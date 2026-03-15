Résultat de l'élection municipale 2026 à Hennebont : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Hennebont

Tête de listeListe
Laure Le Maréchal
Laure Le Maréchal Liste divers gauche
Vivons Hennebont
  • Laure Le Maréchal
  • Julien Jambet
  • Lisenn Le Cloirec
  • Frédéric Toussaint
  • Tiphaine Siret
  • Yann Calvez
  • Lucie Sinniger
  • Jean-Luc Schweitzer
  • Mylène Chaoudour
  • Yves Guyot
  • Céline Goaper
  • Fabien Calandrini
  • Sandrine Goret
  • Adrien Manac'h
  • Laetitia Delpierre
  • Fabien Alberici
  • Fanny Esposito
  • Guillaume Kerric
  • Julie Le Priol
  • Arthur Seguy
  • Edwina Beriziky
  • Rodrigue Dérameaux
  • Stéphanie Pellier
  • Erwan Conan
  • Maïwenn Kerneis
  • Frédéric Mazaud
  • Anne Beaupérin
  • Jean-Pierre Henry
  • Roselyne Malardé
  • Gaël Malry
  • Angéline Le Marchand
  • Jean-Pierre Ferrand
  • Rozenn Bernard
  • Bruno Stéphant
  • Dominique Robin
Pascal Le Liboux
Pascal Le Liboux Liste divers centre
Hennebont un nouvel élan
  • Pascal Le Liboux
  • Nadia Souffoy
  • Jean Peeters
  • Valérie Mahé
  • Serge Tanguy
  • Anne-Laure Le Doussal
  • Anthony Rolland
  • Maryse Le Gallo
  • Marc Le Bouhart
  • Laëtitia Le Mentec
  • Yves Douay
  • Hélène Perron
  • Patrick Troumelin
  • Clara Even
  • Philippe Choiseau
  • Betty Guillo
  • Julien Le Doussal
  • Virginie Lemaitre
  • Olivier Marc
  • Coraline Stephan
  • Thierry Girard
  • Lydie Perronno
  • Philippe Perronno
  • Audrey Akohouendo
  • Theo Palaric
  • Marie-Laure Girault
  • Matthieu Vincent
  • Gianna Marcarini
  • Jérémie Rutter
  • Manon Maillard
  • Jean-François Le Corff
  • Servane Corvellec
  • Michel Dollé
  • Marie-Françoise Cérez
  • Mattéo Lupano
Jean-Charles Brunet
Jean-Charles Brunet Liste divers droite
HENNEBONT AUTREMENT
  • Jean-Charles Brunet
  • Stéphanie Brouteele
  • Arnaud Thomazo
  • Valérie Rabaste
  • Matthieu Le Goff
  • Sophie Le Roux
  • Maxime Morvan
  • Chloé Le Thoer
  • Xavier Poureau
  • Guénaëlle Le Hin
  • Jacques Vaudron
  • Delphine Gardye
  • Paul-Edouard de Salins
  • Laurence Hermann
  • Daniel Drouet
  • Léa Thomazo
  • Patrick Eliot
  • Aude Spindler
  • Jean-Yves Jacq
  • Marie-Paola Bertrand-Hillion
  • Sylvain Weinmann
  • Marie-Cécile Pellegrini
  • Pierre-Yves Letellier
  • Clémence Pierron
  • Jean-Pierre Ybert
  • Maude Bourriquen
  • Arnaud de la Houpliere
  • Stéphanie Kerhuel
  • René-Pierre Le Hin
  • Pauline Jaffré
  • Bernard Chauliac
  • Danielle Le Gourrierec
  • Franck Aguirre
  • Céline Broigniez
  • Lionel Dubois
Pierre-Yves Le Boudec
Pierre-Yves Le Boudec Liste divers gauche
Hennebont en commun 2026
  • Pierre-Yves Le Boudec
  • Catherine Le Carrer
  • Alain Larrivé
  • Gwladys Le Romancer
  • Didier Le Priol
  • Elisabeth Richard
  • Gérard Le Hébel
  • Véronique Stellatelli
  • Daniel Samour
  • Jessica Debon
  • Gwendal Le Ruyet
  • Ghislaine Hervé
  • Nicolas Decultot
  • Margot Kerneur
  • Yves Courtet
  • Clémence Grall
  • Marc Launay
  • Olga Le Scanff
  • Olivier Le Ruyet
  • Gwladys Robert
  • Guy Trécant
  • Christine Guérin
  • Jacques Bonnet
  • Claire Collette
  • Alan Courtel
  • Laëtitia Bérard
  • Alexandre Sorveyron
  • Julia Le Moullec
  • Bruno Dharréville
  • Maurine Talbourdet
  • Georges Dubort
  • Delphine Magot
  • Bertrand Dumouilla
  • Cécile Schott
  • Armand Le Mouël

