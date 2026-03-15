Résultat de l'élection municipale 2026 à Hénin-Beaumont : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Hénin-Beaumont [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Hénin-Beaumont sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Hénin-Beaumont.
L'actu des élections municipales 2026 à Hénin-Beaumont
13:09 - Le bilan des dernières municipales à Hénin-Beaumont
Les résultats des précédentes municipales à Hénin-Beaumont ont fourni un constat instructif sur la configuration politique locale. Lors de la première manche de ce scrutin, Steeve Briois (Rassemblement National) a viré en tête en obtenant 5 750 soutiens (74,21%). Deuxième, Marine Tondelier (Divers gauche) a recueilli 1 412 bulletins valides (18,22%). Cette victoire sans appel a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Hénin-Beaumont, cette dynamique pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse au vu de ce succès éclatant, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Hénin-Beaumont
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 20 bureaux de vote d'Hénin-Beaumont sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Les municipales se tiennent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but de désigner les élus locaux des 35 000 communes françaises. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du coronavirus. Vous pouvez voir ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Hénin-Beaumont. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Hénin-Beaumont
|Tête de listeListe
|
Houari Benhadja
Liste de La France insoumise
UN AVENIR EN COMMUN POUR HENIN-BEAUMONT
|
|
Inès Taourit
Liste divers gauche
REDONNER LA PAROLE AUX HABITANTS !
|
|
Steeve Briois
Liste du Rassemblement National
Avec vous depuis toujours !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Steeve Briois (31 élus) Pour henin-beaumont, continuons avec notre maire !
|5 750
|74,21%
|
|Marine Tondelier (3 élus) Osons pour henin-beaumont
|1 412
|18,22%
|
|Patrick Piret (1 élu) Henin-beaumont action
|586
|7,56%
|
|Participation au scrutin
|Hénin-Beaumont
|Taux de participation
|44,62%
|Taux d'abstention
|55,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 957
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Steeve Briois (28 élus) Henin-beaumont, c'est vous !
|6 006
|50,25%
|
|Eugène Binaisse (6 élus) Agissons unis pour henin-beaumont
|3 829
|32,04%
|
|Gérard Dalongeville (1 élu) A vos cotes pour henin-beaumont
|1 167
|9,76%
|
|Georges Bouquillon Henin beaumont passion
|484
|4,05%
|Jean-Marc Legrand Tous ensemble pour henin-beaumont
|464
|3,88%
|Participation au scrutin
|Hénin-Beaumont
|Taux de participation
|64,59%
|Taux d'abstention
|35,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,88%
|Nombre de votants
|12 304
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