Résultat de l'élection municipale 2026 à Hennebont : les infos en direct

Laure Le Maréchal Liste divers gauche

Vivons Hennebont Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Laure Le Maréchal Programme de Laure Le Maréchal à Hennebont (Vivons Hennebont) Engagement citoyen Laure LE MARÉCHAL souligne l'importance d'une gestion collective et responsable de la ville d'Hennebont. Elle met en avant son expérience personnelle et professionnelle pour mieux comprendre les attentes des habitants. Avec une équipe diversifiée, elle propose une nouvelle approche pour vivre la ville, axée sur l'écoute et l'innovation. Développement des jeunes Le programme inclut la création d'un Conseil Municipal des Jeunes pour impliquer les jeunes dans la vie de la ville. Il prévoit également des trajets sûrs vers les écoles et le développement d'espaces de jeux pour les enfants. Le soutien aux associations et aux activités sportives est également une priorité pour favoriser l'épanouissement des jeunes Hennebontais. Mobilité et environnement La liste propose des mesures pour fluidifier la circulation et sécuriser les déplacements dans la ville. Le développement des mobilités douces, comme les pistes cyclables et les navettes gratuites, est essentiel pour une ville plus verte. La protection de l'environnement et des espaces naturels est également au cœur des préoccupations de cette équipe. Culture et patrimoine Faciliter l'accès aux cultures et valoriser le patrimoine sont des objectifs clés du programme. Il s'agit de faire vivre les sites emblématiques d'Hennebont et de soutenir les artistes locaux. La valorisation des initiatives culturelles contribuera à enrichir la vie des habitants et à renforcer leur attachement à la ville.

Laure Le Maréchal

Julien Jambet

Lisenn Le Cloirec

Frédéric Toussaint

Tiphaine Siret

Yann Calvez

Lucie Sinniger

Jean-Luc Schweitzer

Mylène Chaoudour

Yves Guyot

Céline Goaper

Fabien Calandrini

Sandrine Goret

Adrien Manac'h

Laetitia Delpierre

Fabien Alberici

Fanny Esposito

Guillaume Kerric

Julie Le Priol

Arthur Seguy

Edwina Beriziky

Rodrigue Dérameaux

Stéphanie Pellier

Erwan Conan

Maïwenn Kerneis

Frédéric Mazaud

Anne Beaupérin

Jean-Pierre Henry

Roselyne Malardé

Gaël Malry

Angéline Le Marchand

Jean-Pierre Ferrand

Rozenn Bernard

Bruno Stéphant

Dominique Robin

Pascal Le Liboux Liste divers centre

Hennebont un nouvel élan Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Pascal Le Liboux Programme de Pascal Le Liboux à Hennebont (Hennebont un nouvel élan) Engagement citoyen La liste Hennebont, un nouvel élan, se veut représentative de tous les Hennebontais et Hennebontaises. Elle prône l'échange et le dialogue entre des personnes de bonne volonté, éloignées des extrêmes. L'objectif est de construire une vision collective de l'avenir de la ville, fondée sur l'unité et le respect. Développement durable Les propositions incluent des initiatives pour rendre Hennebont plus verte et respectueuse de l'environnement. Cela se traduit par des projets tels que l'éclairage public en LED et la plantation d'un arbre à chaque naissance. La ville souhaite également créer des espaces de fraîcheur dans chaque quartier. Sport et santé Hennebont aspire à devenir une ville du sport et de la santé, avec une offre sportive variée pour tous les âges. Des équipements sportifs seront créés, tels qu'une piste en tartan et des courts de tennis extérieurs. De plus, un centre médico-sportif est prévu pour encourager la pratique sportive. Culture et patrimoine La ville met un accent particulier sur la culture bretonne et le patrimoine local. Des actions seront menées pour promouvoir la langue et la culture bretonnes, ainsi qu'un festival du livre annuel. La rénovation de sites historiques, comme la basilique et les remparts, fait également partie des priorités.

