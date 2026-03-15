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19:21 - Hénin-Beaumont : élections municipales et dynamiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Hénin-Beaumont montrent des tendances nettes susceptibles d'influer sur les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de 38% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 17,80%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Un salaire moyen mensuel net de 2 131 €/mois peut être caractéristique de difficultés économiques locales. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre familles monoparentales (21,71%) et le nombre de résidences HLM (25,85% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Hénin-Beaumont mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,45% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - Quel score pour le RN à Hénin-Beaumont aux municipales ? Le mouvement nationaliste avait terminé premier avec 74,21% des voix lors de l'élection municipale à Hénin-Beaumont en 2020. Il n'y aura aucun second tour, Steeve Briois étant désigné au premier tour. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 51,32% des voix lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 67,15% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 63,49% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le mouvement nationaliste arrachait 71,87% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 61,42% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 64,58% pour le mouvement nationaliste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Marine Le Pen.

16:58 - Hénin-Beaumont : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Pour ces élections municipales 2026, l'affluence aux urnes à Hénin-Beaumont sera fondamentale dans la conclusion du scrutin. Lors des municipales de 2020, la participation avait grimpé à 44,62 % lors du premier round, proche des 44,7 % observés au niveau national, représentant 7 957 votants alors que de nombreux électeurs avaient choisi de rester chez eux en raison du Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été évalué à 73,21 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 53,30 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 66,16 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 46,60 % des inscrits. En prenant du recul, les chiffres esquissent à l'arrivée une contrée en déficit de participation face aux moyennes nationales.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Hénin-Beaumont Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections de 2022. Lors des élections européennes, le résultat à Hénin-Beaumont s'était en effet cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (61,42%), à la première place devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (8,12%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (6,65%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Hénin-Beaumont avaient ensuite propulsé aux avants-postes Marine Le Pen (Rassemblement National) avec 64,58% au premier tour, devant Samira Laal (Union de la gauche) avec 21,15%. La conclusion des urnes était d'ailleurs acquise dès le premier round dans la circonscription.

14:57 - Hénin-Beaumont : des résultats éminemment tranchés lors des élections il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Hénin-Beaumont plébiscitaient Marine Le Pen (RN) avec 63,49% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marine Le Pen virant de nouveau en tête avec 71,87% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Hénin-Beaumont était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 51,32% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 17,23%. Le duel final se soldait finalement par un score de 67,15% pour Marine Le Pen, contre 32,85% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Hénin-Beaumont un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - La mairie a-t-elle contenu la fiscalité locale à Hénin-Beaumont ? Alors que les impôts locaux ont grimpé à Hénin-Beaumont entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 18,52 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville 603 500 euros environ, en net recul par rapport aux 4,80021 millions d'euros perçus en 2020. Cette imposition, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, se trouve aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Hénin-Beaumont a évolué pour se fixer à un peu moins de 60,55 % en 2024 (contre 42,16 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Hénin-Beaumont a représenté 1 287 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 231 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Hénin-Beaumont Les résultats des précédentes municipales à Hénin-Beaumont ont fourni un constat instructif sur la configuration politique locale. Lors de la première manche de ce scrutin, Steeve Briois (Rassemblement National) a viré en tête en obtenant 5 750 soutiens (74,21%). Deuxième, Marine Tondelier (Divers gauche) a recueilli 1 412 bulletins valides (18,22%). Cette victoire sans appel a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Hénin-Beaumont, cette dynamique pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse au vu de ce succès éclatant, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.