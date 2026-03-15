Résultat municipale 2026 à Hénin-Beaumont (62110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Hénin-Beaumont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Hénin-Beaumont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Hénin-Beaumont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Steeve BRIOIS
Steeve BRIOIS (32 élus) Avec vous depuis toujours ! 		8 400 77,71%
  • Steeve BRIOIS
  • Angela GOUDAILLER
  • Laurent BRICE
  • Karine DURIEZ
  • Christopher SZCZUREK
  • Jennifer PAYEN
  • Michaël PAYET-MAUGERON
  • Marcelline DEHAY
  • Michel CARTON
  • Patricia CONSTANTINHO
  • Arthur DELATTRE
  • Martine CROQUELOIS
  • Pierre DELAHAYE
  • Mathilde GOURMEZ
  • Mathieu TAFFIN
  • Francine NAPORA
  • Gérard MOISAN-GUIBERT
  • Joëlle COGET
  • Dorian DAMIENS
  • Martine FATOUX
  • Freddy BAUDRIN
  • Huguette FATNA
  • Joël BALAN
  • Mauricette QUIQUEMPOIX
  • Philippe KUS
  • Nicole SKIBA
  • Aurélien RISSEN
  • Sylvie WATERLOT
  • Maxime LEMOINE
  • Liliane PETIT
  • Patrick MON
  • Wendy DERENONCOURT
Inès TAOURIT
Inès TAOURIT (3 élus) REDONNER LA PAROLE AUX HABITANTS ! 		2 071 19,16%
  • Inès TAOURIT
  • Gianni RANIERI
  • Marjorie MATUSZCZAK
Houari BENHADJA
Houari BENHADJA UN AVENIR EN COMMUN POUR HENIN-BEAUMONT 		339 3,14%
Participation au scrutin Hénin-Beaumont
Taux de participation 63,10%
Taux d'abstention 36,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Nombre de votants 11 159

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Hauts-de-France ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans les Hauts-de-France. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Hénin-Beaumont