Pascal Le Liboux

Nadia Souffoy

Jean Peeters

Valérie Mahé

Serge Tanguy

Anne-Laure Le Doussal

Anthony Rolland

Maryse Le Gallo

Marc Le Bouhart

Laëtitia Le Mentec

Yves Douay

Hélène Perron

Patrick Troumelin

Clara Even

Philippe Choiseau

Betty Guillo

Julien Le Doussal

Virginie Lemaitre

Olivier Marc

Coraline Stephan

Thierry Girard

Lydie Perronno

Philippe Perronno

Audrey Akohouendo

Theo Palaric

Marie-Laure Girault

Matthieu Vincent

Gianna Marcarini

Jérémie Rutter

Manon Maillard

Jean-François Le Corff

Servane Corvellec

Michel Dollé

Marie-Françoise Cérez

Mattéo Lupano

Jean-Charles Brunet Liste divers droite

HENNEBONT AUTREMENT Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Charles Brunet Programme de Jean-Charles Brunet à Hennebont (HENNEBONT AUTREMENT) Identité d'Hennebont La ville de Hennebont se distingue par son histoire et sa résilience, étant un carrefour entre terre et mer. Cependant, elle est confrontée à des défis tels que la perte d'attractivité et le déclin de son cœur urbain. Les associations et les commerçants jouent un rôle clé dans le maintien de la cohésion sociale et de la richesse humaine de la ville. Attentes des citoyens Les attentes des Hennebontais incluent une amélioration de la sécurité, du dynamisme économique, et des services de soins. Ces préoccupations sont au cœur de la candidature présentée pour les élections municipales. L'objectif est de gérer Hennebont différemment pour la rendre plus attractive, dynamique et durable. Axes du programme Le programme se décline en quatre axes principaux : rendre la ville attractive, solidaire et durable, sûre, et dynamique. Chaque axe comprend des mesures concrètes pour améliorer la qualité de vie des citoyens. L'accent est mis sur la transparence, l'écoute et une gestion rigoureuse des ressources publiques. Engagement pour l'avenir Le candidat s'engage à ne pas promettre l'impossible, mais à mettre en œuvre des actions concrètes pour le bien-être des Hennebontais. La volonté est de créer un avenir meilleur en s'appuyant sur une équipe engagée et sur les attentes des citoyens. Ce projet vise à transformer Hennebont en une ville où il fait bon vivre.

Jean-Charles Brunet

Stéphanie Brouteele

Arnaud Thomazo

Valérie Rabaste

Matthieu Le Goff

Sophie Le Roux

Maxime Morvan

Chloé Le Thoer

Xavier Poureau

Guénaëlle Le Hin

Jacques Vaudron

Delphine Gardye

Paul-Edouard de Salins

Laurence Hermann

Daniel Drouet

Léa Thomazo

Patrick Eliot

Aude Spindler

Jean-Yves Jacq

Marie-Paola Bertrand-Hillion

Sylvain Weinmann

Marie-Cécile Pellegrini

Pierre-Yves Letellier

Clémence Pierron

Jean-Pierre Ybert

Maude Bourriquen

Arnaud de la Houpliere

Stéphanie Kerhuel

René-Pierre Le Hin

Pauline Jaffré

Bernard Chauliac

Danielle Le Gourrierec

Franck Aguirre

Céline Broigniez

Lionel Dubois

Pierre-Yves Le Boudec Liste divers gauche

Hennebont en commun 2026 Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Pierre-Yves Le Boudec Programme de Pierre-Yves Le Boudec à Hennebont (Hennebont en commun 2026) Bilan de la majorité sortante La majorité sortante a gouverné Hennebont pendant douze ans, ce qui soulève des questions sur son bilan. Bien qu'il ne s'agisse pas de dénigrer les réalisations, les problèmes actuels sont souvent le résultat de leurs choix politiques. Les critiques portent notamment sur la gestion des services publics, comme la crèche, qui est perçue comme trop axée sur les intérêts économiques. Propositions du collectif Le collectif Hennebont en commun 2026 présente un projet alternatif axé sur des valeurs de gauche et écologistes. Ce projet vise à embellir la ville et à engager une bifurcation écologique, tout en protégeant les plus fragiles. L'objectif est de construire un futur désirable pour Hennebont, loin de la logique de rentabilité. Problèmes majeurs de la ville Hennebont fait face à des défis importants, notamment la congestion des axes de circulation et une offre de soins insuffisante. De plus, les équipements sportifs sont dégradés et la démocratie locale est jugée peu dynamique. Ces enjeux nécessitent des réponses concrètes et adaptées aux besoins des habitants. Axes prioritaires du projet Le projet se décline en quatre axes principaux : privilégier les biens communs et l'intérêt général, accompagner la transformation écologique, encourager le lien social et favoriser la démocratie locale, et dynamiser la ville tout en valorisant son patrimoine. Ces priorités visent à répondre efficacement aux problèmes quotidiens des citoyens de Hennebont.