Résultat de l'élection municipale 2026 à Hennebont : les résultats du 2e tour

Programme de Laure Le Maréchal à Hennebont (HENNEBONT À GAUCHE)

Union des forces de gauche

Les listes Vivons Hennebont et Hennebont en commun s'unissent pour le second tour des élections municipales. Cette alliance vise à rassembler les forces de gauche et écologistes face à une droite de plus en plus dure. L'objectif est de proposer aux habitants d'Hennebont une alternative solide et fidèle aux valeurs de justice sociale et de solidarité.

Programme municipal inclusif

Le programme municipal se concentre sur la création d'un Conseil Municipal des Jeunes et le soutien à une maison de santé pluridisciplinaire. Il met également l'accent sur la nécessité d'un logement digne pour tous les habitants. Ces initiatives visent à construire une ville solidaire et à hauteur d'enfant.

Développement durable

La ville souhaite développer des infrastructures vertes, telles que des pistes cyclables et piétonnes sécurisées. Un plan ambitieux de végétalisation des espaces publics est également prévu pour améliorer la qualité de vie. Ces mesures visent à faire de Hennebont une ville verte et en mouvement.

Soutien à la culture locale

Le programme inclut la préservation des patrimoines et l'accompagnement des artistes locaux. L'objectif est de rendre la culture accessible à tous et de valoriser les initiatives locales. Cela contribue à renforcer l'identité culturelle de la ville et à dynamiser son tissu social.