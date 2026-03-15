Résultat de l'élection municipale 2026 à Hennebont : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Hennebont [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Hennebont sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Hennebont.
L'actu des élections municipales 2026 à Hennebont
13:09 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Hennebont
Les résultats des précédentes élections municipales à Hennebont ont offert un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Au terme du premier tour à l'époque, André Hartereau (Divers gauche) a dominé les débats en obtenant 2 183 bulletins (52,88%). Dans la position du principal opposant, Fabrice Lebreton (Divers gauche) a rassemblé 32,17% des bulletins valides. Le trio de tête a été complété par Michèle Le Bail (Divers gauche), glanant 617 bulletins (14,94%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de André Hartereau a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Hennebont, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Au vu de cette victoire écrasante, la tâche s'annonce colossale ce dimanche pour l'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Municipales à Hennebont : les horaires des 14 bureaux de vote
Pour faire leur devoir électoral, les habitants de l'agglomération ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 14 bureaux de vote d'Hennebont. Les municipales de 2026 doivent permettre aux électeurs d'Hennebont d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de l'agglomération. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Retrouvez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Hennebont. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Hennebont
|Tête de listeListe
|
Laure Le Maréchal
Liste divers gauche
Vivons Hennebont
|
|
Pascal Le Liboux
Liste divers centre
Hennebont un nouvel élan
|
|
Jean-Charles Brunet
Liste divers droite
HENNEBONT AUTREMENT
|
|
Pierre-Yves Le Boudec
Liste divers gauche
Hennebont en commun 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Hartereau (26 élus) Hennebont initiatives citoyennes
|2 183
|52,88%
|
|Fabrice Lebreton (5 élus) Hennebont pour tous
|1 328
|32,17%
|
|Michèle Le Bail (2 élus) Liste indépendante
|617
|14,94%
|
|Participation au scrutin
|Hennebont
|Taux de participation
|36,89%
|Taux d'abstention
|63,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 306
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Hartereau (25 élus) Hennebont initiatives citoyennes
|3 471
|47,67%
|
|Serge Gerbaud (4 élus) La gauche pour hennebont
|1 934
|26,56%
|
|Xavier Poureau (4 élus) Droite et centre pour hennebont
|1 876
|25,76%
|
|Participation au scrutin
|Hennebont
|Taux de participation
|65,34%
|Taux d'abstention
|34,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,87%
|Nombre de votants
|7 496
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Hartereau Hennebont initiatives citoyennes
|2 623
|36,74%
|Xavier Poureau Droite et centre pour hennebont
|1 988
|27,84%
|Serge Gerbaud Pour hennebont la gauche qui ose
|1 375
|19,26%
|Olivier Prigent Ensemble dans l'action
|1 153
|16,15%
|Participation au scrutin
|Hennebont
|Taux de participation
|64,27%
|Taux d'abstention
|35,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,12%
|Nombre de votants
|7 369
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