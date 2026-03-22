Résultat de l'élection municipale 2026 à Hennebont : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Hennebont

Le deuxième tour des élections municipales à Hennebont a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Laure Le Maréchal
Laure Le Maréchal Liste d'union à gauche
HENNEBONT À GAUCHE
  • Laure Le Maréchal
  • Julien Jambet
  • Catherine Le Carrer
  • Pierre-Yves Le Boudec
  • Tiphaine Siret
  • Frédéric Toussaint
  • Gwladys Le Romancer
  • Alain Larrivé
  • Céline Goaper
  • Yann Calvez
  • Jessica Debon
  • Gérard Le Hébel
  • Mylène Chaoudour
  • Jean-Luc Schweitzer
  • Margot Kerneur
  • Gwendal Le Ruyet
  • Laetitia Delpierre
  • Fabien Calandrini
  • Clémence Grall
  • Nicolas Decultot
  • Fanny Esposito
  • Adrien Manac'h
  • Ghislaine Hervé
  • Yves Courtet
  • Julie Le Priol
  • Fabien Alberici
  • Elisabeth Richard
  • Bruno Dharréville
  • Stéphanie Pellier
  • Guillaume Kerric
  • Maurine Talbourdet
  • Alan Courtel
  • Edwina Beriziky
  • Arthur Seguy
  • Gwladys Robert
Pascal Le Liboux
Pascal Le Liboux Liste divers centre
Hennebont un nouvel élan
  • Pascal Le Liboux
  • Nadia Souffoy
  • Jean Peeters
  • Valérie Mahé
  • Serge Tanguy
  • Anne-Laure Le Doussal
  • Anthony Rolland
  • Maryse Le Gallo
  • Marc Le Bouhart
  • Laëtitia Le Mentec
  • Yves Douay
  • Hélène Perron
  • Patrick Troumelin
  • Clara Even
  • Philippe Choiseau
  • Betty Guillo
  • Julien Le Doussal
  • Virginie Lemaitre
  • Olivier Marc
  • Coraline Stephan
  • Thierry Girard
  • Lydie Perronno
  • Philippe Perronno
  • Audrey Akohouendo
  • Theo Palaric
  • Marie-Laure Girault
  • Matthieu Vincent
  • Gianna Marcarini
  • Jérémie Rutter
  • Manon Maillard
  • Jean-François Le Corff
  • Servane Corvellec
  • Michel Dollé
  • Marie-Françoise Cérez
  • Mattéo Lupano
Jean-Charles Brunet
Jean-Charles Brunet Liste divers droite
HENNEBONT AUTREMENT
  • Jean-Charles Brunet
  • Stéphanie Brouteele
  • Arnaud Thomazo
  • Valérie Rabaste
  • Matthieu Le Goff
  • Sophie Le Roux
  • Maxime Morvan
  • Chloé Le Thoer
  • Xavier Poureau
  • Guénaëlle Le Hin
  • Jacques Vaudron
  • Delphine Gardye
  • Paul-Edouard de Salins
  • Laurence Hermann
  • Daniel Drouet
  • Léa Thomazo
  • Patrick Eliot
  • Aude Spindler
  • Jean-Yves Jacq
  • Marie-Paola Bertrand-Hillion
  • Sylvain Weinmann
  • Marie-Cécile Pellegrini
  • Pierre-Yves Letellier
  • Clémence Pierron
  • Jean-Pierre Ybert
  • Maude Bourriquen
  • Arnaud de la Houpliere
  • Stéphanie Kerhuel
  • René-Pierre Le Hin
  • Pauline Jaffré
  • Bernard Chauliac
  • Danielle Le Gourrierec
  • Franck Aguirre
  • Céline Broigniez
  • Lionel Dubois

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Hennebont

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Charles BRUNET
Jean-Charles BRUNET (Ballotage) HENNEBONT AUTREMENT 		2 198 33,57%
Pascal LE LIBOUX
Pascal LE LIBOUX (Ballotage) Hennebont un nouvel élan 		1 926 29,41%
Laure LE MARÉCHAL
Laure LE MARÉCHAL (Ballotage) Vivons Hennebont 		1 216 18,57%
Pierre-Yves LE BOUDEC
Pierre-Yves LE BOUDEC (Ballotage) Hennebont en commun 2026 		1 208 18,45%
Participation au scrutin Hennebont
Taux de participation 55,92%
Taux d'abstention 44,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 6 730

Source : ministère de l’Intérieur

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