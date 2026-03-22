Résultat de l'élection municipale 2026 à Hennebont : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Hennebont [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Hennebont sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Hennebont.
L'actu des élections municipales 2026 à Hennebont
11:49 - Que retenir des premiers résultats de l'élection municipale 2026 à Hennebont ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Hennebont, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote a vu 55,92 % des inscrits se déplacer sur place. Pour ce premier tour, c'est Jean-Charles Brunet (Divers droite) qui a pris l'avantage en récoltant 33,57 % des suffrages exprimés. Derrière, Pascal Le Liboux (Divers centre) a pris la position de dauphin avec 29,41 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Laure Le Maréchal (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Pierre-Yves Le Boudec, portant la nuance Divers gauche, a récolté 18,45 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Hennebont
Le deuxième tour des élections municipales à Hennebont a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Laure Le Maréchal
Liste d'union à gauche
HENNEBONT À GAUCHE
|
|
Pascal Le Liboux
Liste divers centre
Hennebont un nouvel élan
|
|
Jean-Charles Brunet
Liste divers droite
HENNEBONT AUTREMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Hennebont
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Charles BRUNET (Ballotage) HENNEBONT AUTREMENT
|2 198
|33,57%
|Pascal LE LIBOUX (Ballotage) Hennebont un nouvel élan
|1 926
|29,41%
|Laure LE MARÉCHAL (Ballotage) Vivons Hennebont
|1 216
|18,57%
|Pierre-Yves LE BOUDEC (Ballotage) Hennebont en commun 2026
|1 208
|18,45%
|Participation au scrutin
|Hennebont
|Taux de participation
|55,92%
|Taux d'abstention
|44,08%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,62%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Nombre de votants
|6 730
Source : ministère de l’Intérieur
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