) Pour henin-beaumont, continuons avec notre maire ! 		5 750 74,21%
  • Steeve Briois
  • Aurélia Beigneux
  • Laurent Brice
  • Patricia Constantinho
  • Christopher Szczurek
  • Huguette Fatna
  • Bruno Bilde
  • Maryse Poulain
  • Gérard Moisan-Guibert
  • Angélique Bertram
  • Nicolas Moreaux
  • Christiane Rousseau
  • Patrick Mon
  • Liliane Petit
  • Michel Vilain
  • Annie Wannepain
  • André Kalinarczyk
  • Marie-Claire Duriez
  • Jacques Martel
  • Martine Croquelois
  • François Niebojewski
  • Stéphanie Khedim
  • Hervé Wallart
  • Margaret Lanoy
  • Jonathan Lefort
  • Jennifer Payen
  • Pierre Delahaye
  • Mauricette Quiquempoix
  • Philippe Kus
  • Sylvie Waterlot
  • Dorian Damiens
Marine Tondelier
Marine Tondelier (3 élus) Osons pour henin-beaumont 		1 412 18,22%
  • Marine Tondelier
  • Aurélien Gack
  • Inès Taourit
Patrick Piret
Patrick Piret (1 élu) Henin-beaumont action 		586 7,56%
  • Patrick Piret
Participation au scrutin Hénin-Beaumont
Taux de participation 44,62%
Taux d'abstention 55,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 957

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Steeve Briois
Steeve Briois (28 élus) Henin-beaumont, c'est vous ! 		6 006 50,25%
  • Steeve Briois
  • Maryse Poulain
  • Laurent Brice
  • Liliane Petit
  • Jean-Richard Sulzer
  • Aurélia Beigneux
  • Bruno Bilde
  • Annie Wannepain
  • Christopher Szczurek
  • Marylise Bonicel
  • Jacques Martel
  • Béatrice Vaquette
  • Michel Vilain
  • Josette Lecocq
  • Nicolas Moreaux
  • Angélique Bertram
  • Patrick Hauchart
  • Jeanne Baralle
  • Alain Detrez
  • Marie-Claire Duriez
  • Rémi Jacquart
  • Martine Croquelois
  • André Kalinarczyk
  • Victoria Krenek
  • Roland Malfait
  • Mélaine Guilbert
  • Jean-Robert Havet
  • Margaret Lanoy
Eugène Binaisse
Eugène Binaisse (6 élus) Agissons unis pour henin-beaumont 		3 829 32,04%
  • Eugène Binaisse
  • Marine Tondelier
  • Marcel Germe
  • Sandrine Rogé
  • David Noël
  • Rose-Marie Slaviero
Gérard Dalongeville
Gérard Dalongeville (1 élu) A vos cotes pour henin-beaumont 		1 167 9,76%
  • Gérard Dalongeville
Georges Bouquillon
Georges Bouquillon Henin beaumont passion 		484 4,05%
Jean-Marc Legrand
Jean-Marc Legrand Tous ensemble pour henin-beaumont 		464 3,88%
Participation au scrutin Hénin-Beaumont
Taux de participation 64,59%
Taux d'abstention 35,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,88%
Nombre de votants 12 304

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