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Hartereau
André Hartereau (26 élus) Hennebont initiatives citoyennes 		2 183 52,88%
  • André Hartereau
  • Michèle Dollé
  • Stéphane Lohézic
  • Marie-Françoise Cérez
  • Pascal Le Liboux
  • Claudine Corpart
  • Thierry Falquerho
  • Laure Le Maréchal
  • Frédéric Toussaint
  • Nadia Souffoy
  • Yves Guyot
  • Peggy Caclin
  • Julian Pondaven
  • Roselyne Malardé
  • Philippe Perronno
  • Martine Jourdain
  • Jacques Kerzerho
  • Valérie Mahé
  • Jean-François Le Corff
  • Tiphaine Siret
  • Gwendal Henry
  • Anne-Laure Le Doussal
  • Yves Douay
  • Catherine Julé
  • Joël Trécant
  • Lisenn Le Cloirec
Fabrice Lebreton
Fabrice Lebreton (5 élus) Hennebont pour tous 		1 328 32,17%
  • Fabrice Lebreton
  • Aurélia Henrio
  • Pierre-Yves Le Boudec
  • Sylvie Scoté Le Calvé
  • Julien Le Doussal
Michèle Le Bail
Michèle Le Bail (2 élus) Liste indépendante 		617 14,94%
  • Michèle Le Bail
  • Christian Le Boulaire
Participation au scrutin Hennebont
Taux de participation 36,89%
Taux d'abstention 63,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 306

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
André Hartereau
André Hartereau (25 élus) Hennebont initiatives citoyennes 		3 471 47,67%
  • André Hartereau
  • Marie-Françoise Cerez
  • Julian Pondaven
  • Michèle Dolle
  • Stéphane Lohezic
  • Caroline Balssa
  • Yves Guyot
  • Claudine Corpart
  • Loïc Rabin
  • Katy Bouillaut
  • Frédéric Toussaint
  • Nadia Souffoy
  • Thierry Falquerho
  • Julie Adier
  • Hubert Le Danvic
  • Roselyne Malarde
  • Pascal Le Liboux
  • Anne Lavoue
  • Philippe Perronno
  • Nolwenn Le Rouzic
  • Jacques Kerzerho
  • Jennifer Tessier-Josset
  • Bruno Cano
  • Françoise Barjonet-Moy
  • Jean-François Le Corff
Serge Gerbaud
Serge Gerbaud (4 élus) La gauche pour hennebont 		1 934 26,56%
  • Serge Gerbaud
  • Florence Marvin
  • Olivier Prigent
  • Cécile Betton
Xavier Poureau
Xavier Poureau (4 élus) Droite et centre pour hennebont 		1 876 25,76%
  • Xavier Poureau
  • Marie-Hélène Le Borgne
  • Guy Le Goff
  • Guénaëlle Le Hin
Participation au scrutin Hennebont
Taux de participation 65,34%
Taux d'abstention 34,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,87%
Nombre de votants 7 496

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Hartereau
André Hartereau Hennebont initiatives citoyennes 		2 623 36,74%
Xavier Poureau
Xavier Poureau Droite et centre pour hennebont 		1 988 27,84%
Serge Gerbaud
Serge Gerbaud Pour hennebont la gauche qui ose 		1 375 19,26%
Olivier Prigent
Olivier Prigent Ensemble dans l'action 		1 153 16,15%
Participation au scrutin Hennebont
Taux de participation 64,27%
Taux d'abstention 35,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,12%
Nombre de votants 7 369

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